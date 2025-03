Madrid mantiene la vigilancia sobre el Manzanares y el Jarama en los coletazos de la borrasca

Aunque ya en fase de disolución, los efectos de la borrasca Martinho se seguirán notando este domingo en algunas zonas del país, sobre todo en la mitad norte peninsular, en una jornada en la que las autoridades continuarán vigilando con especial atención la evolución de ríos como el Manzanares y el Jarama, en Madrid; el Tajo y el Alberche, en Toledo; y el Adaja y el Chico, en Ávila. A última hora de la tarde de este sábado, la Confederación Hidrográfica del Tajo advirtió que la situación era "cambiante". Un total de 19 presas bajo su control desembalsaban agua de forma "significativa", tres de ellas en Madrid: San Juan (344 metros cúbicos por segundo), Picadas (349) y El Pardo (50). Estos embalses soltaban agua en previsión de que en los próximos días puedan continuar las lluvias aumentando así su capacidad de resguardo. Un total de 25 embalses pertenecientes a la demarcación del Tajo, de las provincias de Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres superaban el umbral de aviso rojo.

Además, durante la tarde, ocho estaciones de aforo de la región estaban en el umbral de aviso rojo, que se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos. En concreto eran las de Henares en Espinillos, el Jarama en Mejorada-San Fernando, el Jarama en San Fernando de Henares, ROEA Algete, ROEA Puente Titulcia, ROEA Puente Algodor, ROEA Perales en Villamantilla y ROEA Aldea del Fresno.

La situación de los cauces del Manzanares y Jarama a su paso por Madrid capital se mantenía este sábado estable y, de seguir así en las próximas horas, no serán necesarias más medidas, aunque los servicios de emergencias vigilan los caudales y continúan vigentes las recomendaciones de no acercarse a los ríos. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz, explicó que no haber cambios y seguir todo igual, serían necesarias nuevas medidas, aunque el ayuntamiento sigue en permanente contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y con la Comunidad de Madrid para conocer el nivel de desembalses que se están realizando y analizar posibles afectaciones a la capital. La vicealcaldesa ha insistido en la recomendación de mantenerse alejado de los cauces de los ríos y de estar alerta informándose por organismos y medios oficiales.

Si bien la tercera jornada de la borrasca ha sido de menor intensidad, el panorama sigue siendo complicado porque, como ya explicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Martinho ha dejado precipitaciones abundantes donde ya había llovido mucho y, además, estas han caído también en zonas con nieve, provocando su deshielo. Los suelos están saturados y muchos ríos presentan caudales muy altos; por eso, la atención está puesta en posibles desbordamientos.

El temporal ha obligado a más de un centenar de personas (unas 30 este sábado) del municipio de Escalona (Toledo) a abandonar sus casas, mientras que más de medio centenar de viviendas se encuentran anegadas por la crecida del río Alberche. El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, aseguró a Efe que este sábado se están viviendo los peores momentos desde que comenzó el temporal de lluvias y el Alberche se encuentra en niveles máximos "casi históricos" a su paso por el municipio. "Hay que remontarse a muchas décadas atrás para ver una crecida como la de hoy".

Además, el Tajo mantiene el umbral de aviso rojo y a última hora de la tarde del sábado rozaba los mil metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera de la Reina (Toledo), que se encuentra en una situación "muy complicada" de acuerdo al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, ante lo que calificó de "avenida histórica". Reclamó a la población mucha precaución en un día "difícil y complicado", que no se acerque a las zonas inundables, porque el río viene con un caudal "bastante importante por los desembalses que hay en todas las cabeceras".

En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, destacó la evolución favorable de la situación, tras las inundaciones por las crecidas de los ríos Adaja y Chico, aunque advirtió de la necesidad de mantener el nivel 2 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones "Hay que mantener todavía la situación de alerta", insistió durante una visita a Ávila para evaluar los daños de las inundaciones. Aunque la Aemet ha reducido el nivel de intensidad de lluvias, sí avisa de nevadas en el Sistema Central -Ávila y Segovia- y en la Cordillera Cantábrica -León y Zamora-, así como de vientos en el Sistema Ibérico, en la provincia de Soria.