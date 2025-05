Los años 80 regresan a Madrid con el musical 'Atrapadas en la ofi' en el Teatro Lara: "Una mirada fresca y honesta al teatro actual"

"Cuando rediriges una función, vuelves a enamorarte de ella", confiesa Sara Pérez, directora de la comedia musical Atrapadas en la ofi junto a Emma de Martino, destacando cómo cada temporada "es una oportunidad para actualizar y mejorar la propuesta". El espectáculo, que refleja con ironía y ternura nuestra relación con el mundo laboral, ha evolucionado para ser "más comprensible y cercano" al espectador actual. Ahora, con el estreno de su cuarta temporada, demuestra que sigue más viva que nunca este musical ambientado en el día a día laboral y que continúa conquistando al público con su mezcla de humor, canciones icónicas de los años 80 y una profunda conexión emocional. "Un show vibrante y nostálgico jukebox" regresa a la cartelera madrileña con una nueva temporada en la Sala Lola Membrives del Teatro Lara (Corredera Baja de San Pablo, 15). La combinación de humor desenfadado, música icónica y situaciones laborales reconocibles continúa conectando con el público en cada función.

'Atrapadas en la ofi' continúa su éxito en el Teatro Lara y de gira por la Comunidad de Madrid. / Cedida

La conductora de esta nueva versión de la obra de La Coja Producciones, nos revela las claves del éxito de una obra que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Siendo la relación con el trabajo el tema principal de la comedia musical que tras su gran éxito regresa a la cartelera madrileña poniendo el foco en esos vínculos curiosos y profundos que se crean entre compañeros de oficina. Personas que apenas conocemos y con las que compartimos más de 40 horas semanales", avanza a este medio Pérez.

Una de las escenas del musical 'Atrapadas en la ofi'. / EPE

"No solo es un musical con ritmo y nostalgia, sino una reflexión divertida y emotiva sobre el trabajo y las relaciones humanas", define. Entre las novedades más destacadas del reparto, se encuentra la incorporación del cantante y actor Ricky Merino, quien da vida a Sebastián. Aunque el gran público lo conoció a través de la televisión y la música pop, el artista mallorquín reivindica sus raíces en el teatro musical. Su participación representa, más que una transición, un regreso natural a sus orígenes escénicos. Formado en Interpretación y Audiovisuales, comenzó su carrera en Baleares y ha pasado por numerosos musicales antes de aterrizar en el Teatro Lara, un espacio que, por su intimidad, le permite reconectar con un teatro más directo y sincero tanto los jueves a las 19:30 horas como los sábados a las 18:15 horas, hasta mediados de junio.

La nueva temporada suma también a Lucía Ambrosini —Premio Teatro Musical a la Mejor Actriz por Una rubia muy legal— en el papel de Mariana; a Juan Antonio Plazas —conocido por su participación en Dirty Dancing y Peter Pan— como Quique; y a Candela Solé, quien asume con versatilidad la cobertura de ambos roles femeninos del espectáculo. Sobre Lucía, Pérez, destaca su "star quality", esa presencia escénica magnética, mientras que de Ricky resalta su capacidad actoral y el detalle con el que ha construido su personaje, Sebastián. "Aporta mucha verdad y creo que va a sorprender al espectador", asegura mientras avanza que los actores deben ser "atletas escénicos", con un alto nivel en interpretación, canto y danza.

Ricky Merino, quien da vida a Sebastián en 'Atrapadas en la ofi'. / EPE

"Una mirada fresca y honesta al teatro musical actual"

Merino se siente especialmente cómodo interpretando canciones de los años 80, una década que forma parte de su memoria emocional gracias a la influencia de sus hermanas mayores. Entre los temas del musical, destaca Let The River Run, que según cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, marca un punto de inflexión en la historia por la forma en que los personajes se abren entre ellos. Respecto al equipo creativo, el actor destaca el talento y la sensibilidad de las directoras al mismo tiempo que elogia el guion al considerarlo "sublime", y subraya a este medio la complicidad con Pérez, con quien ya había trabajado anteriormente. A pesar de incorporarse al proyecto en una fase avanzada de ensayos, la intensidad del proceso y el apoyo del elenco facilitaron su integración en tiempo récord. "Es un privilegio compartir escenario con un gran equipo", añade. Esta obra, para su protagonista, aporta "una mirada fresca y honesta al teatro musical actual". Aunque envuelta en comedia y nostalgia ochentera, la obra aborda de forma sutil pero profunda temas universales como la soledad, la rutina laboral y la desconexión humana. Para Merino, la clave está en esa verdad disfrazada de humor: una experiencia que empieza como entretenimiento y acaba dejando huella en el espectador. "Después de los pases, hablando con el público, me doy cuenta que la gente viene con la idea de ver algo ligero para entretenerse y se van con un ejercicio de reflexión muy potente", profundiza.

'Atrapadas en la ofi'. / EPE

Más allá del escenario del Teatro Lara, Atrapadas en la ofi amplía su alcance con una gira por la Comunidad de Madrid como parte de la programación oficial de la Red de Teatros, donde recorrerá varios municipios entre marzo y junio. La producción también ha sido seleccionada para formar parte de la Red de Teatros de Castilla y León, lo que refuerza su proyección y su lugar como una de las propuestas escénicas más dinámicas del panorama actual. Incluso, siendo para Pérez, uno de los mayores desafíos el hecho de mantener frescas canciones tan conocidas. "El reto es que el público las disfrute sin que suenen exactamente como la original, ofrecer un sonido nuevo pero que siga siendo el clásico", explica la directora. Este equilibrio entre lo familiar y lo innovador es una de las señas de identidad de la obra donde el casting ha priorizado la calidad interpretativa por encima de todo. "Aquí no hay trampa ni cartón, ni grandes efectos tras los que esconderse", señala Pérez.