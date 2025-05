"Madrid es 'the place to be'": la consigna de Almeida en el encuentro entre empresas chinas y madrileñas

"Madrid es the place to be. Donde las cosas pasan y eso es gracias a los empresarios que eligen Madrid". Una buena posición geográfica, un discurso de bienvenida a la inversión y las mejores condiciones de vida son los tres atractivos que el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha destacado este lunes ante un gran número de empresarios nacionales y chinos.

Porque Madrid y China siguen estrechando lazos comerciales. A pesar de vivir tiempos difíciles y con tanta incertidumbre internacional, empresarios madrileños y el Ayuntamiento de Madrid se han reunido con empresas y directivos de China en la capital con el fin de mostrar el compromiso y colaboración mutua y promover un espacio de debate y de networking. "Que en los tiempos que vivimos estemos hablando precisamente de incrementar las relaciones y no de establecer cortafuegos entre países, nos tiene que confortar a todos", ha apuntado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida durante el encuentro.

CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) se ha convertido durante este día también en la casa de los empresarios chinos para fomentar alianzas económicas que se traduzcan en un incremento de la competitividad del tejido productivo en la ciudad, con la presencia del embajador de la República Popular China en España, Yao Jing; el presidente de la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España, Yang KaiYu; el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida; y el presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva. Entre los participantes ha habido representantes de empresas como Mapfre, GLS, Asia Antolin, Gravitas Consultoría, DHL Express, Xiaomi, FY Group, Bio Ammo, Air China, China Bank o Huawei.

El propósito de este evento ha sido triple: fomentar un mayor acercamiento de la Administración local a la comunidad empresarial china, fortalecer lazos comerciales e incrementar la cooperación empresarial entre ambos países y mejorar el entorno de negocios de la ciudad para la inversión y el talento procedentes de China.

El caos económico global tiene mucha responsabilidad para la comunidad de negocios. Por ello, las economías líderes del mundo, "como España y China, deben tomar la aproximación correcta para lidiar con los desafíos actuales", ha apuntado en su intervención el embajador de China, quién ha confirmado que su país está en una posición "muy difícil" tras las últimas decisiones de la administración estadounidense. Por lo que ha agradecido el apoyo de Garrido, quien recientemente le pidió que trajese "más compañías, inversores y empresarios chinos" al país. "Estamos avanzando y creo que es un desarrollo y una prosperidad común. Tenemos que tratarnos de igual. Con un beneficio mutuo. Ahí está el punto".

Abrir mercado y tecnologías a las compañías españolas

"Estamos dispuestos a abrir nuestro mercado a las comodidades españolas. También nuestras tecnologías a las compañías españolas - ha apostillado Jing-. Por supuesto, vamos a abrir nuestras oportunidades para adelante por el beneficio mutuo entre países".

El presidente de CEIM, por su parte, ha destacado la ejemplaridad de la escucha activa que tanto la Embajada de China como el Ayuntamiento madrileño ofrecen a las empresas chinas en Madrid para seguir mejorando y generando riqueza y empleo en la capital. Garrido de la Cierva ha invitado al embajador Chino a que les derive "nuevas empresas chinas que se implanten en Madrid con ganas de apostar por esta ciudad", para que también ellas "se beneficien del servicio personalizado fruto de la alianza público-privada entre el Ayuntamiento y la propia CEIM".

"Madrid es the place to be, en el que las cosas suceden, gracias al papel que han tenido todos los empresarios", le ha seguido el alcalde de Madrid en su intervención. ¿Pero qué es lo que ofrece Madrid? Él mismo ha destacado tres atractivos de la ciudad para atraer a los inversores de China: una posición geográfica, tanto como puente a América como punto de acceso al Mediterráneo; un discurso de bienvenida a la inversión, de quien quiere arriesgar para ganar riqueza y prosperidad y en la que la administración tiene que acompañar; y las mejores condiciones de calidad de vida, con la mejora continua de los servicios públicos.

"El crecimiento viene del esfuerzo conjunto, de la generación de datos comunes, de entrelazar historias como la de Madrid y la de China, de una ambición común que es cada día hacer un poquito mejor la economía y la vida de las personas. Madrid es una oportunidad para poder seguir generando inversiones", ha finalizado Almeida, porque "lo local es cada vez más global".

La anécdota del evento ha venido de la mano de uno de los empresarios chinos, que durante el turno de las empresas tanto de representantes chinos como madrileños, ha aprovechado su minuto de participación para compartir con el resto de participantes su número de WhatsApp para posibles futuros negocios.