Última hora del tiempo en Madrid, en directo: AEMET emite dos alertas amarillas para este lunes por lluvias y granizo

Comienzo gris del puente en Madrid: esta es la previsión meteorológica de la AEMET para el jueves

Las escapadas a la sierra, los pícnics en el Retiro o las carreras en Madrid Río tendrán que esperar. Los madrileños que este puente de mayo hayan optado por quedarse en la capital vivirán unos días desagradables que, desde luego, no invitan a disfrutar de estos próximos días festivos al aire libre. La lluvia, que comenzará a caer este miércoles por la tarde, no está previsto que cese hasta el próximo martes. Pese a que las precipitaciones no serán demasiado intensas, impedirán el disfrute libre del ocio en las calles.