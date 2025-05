La lección que las mujeres del siglo XVIII dan a los hombres de hoy: las tonadilleras han resucitado

La hazaña de las mujeres que revolucionaron el teatro en la España del siglo XVIII, a golpe de tonadillas, siempre reivindicativas, sigue latente. Fueron tan modernas y tan avanzadas que hoy, cuando Aarón Zapico y Pepa Gamboa han recuperado su legado en Cómicas, en el Teatro de la Zarzuela hasta el 11 de mayo, no parecen sacadas de otra época. Los debates que abordan en la obra resultan de gran actualidad: acoso, precariedad, habladurías… “Siguen sufriendo chantajes emocionales, físicos y económicos. Los textos tienen tal clarividencia que asusta. La música está a la altura, priorizando el mensaje al éxtasis”, subraya Zapico.

Jone Martínez, María Hinojosa y Pilar Alva encarnan a las tres protagonistas de Cómicas, que están acompañadas por Forma Antiqva, un trío musical fundado en 1998 en Langreo (Asturias) e integrado por los hermanos de Aarón: “En España hemos priorizado el repertorio centroeuropeo, descuidando nuestro patrimonio. En la segunda mitad del siglo XVIII, en España se vivieron años de enorme esplendor artístico. Madrid era una ciudad cosmopolita, abierta a influencias. Aquí, el teatro estaba en manos de mujeres valientes. Con independencia del interés de cada uno, profundizar en su historia es apasionante. Son un espejo para las generaciones actuales”.

'Cómicas' estará en el Teatro de la Zarzuela del 8 al 11 de mayo. / CEDIDA

Uno de los ejes sobre los que se cimienta el texto es la recuperación de las tonadillas, cantos populares y alegres cuyo origen se remonta en las jácaras del Siglo de Oro español. Se conservan catalogados 2.000 ejemplares, muchos de ellos gracias al musicólogo José Subirá, principal estudioso. Entre sus autores más ilustres se hallan Ramón de la Cruz y Tomás de Iriarte. “Estas canciones no están en archivos dificilísimos de encontrar, sino en la Biblioteca Nacional de España. Están al alcance de cualquiera, pero hace falta empatía para recuperarlas. No hay que olvidar a Beethoven ni Wagner, pero hay que apostar por lo nuestro”.

'Cómicas' está dirigida por Pepa Gamboa. / CEDIDA

Algunos expertos atribuyen la creación de la tonadilla escénica a Luis de Misón, flautista y obeísta de Mataró en 1727. Su estreno tuvo lugar 30 años más tarde gracias a Una mesonera y un arriero. Cómicas es fiel heredera. “Llevo siete años detrás de este proyecto para que saliera adelante. Isamay Benavente, directora de la Zarzuela, cuando accedió al cargo, fue la única que me dio una oportunidad. En este país, tenemos un déficit de atención muy acusado con los músicos españoles. Es difícil colocar tus proyectos, casi siempre tiran de los tres autores más trillados”, continúa Zapico.

Cambiar la historia

La última vez que este teatro puso en valor la tonadilla fue en 1997. Una falta de continuidad que ha perjudicado a un género que, a día de hoy, 28 años después, no tiene un respaldo unánime. El tiempo dictará sentencia: “Necesitamos una regularización del repertorio patrio para empezar a encajar todas las fichas. Nuestro bagaje cultural es enorme, por lo que nuestra misión debería ser desempolvarlo para que no se pierda. Si lo hacemos, España tomaría una posición preponderante en Europa”. Sólo así el arte de La Caramba, La Granadina y La Tirana, entre otras, referentes en la escena, no quedará en el olvido.

Aarón Zapico dirige una tonadilla escénica de la mano de mujeres de teatro en la España del siglo XVlll. / CEDIDA

Mujeres que, pese a su arrojo y osadía, murieron de forma anticipada, con un destino trágico. Cambiaron la historia, a costa de sí mismas: “Eran personas que, gracias al estilo que interpretaban, bien alegre, bien intenso, buscaban el aplauso en todas partes. Movilizaban al público, querían agradarlo. Eso las volvió frágiles, no sólo en lo físico, también en lo mental. Luchar contra los hombres que luego les vitoreaban debió volverlas locas”.