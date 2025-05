Miss Austen: un grado más en la fiebre ‘austeniana’

Tenía muchísimas más, pero Cassandra Austen solo salvó del fuego 160 de las cartas que le envió su hermana pequeña Jane durante las pocas temporadas que pasaron separadas. Las dos únicas mujeres de una familia de ocho hijos fueron mejores amigas además de parientes y vivieron juntas casi toda su vida. Nadie sabe realmente por qué las misivas acabaron convertidas en cenizas tras la muerte de la escritora, pero es bastante probable que ella hubiese estado de acuerdo. La autora de Orgullo y prejuicio era muy reservada y la posibilidad de que su vida privada quedase expuesta tras su desaparición seguramente no le hacía ninguna gracia. Si resucitase en 2025, le sorprendería –y quizá horrorizaría– cuál es el nivel de información que el público tiene acerca de su persona.

Pero por mucho que estas suposiciones atiendan a toda lógica para los conocedores de su biografía, no están confirmadas en ningún sitio. Se trata de todo un misterio que la escritora Gill Hornby tomó como punto de partida para su exitosa novela Miss Austen, publicada en España por la editorial Libros de Seda en 2023 con traducción de Emilio Vadillo. La BBC acaba de adaptarla al formato televisivo como una miniserie de cuatro episodios dirigida por Aisling Walsh, que se podrá ver en MovistarPlus+ el próximo mes de junio (el estreno estaba previsto para marzo, pero se ha retrasado).

Hornby –hermana de Nick Hornby y esposa de Robert Harris, ambos escritores superventas– publicó su primera novela, The Hive, en 2013, y dos años después firmó All Together Now. Ambas obtuvieron una gran acogida en su país, pero fue en 2020, con Miss Austen, cuando su fama llegó al público internacional. La segunda entrega de su serie centrada en la autora decimonónica, Godmersham Park, cuenta la historia de la institutriz de Fanny Austen y las productoras Federation Stories y Bonnie Productions han comprado los derechos para adaptarla a la pantalla. La escritora ya ha confirmado que habrá una tercera entrega de esta saga austeniana próximamente.

La trama de Miss Austen se sitúa en 1840, dos décadas después de la muerte de Jane. Cassandra nunca se llegó a casar aunque estuvo prometida con Thomas Fowle, que falleció de fiebre amarilla en una expedición militar en el Caribe antes de la boda. Sin embargo, la desgracia tuvo la parte positiva de una herencia de 1.000 libras, que le permitió gozar de cierta independencia económica. Las dos hermanas vivieron en una casa del pueblo de Chawton –propiedad de su hermano Edward– y cuando la pequeña falleció, con solo 41 años, la otra continuó allí hasta el último año de su vida, 1845.

La actriz Keeley Hawes da vida a la Cassandra Austen madura en 'Miss Austen'. / Movistar Plus+

Cassandra siempre mantuvo el contacto con parientes y amigos, así que en su novela Hornby la envía al pueblo de Kintbury –donde ella misma reside con su marido y sus hijos– con la familia del que había sido su prometido. Pero lo que parece un movimiento motivado por el cariño, realmente es una estrategia para recuperar unas cartas escritas por Jane, cuyo contenido podría ensombrecer su buena reputación. Cuando da con ellas, su relectura recupera recuerdos de amores, disputas familiares y sueños de juventud que vivió junto a su hermana.

“Me fascina Jane Austen. Una mujer tímida y reservada que evitó la fama toda su vida pero que ahora es una celebridad mundial”, dice Gill Hornby a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por correo electrónico. Se conoce al dedillo la biografía de la escritora decimonónica y explica que esta no recibió una educación formal –excepto el año que acudió a clase en la Reading Ladies Boarding School con su hermana– sino que aprendió en casa con institutrices, tutores y sobre todo, con los libros que leía de manera casi compulsiva. Nunca se casó ni tuvo dinero, así que vivió primero a merced de su padre y después de sus hermanos, con temporadas de inseguridad en las que no pudo escribir. “Cuando ella y su hermana Cassandra finalmente consiguieron una casa de campo propia, escribió seis de las mejores novelas jamás escritas en inglés, y todo en tan solo ocho años”, sostiene Hornby. “Emma, su cuarta novela, se acababa de publicar cuando su salud empezó a fallar. Vivió tan solo 41 años, y aun así ha dominado la literatura mundial durante casi dos siglos. Una vida extraordinaria y, a la vez, bastante común y corriente. En mi opinión, es una combinación casi mágica”.

