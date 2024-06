Las claves médicas de la lesión de Mbappé: cómo es la máscara que utilizará y cuándo volverá a jugar

Kylian Mbappé sufrió una aparatosa lesión en el debut de Francia contra Austria (0-1) en la Eurocopa. El futuro jugador del Real Madrid (lo será a partir del 30 de junio) encendió las alarmas después cabecear mal y chocar con el hombro de Kevin Danso. Empezó a sangrar por la nariz a causa del fuerte golpe recibido. Tras horas de especulación, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) descartó que vaya a ser operada su estrella. Jugará con una máscara protectora.

"Los riesgos que puede padecer un jugador como Mbappé ante una lesión así son la movilización de los fragmentos ante un mínimo impacto, incrementando así la severidad de la fractura y con posibilidad de sangrado provocado por el esfuerzo", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el Dr. Alfredo García, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de los hospitales universitarios HM Puerta del Sur y HM Rivas.

¿Por qué no operaron a Mbappé?

Phillipe Diallo, presidente de la FFF, aseguró este martes que "a corto plazo" Mbappé no será operado, por lo que no está comprometida la participación del galo en lo que queda de Eurocopa. Antes de ser valorado por los servicios médicos de los 'Bleus' se especuló con que el delantero podría perderse el resto del torneo.

"Es un poco prematuro establecer un calendario, así que vamos a esperar a la información médica, a ver cómo evoluciona durante el día. La información fue bastante positiva al no tener que ser intervenido. Los primeros exámenes arrojaron una serie de conclusiones bastante rápidas para asegurar que las consecuencias son limitadas. Seguirá participando en la Eurocopa", añadió Diallo.

El momento en el que Mbappé choca con el hombro de Danso, lo que le provocó una fractura de nariz. / EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Para el Dr. Alfredo García, "operar o no depende de si la fractura está desplazada o no, y en caso de que esté desplazada de si compromete su función respiratoria. Si no está desplazada no es necesario operarla, solo proteger la nariz para evitar la movilización de los fragmentos ante cualquier contacto", como ha sucedido con Mbappé, el jugador franquicia de Francia y hasta de la Eurocopa.

"Si la nariz está desplazada lo mejor es reducirla quirúrgicamente lo antes posible tras la desaparición de la mayor parte de la inflamación, ya que si pasa más de una semana los fragmentos consolidan en su posición alterada y habría que recurrir a una rinoplastia para corregirlos", analiza el jefe del Servicio de Otorrinolaringología de los hospitales universitarios HM Puerta del Sur y HM Rivas.

¿Cuándo volverá a jugar Mbappé?

¿Cuánto volverá Mbappé? Esa es la pregunta clave a la que buscan respuesta aficionados y, sobre todo, el cuerpo técnico de la selección de Francia. "El periodo de recuperación depende de la fractura, si se va a operar es que la fractura está desplazada. Deberán realizar una rinoplastia correctora volviendo a fracturar los fragmentos y colocándolos en posición adecuada. Podrá volver a jugar en pocos días, pero usando una máscara protectora", apunta el Dr. Alfredo García.

De puertas afuera, los 'Bleus' son prudentes, aunque Mbappé podría jugar incluso ante Países Bajos este viernes (21.00) en el duelo que decidirá el liderato del grupo D. En el otro extremo está la posibilidad de que el francés no dispute más minutos en la fase de grupos y se espere a octavos de final. La victoria de Francia ante Austria, con un gol en propia meta de Wöber, encamina a los de Deschamps a las eliminatorias por el título. Otra posibilidad: que tenga minutos ante los neerlandeses y que, resuelta la clasificación, descanse ante Polonia.

¿Cómo es la máscara que usará Mbappé?

Lo que es seguro es que Mbappé volverá a jugar en la Eurocopa y lo hará con máscara protectora. Tras saber que no tendrá que pasar por quirófano, el francés preguntó a través de su cuenta en X (antes Twitter), en la que tiene 14 millones de seguidores: "¿Alguna idea para máscaras?". La mayoría de los usuarios jugaron con su apodo, 'Donatello', y le respondieron con imágenes de las Tortugas Ninja.

¿Cómo será la máscara de Mbappé? "En la actualidad las mejores máscaras son diseñadas a la medida mediante escaneado 3D de la cara del paciente e impresión a la mediada en fibra de carbono. Son muy ligeras y resistentes, y se apoyan en la frente y pómulos del paciente protegiendo la nariz de nuevos impactos. En pocos días podrá volver a jugar, pero usando la máscara al menos un mes", asegura el Dr. Alfredo García.

Kylian Mbappé / Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

¿Afectará la máscara a su rendimiento?

Son numerosos los casos de jugadores que han tenido que jugar con máscara por lesiones faciales. Por ejemplo, en el pasado Mundial de Qatar 2022, Son Heung-Min, estrella de Corea del Sur, participó con protección debido a que semanas antes de la cita mundialista sufrió un golpe en la cara en una disputa. Más significativo es el caso de Peter Cech, quien incorporó para siempre un casco a su indumentaria después del durísimo impacto que sufrió en 2006, cuando jugaba con el Reading. La fractura de cráneo por hundimiento estuvo a punto de dejarle fuera de juego.

Con este ejemplo se evidencia que un elemento de protección no tiene por qué afectar al rendimiento deportivo. El exportero checo del Chelsea ganó con el casco puesto una Champions o una Europa League, entre otros títulos. "Aquí la casuística y cada persona marcan buena parte del rendimiento. Evidentemente, es incómodo jugar y el recuerdo del dolor puede ser un hándicap en cualquier lance del juego en el que intervenga la cabeza", resume el jefe del Servicio de Otorrinolaringología de los hospitales universitarios HM Puerta del Sur y HM Rivas para dictaminar si la máscara de Mbappé puede o no afectarle en su desempeño con Francia.