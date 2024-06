El 11 de los mejores jugadores europeos que no estarán en la Eurocopa 2024

El 14 de junio arranca la Eurocopa, la máxima competición europea de selecciones, donde se darán cita las grandes estrellas. Sin embargo, no estarán todas. Este es el once de los mejores jugadores europeos que no estarán en la Eurocopa de Alemania 2024.

Portero

Thibaut Courtois (Bélgica)

Thibaut Courtois con su selección / Bruno Fahy/Belga/Dpa

Courtois, guante de oro en 2018, acaba de regresar a los terrenos de juego tras la lesión del cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto de 2023 y otra lesión en el menisco de la rodilla derecha en marzo de este año. El guardameta fue clave en la final de Champions con su equipo, el Real Madrid, pero ya anunció que no estaría en la Eurocopa y Domenico Tedesco, entrenador de Bélgica, tampoco le ha convocado.

Defensas

David Alaba (Austria)

David Alaba en un partido con Austria / Justin Setterfield / POOL

El lateral del Real Madrid sigue recuperándose de su lesión de rodilla, producida a finales de 2023 en un partido de liga. No obstante, estará en la Eurocopa como miembro del staff técnico de su selección.

Mats Hummels (Alemania)

Mats Hummels con el Borussia Dortmund. / Borussia Dortmund

Julian Nagelsmann no ha llamado al veterano defensa a pesar de haber jugado 40 partidos con su equipo y haber metido cuatro goles con el Borussia, incluido el que le dio el pase a la final de la Champions a su equipo.

Pau Torres (España)

Pau Torres con el Aston Villa. / Aston Villa

Luis de la Fuente ha apostado por Le Normand, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Nacho Fernández y Dani Vivian como defensas centrales, aunque alguno puede ser el descarte para la lista definitiva. Pau Torres, uno de los indiscutibles para Luis Enrique y actual defensa del Aston Villa, no cuenta en los planes de Luis de la Fuente, al menos de momento.

Lucas Hernández (Francia)

Lucas Hernández con el PSG / PSG

El defensa del PSG se lesionó del ligamento cruzado anterior en el partido de ida de Champions contra el Borussia Dortmund, partido que el PSG perdió por 1-0 y fue precisamente en la acción del gol de Füllkrug en la que Lucas Hernández se lesionó.

Centrocampistas

Gavi (España)

Gavi con la selección española / Reuters

El centrocampista del Barça se lesionó del ligamento cruzado anterior a finales de 2023 en el partido de la selección española contra Georgia, en mitad de un lance por el balón. No obstante, seis meses después, el centrocampista del Barça ya se encuentra entrenando en el gimnasio con el objetivo de estar disponible para Hansi Flick cuanto antes.

Marco Verratti (Italia)

Verratti con Italia / FIGC

Jugadores como Cristiano Ronaldo o Kanté, ambos en la liga de Arabia Saudí, sí estarán con sus respectivas selecciones. Sin embargo, este no es el caso de Verrati, que fichó por el Al Arabi catarí en agosto de 2023 y no ha sido incluido en la convocatoria de Luciano Spalletti.

Martin Odegaard (Noruega)

Odegaard con Noruega / Noruega

Noruega no se clasificó para la Eurocopa al quedar tercera del Grupo A de la clasificación por detrás de España y Escocia y no tener opciones de entrar en la repesca. El centrocampista del Arsenal se queda sin el premio de la Eurocopa tras una gran temporada con el equipo inglés en la que ha hecho 11 goles y ha dado 11 asistencias en 47 partidos jugados.

Delanteros

Serg Gnabry (Alemania)

Gnabry con Alemania / DFB

Julian Nagelsmann no ha incluido a Gnabry en la lista de convocatoria de Alemania para la Eurocopa. Los delanteros elegidos son Beier, Füllkrug, Havertz, Müller y Undav.

Alexander Isak (Suecia)

Alexander Isak con el Newcastle / Newcastle

El delantero del Newcastle, que ha conseguido 25 goles esta temporada, no estará con una Suecia que no consiguió clasificarse. Alexander Isak se convirtió en el fichaje más caro del Newcastle cuando en 2022 el equipo inglés lo fichó por 70 millones.

Erling Haaland (Noruega)

Haaland con su selección / Lisa Aserud

El nueve del Manchester City, ganador de la bota de oro la pasada temporada, y que esta ha marcado 38 goles , se queda sin Eurocopa de Alemania. Al igual que Martin Odegaard, se perderá la Eurocopa al no conseguir clasificar a su selección para la competición europea.