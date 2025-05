Todos sobre la Met Gala 2025: hora, tema, anfitriones, dress code y cómo verla en vivo desde Madrid

Este lunes regresa a Nueva York la Met Gala. Como es tradición, el primer lunes del mes de mayo volverá un evento benéfico que lleva celebrándose desde 1995 y que, con el paso de los años, se ha convertido en una gala multitudinaria que reúne a numerosas celebridades. Progresivamente, ha ido evolucionando hasta convertirse en un auténtico fenómeno de masas que se posiciona como un espacio importante dentro del mundo de la moda. Los vestidos de noche, los trajes y los complementos acapararán todas las miradas de una noche grande en la ciudad neoyorquina.

Estos son todos los detalles de lo que deparará la noche en el Museo Metropolitano de Nueva York.

¿A qué hora empieza la Met Gala 2025?

Este lunes 5 de mayo tendrá lugar la nueva edición. Concretamente, la alfombra roja comenzará a las 18:00 horas, lo que equivale a las 00:00 horas de la medianoche en España. Será entonces cuando las estrellas asistentes a la gala desfilen sus ostentosas prendas en Nueva York.

¿Cuál es la temática de este año?

Este año la temática de la Met Gala ha sido bautizada como Superfine: Tailoring Black Style. El objetivo es ahondar en la figura del dandi negro, dando relevancia a la importancia histórica que este ha tenido en el desarrollo de la identidad y el estilo de la comunidad negra.

¿Quiénes son los anfitriones de esta edición?

Los anfitriones de este año están a la altura de la magnificencia del evento: Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Anna Wintour y Colman Domingo serán los encargados de recibir a los asistentes. Por otro lado, en esta ocasión será Lebron James la persona que ejerza de presidente de honor.

¿Cuál es el 'dress code' de este año?

El lema del dress code de esta Met Gala 2025 ha sido anunciado como Tailored for you ('A medida para ti'). Así pues, cada cual podrá asistir al Museo Metropolitano reflejando un estilo personal propio, por lo que la variedad de looks está más que garantizada.

¿Cómo ver en directo la Met Gala desde Madrid?

El evento será retransmitido por la revista Vogue en directo a través de sus cuentas de TikTok, Instagram y YouTube, por lo que cualquier persona podrá disfrutar libremente de la cita.