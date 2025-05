Inclusión, esfuerzo y sueños de triunfo para los practicantes de boccia en Madrid

Aunque Alejandro Morillas no era de la partida, su pasión por la boccia, sus ganas y su rol de 'coach' con los más nuevos, le hacían sonreír mientras desde su silla de ruedas observaba los partidos de la Copa de Madrid de este deporte paralímpico en el Pabellón Dehesa Navalcarbón de Las Rozas.

Al igual que otras 17 de personas, él es uno de los integrantes de la Fundación Ana Valdivia, una entidad a la que ingresó hace una década y que ayuda personas con parálisis cerebral a integrarse y participar en esta actividad.

La boccia, muy similar a la petanca, es un deporte específico para personas con esta discapacidad que consiste en lanzar doce bolas de diferentes pesos (seis por jugador) y en un total de cuatro parciales, para ver quién consigue acercarse más a la bola blanca -lanzada previamente por uno de ellos- y alejar las del contrario.

Para poder practicarlo con normalidad, la competición se divide en cuatro categorías (VC1-VC4) según el nivel de asistencia que necesiten los jugadores. Deportistas como Alejandro, perteneciente a la VC3 por su dificultad para manejar los brazos, necesitan de una canaleta (rampa) y de un técnico que, siempre de espaldas al campo, les ayude a lanzar.

Los asistente son esenciales para los deportistas

"Yo soy las manos de Álex", explicaba a EFE Laura, su asistente desde hace cinco años y con quien ha conseguido ganar cuatro campeonatos madrileños. "La comunicación es unidireccional, es decir, sólo me puede hablar él a mi. Entonces, cualquier cosa que me dice lo ejecuto. Depende de si quiere la canaleta más o menos alta y la fuerza con la que la quiere lanzar, yo coloco diferentes apliques y lanzo la bola que él me dice", apuntó.

"Tenía que buscar una actividad para poder relacionarme con otros colectivos y socializar, así que qué mejor manera que hacer una actividad deportiva. Yo ya conocía la fundación y al hablar con el coordinador, me propuso jugar a boccia. Yo dije: "¿Y eso qué es? Vamos a probar". Soy muy curioso, relató Alejandro.

Como apasionado de las matemáticas y la estrategia, este deporte poco a poco le acabó enganchando y ahora, que ejerce como cabeza de serie de la selección nacional por parejas desde 2023, lo considera una "parte fundamental" en su vida.

"He crecido con ella (la boccia), me ha dado muchas enseñanzas y he podido desarrollarme mucho más como persona", confesaba.

Durante el tiempo de competición y mientras detallaba a EFE cómo se desarrolla el juego, Alejandro, en su rol provisional de 'coach' o asesor, se dedicó a analizar la actuación de una compañera, recién iniciada en este deporte, para, en un breve minuto de tiempo disponible entre parciales, poder darla algún consejo.

Además de la Fundación Ana Valdivia, en esta Copa de Madrid de Boccia, creada para mantener a los jugadores activos antes del inicio de la competición nacional, también participaron entidades como el Cub Deportivo Pacema o Fundación Bobath o la Fundación Dacer.

"Ellos toman las decisiones"

Para todos los deportistas que juegan a boccia, entrenar dos horas cada sábado y acudir a campeonatos supone ir a un espacio de recreo donde, como sostuvo Gonzalo Espinosa, técnico de la fundación, "toman todas las decisiones" y en el que "asumen sus riesgos y sus responsabilidades".

"El hecho de salir a su casa para hacer algo, que en este caso es boccia, para los padres es tiempo que disponen para ellos, los jugadores pueden relacionarse con más gente, tanto con discapacidad como sin discapacidad; salen de esa "burbuja" en la que suelen estar y ven que pueden competir e ir hasta unas paraolimpiadas", decía también Laura.

Tanto para Alejandro, como para ambos técnicos, la familia de los jugadores juega un papel fundamental: "Es un material muy caro", dice Laura. "Tienes que costearte muchísimas cosas. Para ir a un campeonato de España, por ejemplo, se lo pagan ellos mismos. No hay ningún tipo de ayuda y si no tienes ese apoyo de la familia para ir a entrenar o ir a un pabellón de Madrid en cada jornada, no pueden competir", finalizó.