Un hormiguero gigantesco bajo tierra: todo lo que Madrid esconde en sus profundidades

Fuera de las líneas habituales del metro de Madrid hay otros senderos, desconocidos, poco transitados, que escapan de la imaginación del lector. Apenas se conocen datos de ellos: son los llamados túneles singulares y sirven para el tráfico de trenes. Bajo Ciudad Universitaria, por ejemplo, se encuentran las cocheras. En Cuatro Caminos, por su parte, existe un depósito de vagones. Y entre Plaza de Castilla y Miguel Hernández decenas de recovecos ramifican aún más la red. No son las únicas obras que han agujereado el subsuelo de la villa: ahí abajo se ha gestado una capital paralela, casi sin vida. Donde no sólo hay alcantarillas y pozos. En Madrid Subterráneo, Lara Almarcegui se adentra en este hormiguero, sacando a la luz lo que la vista no alcanza a ver.

“En la segunda mitad del siglo IX, los árabes implantaron un sistema de abastecimiento que satisfizo las necesidades de la urbe durante 1.000 años. Con canales de extracción, que aprovechaban la propensión del subsuelo arcilloso a formar largos pasos, conducían el agua al centro mediante respiraderos”, escribe Almarcegui. Estos viajes fueron la principal vía de suministro hasta la inauguración del último en 1855. En total, 124 kilómetros entre canales de captación y galerías de conducción que acabaron sepultadas con la construcción de nuevos edificios.

Obras de la construcción del metro de Madrid. / CEDIDA

La instalación del alcantarillado lo dinamitó todo. En 1500, las autoridades dictaminaron que los vertidos debían transportarse fuera del casco urbano. Lo que hizo que Madrid estuviera alambrada por un cinturón gigante de vertederos. Una situación que, tras las denuncias y represalias correspondientes, empezó a cambiar con la apertura de los primeros sumideros en Caños del Peral y Leganitos: “En la actualidad, se evacúan a través de una red unitaria que acumula todos los deshechos, pluviales, residuales e industriales, en colectores a ocho metros de profundidad, desde donde comienza una trama de desagües que atraviesa la ciudad para ser tratada en grandes depuradoras antes de finalizar su recorrido vertida al río”.

A priori, junto a cimientos y restos arqueológicos, pocas otras estructuras podrían imaginarse soterradas. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Cerca se esconden pasadizos secretos que, aunque siempre han estado la conversación popular, pocos han logrado corroborar. “Los inmuebles del Ayuntamiento, entre las calles Sacramento y Cañete, están comunicados con desfiladeros que aún tienen ramales tapiados que conectan con diversos enclaves. Bajo la plaza Mayor circulan otros que permitían acceder al Palacio Real y a conventos próximos”, relata la autora.

El 'boom' de las casas a la malicia

No es el único corredor vinculado a la vida de la Corte: ahí están los que unían el Monasterio de la Encarnación y el Teatro Español. Asimismo, las obras de ampliación del Congreso de los Diputados en 1980 descubrieron un túnel de dos metros de alto que sirvió de comunicación al antiguo noviciado del Espíritu Santo con la plaza de Santa Ana. En el centro, además, se levantan las casas a la malicia: surgieron después de que los mandatarios locales recuperaran la regalía de aposento, una norma que obligaba a los vecinos a ceder una parte de sus hogares si un funcionario de la Corte lo necesitaba. Sólo podían salvarse si tenían una única planta, lo que agudizó la picardía madrileña.

Fachada de una de las 'casas a la malicia' que se encuentran en Madrid. / WIKIPEDIA

“Algunos promotores las hicieron así, pero otros llegaron más lejos y comenzaron a construir estas casas: a simple vista, parecían de una única altura, pero sus interiores se multiplicaban en buhardillas superiores y en sótanos y zonas subterráneas invisibles desde el exterior que, combinadas con ventanas alineadas a diferentes tramos en la fachada, les permitían escapar de la regla real. Si bien con los años fueron desapareciendo, se calcula que se llegaron a hacer 1.000 viviendas”, explica Almarcegui.

Los escondites de los museos

En la Guerra Civil se abrieron numerosos búnkeres a prueba de bombas y artillería. El más conocido se localiza en el parque del Capricho, a 15 metros de profundidad: “En superficie están las puertas de acceso, blindadas, bajo una losa de hormigón de un metro de espesor. Las escaleras descienden hasta otra nueva cámara que permite el acceso. Su estructura interna consiste en un corredor central con espacios abovedados a sus lados. Desde 1974, ha sido utilizado como almacén y decorado cinematográfico”. Durante el ensanche de la línea 6 de metro, aparecieron fusiles, morteros, balas, proyectiles… En el Cerro de las Canteras, en cambio, se halló una larga galería con nidos de ametralladoras.

Diversas instituciones culturales cuentan con sus propias criptas. Actualmente, tras reformas iniciadas en 1891, el Museo del Prado guarda en ellas el 80% de la colección que no está expuesta al público. El Reina Sofía también almacena su obra en los sótanos que se sitúan bajo el edificio Sabatini y Jean Nouvel. “La historia del Teatro Real ha sido desafortunada hasta su última renovación. Los accidentes e incendios llevaron a pensar que su volumen en forma de ataúd lo habían predestinado al desastre”, subraya la escritora. Hoy, sus bodegas se emplean como talleres y almacenes. Aunque el tiempo dirá.