La escitora Gill Hornby, autora de 'Miss Austen'. / Gavin Smith

250 años de vida

El estreno de la serie basada en Miss Austen coincide con el 250 aniversario del nacimiento de la autora, con la consecuente sarta de homenajes, ediciones especiales y actos conmemorativos. Además, su obra más celebrada, Orgullo y prejuicio, vuelve a estar en el centro de la conversación (nunca se alejó demasiado). Además de dos efemérides redondas de sus adaptaciones a la pantalla más exitosas –30 de la serie de la BBC y 20 de la película de Joe Wright– Netflix acaba de anunciar quiénes serán los Mr. Darcy y Elizabeth Bennet de la versión que prevé estrenar en 2026: Jack Lowden y Emma Corrin, que estarán acompañados por Olivia Colman en el papel de Mrs. Bennet.

El guion del proyecto corre de parte de la escritora Dolly Alderton, que tiene por delante un reto complicado. Las críticas negativas le pueden caer tanto si opta por ser demasiado fiel al libro como si decide ‘modernizarlo’ (la plataforma ya lo intentó con Persuasión en 2022 y se pasó de frenada: jugar a romper la cuarta pared con Jane Austen era una apuesta demasiado arriesgada). Las comparaciones con las adaptaciones anteriores –sobre todo con la cinematográfica protagonizada por Matthew Macfadyen y Keira Knightley, ya un clásico de la cultura pop– serán inevitables y, de momento, el adelanto del elenco no ha suscitado aplausos precisamente. La parte positiva es que la audiencia masiva la tiene prácticamente asegurada.

Ante este escenario, cabe preguntarse qué haría la autora con su libro a día de hoy ¿Escribiría una nueva versión adaptada al siglo XXI? “Austen fue una escritora radical en su época. La novela era un concepto relativamente nuevo y bastante arraigado en sus principios. Poco antes de morir, comenzó a experimentar y a jugar con la forma para que Emma se considerara una obra casi revolucionaria. Así que es difícil predecir cómo abordaría una nueva novela hoy en día”, señala Hornby. “Sin embargo, creo que el contenido no cambiaría en absoluto. Tenía su mantra: ‘Tres o cuatro familias en un pueblo rural son justo lo que hay que trabajar’, y estoy segura de que se aferraría a él. ¿Acaso no lo imitamos todos ahora? Tres o cuatro familias viviendo juntas es la base de toda telenovela de éxito. De ahí surgen el amor y la tragedia; la tristeza y la risa; se forjan fortunas y luego se pierden. ¿Qué más se puede pedir?”, declara.

Hornby considera que ese es el motivo por el que la obra de Austen continúa interesando tanto a día de hoy. La familia, el amor y la comunidad competen a todo el mundo en mayor o menor medida, tanto en el siglo XIX como en el XXI. “Sir Walter Scott, quien tuvo un éxito rotundo al mismo tiempo que Jane y le robó gran parte de su protagonismo, escribió sobre grandes temas como nacionalidad, valor y todo eso”, declara la escritora. “[Ahora] vivimos en un mundo completamente diferente. Nuestros ‘grandes temas’ escapan a la imaginación de Scott, y sus opiniones no nos sirven de nada. Pero aún tenemos madres, hermanas, vecinos y amantes, y aunque las costumbres sociales hayan evolucionado, experimentamos las emociones del hogar de forma muy similar a como lo hizo Jane Austen”.

Obviamente, la calidad de su literatura es otra de las razones por las que la autora inglesa aún tiene legiones de fans, pero Hornby apunta que su humor también es clave. “Escribía chistes excelentes. Me resulta un misterio por qué tantos grandes escritores contemporáneos olvidan la importancia del humor. Hay tanta comedia en nuestra vida cotidiana. Es lo que nos hace humanos”. Durante mucho tiempo, su novela preferida fue Orgullo y prejuicio, pero con el paso de los años y su progresiva inmersión en la lectura de Austen, reconoció “la belleza y la sabiduría” de Persuasión. Aún así, “como novelista, pondría a Emma por encima de todas ellas. Estaba en la cima de su carrera entonces, publicada y segura de sí misma, y esa es su obra maestra definitiva”, concluye.