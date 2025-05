Bad Bunny actuará en Madrid: esto es todo lo que se sabe de su nueva gira

El Riyadh Air Metropolitano ha amanecido con dos sillas de plástico colocadas en su entrada, pero no es el único lugar: la imagen se repite en grandes estadios de España, Brasil, México, Argentina y Reino Unido. Son las mismas que aparecen en la portada de Debí Tirar Más Fotos, el último álbum de Bad Bunny, y todo indica que su gira se acerca y que pasará por los lugares donde han aparecido los asientos.

Madrid y Barcelona están en el mapa del puertorriqueño. Los estadios Riyadh Air Metropolitano y el Estadi Olímpic han publicado en sus perfiles de redes sociales la imagen de los asientos acompañadas por el mismo texto, el emoticono de los ojos, lo que indicaría que se trata de una estrategia publicitaria del artista. La estampa es una pista más que se añade a la que dio la semana pasada, donde dejó ver que se acerca una gira por Europa cambiando el título de su canción EUROPA :( por EUROPA :). De confirmarse, el público español podrá ver a Bad Bunny en concierto en Madrid.

El artista confirmó en enero que Debí Tirar Más Fotos World Tour recalaría en España, donde no actúa desde 2019, además de en México, Argentina o Londres, lugares donde también han aparecido estas sillas: “Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España... Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo", afirmaba en un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales.

¿Cuándo se conocerán las fechas de los conciertos?

Más allá de las sillas y las publicaciones con la misma descripción en los perfiles de los estadios no hay información oficial sobre cuándo serán los conciertos o cuándo se conocerán las fechas. Se desconoce también si actuará una sola vez o si habrá más de una oportunidad de verle. Habrá que prestar atención: lo más probable es que las entradas vuelen.

Eso sí, aunque el anuncio no esté confirmado, todo apunta a que habrá que esperar al año que viene para ver a Bad Bunny en directo, ya que su residencia en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí, se prolongará hasta el 14 de septiembre.