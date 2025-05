El Gobierno da 10 días a Madrid para que actualice los datos de su sistema de acogida de menores y calcular el reparto

Cuatro horas de reunión y ningún acuerdo. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha concluido con las comunidades del PP más enfrentadas con el Gobierno a cuenta de la reforma que establece los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados. La ministra Sira Rego ha sido concluyente: el real decreto está vigente y se aplicará. De hecho el Gobierno ha establecido un plazo de 10 días para que Madrid y el resto de comunidades autónomas aporten los datos de sus sistemas de acogida y a partir de ahí proceder a establecer cifras.

"Mañana sale una solicitud de información formal con un plazo de 10 días para que [las comunidades autónomas] nos actualicen los datos. A partir de estos datos estableceremos la capacidad ordinaria de cada uno de los sistemas de acogida de los territorios", ha señalado la titular de Juventud e Infancia, que ha ratificado que espera que los traslados de menores desde los dos lugares tensionados, Canarias y Ceuta, comiencen en verano. Algunos gobiernos autonómicos como Aragón no han faciliado esos datos y otras han dado cifras imprecisas, se aduce desde el ministerio.

Rego ha lamentado que las comunidades del PP hayan acudido a la reunión de hoy con "cero propuestas". El real decreto preveía la posible modificación de los criterios para el reparto si se daba unanimidad de las comunidades autónomas, pero según ha señalado la ministra, las consejeras del PP se han presentado con la carpeta vacía de propuestas. Incluso ha elevado el tono para acusar al PP de ser cautivo de la extrema derecha.

"Honestamente creo que hay una agenda ultra", ha apuntado, "El único criterio que hemos escuchado hasta ahora ha sido el criterio que ha puesto encima de la mesa el gobierno valenciano, diciendo cero niños migrantes porque tiene un acuerdo con Vox para la aprobación de sus presupuestos. Da la sensación de que el vínculo o la relación que pueda tener el Partido Popular con la extrema derecha está condicionando profundamente la posibilidad de desatascar el trabajo".

La reforma de la Ley de Extranjería, no obstante, se va a aplicar porque tenemos un real decreto convalidado por el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, que es donde se votan los reales decretos", ha insistido.

El matiz no es baladí, porque precisamente es uno de los argumentos que se manejan desde el Gobierno madrileño. Frente a las acusaciones de bloqueo lanzadas por Rego, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que se ha erigido en portavoz de las comunidades populares en la Conferencia, ha tachado la reunión de hoy de "sainete" precisamente porque no se ha permitido a las comunidades votar sobre el real decreto.

"No cabía esperar lo que ha sucedido al final de la convocatoria, y es que después de haber manifestado todas las comunidades autónomas que deseábamos expresar nuestra postura votando, que es lo que corresponde para un acuerdo de conferencia sectorial, se nos ha negado esa votación", ha señalado Dávila. "No ha habido aportación de ningún tipo, por tanto, no se puede votar lo que no se ha aportado", ha zanjado Rego. "Lo que viene en el real decreto no se vota porque ya está ratificado".

Antes de entrar a la reunión Dávila, en representación de todas las consejeras populares, anticipaba un encuentro tenso. Ya hace unas semanas envió una carta a la ministra anunciando que esta convocatoria "extraordinaria" de la Conferencia Sectorial ha sido "ilegal". Según el reglamento de la conferencia, la convocatoria de urgencia se prevé para casos de urgencia, una urgencia, ha vuelto a aducir Dávila, que no concurre.

"Asistimos a la continuidad del proceso ilegal que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez para proceder a un reparto de menores extranjeros no acompañados, arbitrario y forzoso a las comunidades autónomas para contentar a un prófugo de la Justicia", ha señalado en la puerta misma del Ministerio de Política Territorial, donde ha tenido lugar la reunión. Se refería al acuerdo entre Junts y el PSOE para la reforma de la Ley de Extranjería en la que se fijan los criterios función del cual se establecen los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados desde comunidades en contingencia migratoria.

Aunque aún no se han establecido cifras, Dávila ha señalado que de los aproximadamente 4.500 menores que se espera distribuir por la Península desde Canarias y Ceuta, alrededor de 2.000 viajarían a tres comunidades autónomas gobernadas por el PP: Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Según una estimación hecha pública por Junts cuando se alcanzó el acuerdo, a Madrid le correspondería recibir con arreglo a los criterios pactados en torno a 700 menores frente a la veintena o treintena que viajarían a Cataluña.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, entraba en la reunión según manifestaba "con la mano tendida". Frente a las acusaciones de que la convocatoria ha sido ilegal, Rego mantiene que el propio real decreto que modifica la Ley de Extranjería establece que esta reunión se tenga que llevar a cabo. "En este momento tenemos la oportunidad, porque es un espacio de colaboración y es un espacio de diálogo con las comunidades autónomas, de plantear cualquier modificación que quieran aportar las propias comunidades", aseguraba. Dichas modificaciones, no obstante, han de ser adoptadas por unanimidad, algo harto improbable.

Esos criterios, tal como los fija el real decreto, son población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Rego lo ha considerado antes de entrar a la reunión una reforma "sensata" a la que se ha llegado después de intentar durante más de un año "todas las vías habidas y por haber" y en un proceso en el que se han encontrado el "rechazo" de una parte de las comunidades del Partido Popular en sucesivas conferencias sectoriales previas. Varias comunidades autónomas, como Madrid y Aragón, han recurrido la reforma ante el Tribunal Constitucional.

Desde su departamento se espera poder comenzar con los traslados de menores desde Canarias este verano.