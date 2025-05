La vajilla detrás de los templos gastronómicos de Madrid: "No vendemos platos, vendemos experiencias"

La gastronomía es el centro de un restaurante, pero ¿qué pasa con el entorno que la rodea? Cuando disfrutamos de nuestro plato favorito, este se sirve en una vajilla que, además de ser funcional, aporta una experiencia visual que complementa lo que el restaurante quiere transmitir. En los últimos años, el menaje y las vajillas han pasado de ser elementos funcionales a convertirse en auténticas piezas de diseño que influyen directamente en la experiencia culinaria de quien se sienta a la mesa. En este contexto, Krittikali, empresa madrileña líder en distribución de menaje y equipamiento para la hostelería, se consolida como un referente en la creación de experiencias únicas y soluciones personalizadas.

Menaje de Krittikali, empresa de distribución de equipamiento para la hostelería. / Cedida

Las piezas de Krittikali se encuentran en numerosos restaurantes destacados como los del Grupo Fiero (Restaurante Indómito), Brutal Inclán Bar (Grupo Rosi la Loca), Nómada, Four Seasons, Edition, Los 33, entre otros. Con su presencia, contribuyen a generar experiencias únicas e inolvidables. Así lo afirma su CEO, Álvaro Lendínez.

P. Cada vez más, los restaurantes buscan ofrecer una experiencia total, que va más allá de la comida. ¿Qué papel juega el menaje en este concepto de "experiencia gastronómica"?

R. Cada vez lo tengo más claro: la gente no solo va a comer bien, va a vivir una experiencia. Y en eso, el menaje juega un papel brutal. No hablamos solo de poner una mesa bonita. Hablamos de cómo se presenta un plato, cómo se realza el trabajo de cocina y cómo haces que el cliente diga "wow" antes de probarlo. A veces una vajilla bien elegida cuenta más que mil palabras, y eso es justo lo que nos gusta hacer en Krittikali: ayudar a que los restaurantes cuenten su historia también a través de lo que ponen debajo del plato.

Menaje de Krittikali, empresa de distribución de equipamiento para la hostelería. / Cedida

P. ¿Cómo ayudan a que los comensales vivan algo único?

R. No vendemos menaje por vender. Seleccionamos cada pieza pensando en cómo puede sumar a la experiencia, en cómo hace sentir al comensal, en cómo puede hacer brillar ese plato en el que el chef ha puesto alma, horas y técnica. Yo siempre digo que el menaje no es solo el envoltorio, es parte del plato. Si tú te curras una receta durante días y la sirves en algo estándar, sin alma, se queda coja, pero si ese mismo plato lo presentas sobre una textura especial, un color que contraste, ahí es donde empiezas a emocionar antes de probar nada. Nosotros estamos para elevar el servicio, para que el chef se exprese también con los materiales, y para que quien se siente en la mesa sienta algo distinto, algo único. Y al final, eso es lo que hace que vuelva.

P. ¿Cómo equilibran la funcionalidad y el diseño en sus piezas de menaje?

R. El equilibrio entre funcionalidad y diseño es la clave. No sirve de nada tener una pieza espectacular si no aguanta el ritmo de un servicio o si al camarero se le resbala en la primera pasada. Buscamos que cada pieza tenga alma, sí, pero también que funcione en cocina, que no moleste, que encaje con las dinámicas del restaurante. Lo bonito no está reñido con lo práctico. Es más, cuando lo unes bien es donde realmente destaca.

P. ¿Cómo considera que el menaje puede influir en la experiencia culinaria del comensal? ¿Han recibido alguna retroalimentación interesante de sus clientes sobre cómo sus productos han impactado en la percepción de la comida?

R. Influye muchísimo. El cliente no siempre sabe decir por qué algo le impactó, pero lo siente. Nos han contado anécdotas de comensales que han pedido hacerse fotos con los platos antes de comer, o que preguntan si se pueden comprar los platos. Ahí te das cuenta de que lo estético está creando una emoción real. Una vez, un chef nos dijo: "Con este plato, el menú dejó de ser solo comida y se convirtió en historia". Y eso nos lo llevamos muy adentro.

Menaje de Krittikali, empresa de distribución de equipamiento para la hostelería. / Cedida

P. Su empresa trabaja con restaurantes de renombre como Brutal Inclan Bar o Four Seasons. ¿Qué buscan estos restaurantes en su menaje, y cómo logran que sus piezas se adapten a diferentes conceptos gastronómicos?

R. Estos restaurantes tienen identidades súper marcadas. Four Seasons es puro lujo contemporáneo y Brutal Inclán mezcla lo canalla con lo teatral. Cada uno busca algo diferente, pero todos quieren lo mismo al fondo: destacar, emocionar y que cada pieza sume a su concepto. Nuestro trabajo es meternos en su cabeza, entender su lenguaje, y traducir eso a materiales, texturas y formas.

P. El concepto de personalización es fundamental. ¿Qué procesos siguen para ofrecer soluciones a medida para los restaurantes?

R. No trabajamos con soluciones genéricas, porque cada restaurante es un mundo. Lo primero que hacemos es escuchar mucho: entender cómo trabajan, qué les preocupa y qué quieren mejorar. A partir de ahí, diseñamos herramientas a medida, que se adapten a su ritmo y no al revés.

P. ¿Puede compartir algún ejemplo de un proyecto especialmente desafiante o creativo?

R. Recuerdo un proyecto especialmente desafiante con un grupo de restaurantes mediterráneos. Querían modernizarse sin perder su esencia. Co-creamos con ellos cada parte del sistema, desde la carta digital hasta cómo se toman las comandas, manteniendo su estilo artesanal. Fue un trabajo muy cuidado, y lo bonito fue ver cómo el equipo lo hizo suyo desde el primer día. En resumen: personalizar para nosotros es entender, adaptarnos y construir algo que de verdad les sirva, no solo en lo técnico, sino en su día a día.

P. ¿Cómo ve el futuro de la industria del menaje en hostelería de Madrid y cómo planean mantenerse a la vanguardia en este sector?

R. Madrid está en un momento increíble, lleno de apertura creativa, de chefs con personalidad, de propuestas arriesgadas y el menaje va a seguir siendo clave para diferenciarse. En Krittikali queremos crecer con esa energía, ser parte del cambio, seguir innovando y buscando materiales nuevos, colaboraciones con artistas, incluso piezas con tecnología. Nuestro reto es mantenernos frescos sin perder nuestra esencia artesanal y cercana.

Álvaro Lendínez y Miguel Lendínez, alma ejecutiva de Krittikali. / Cedida

P. En un mundo cada vez más centrado en la sostenibilidad, ¿cómo abordan el diseño y la fabricación de menaje con conciencia ecológica?

R. La sostenibilidad no es una moda, es un deber. Trabajamos con materiales reciclados siempre que se puede, colaboramos con talleres locales y evitamos procesos químicos agresivos. Además, apostamos por la durabilidad. Si una pieza aguanta años sin romperse ni pasar de moda, ya estás reduciendo residuos. Queremos que cada elección que hagamos tenga el menor impacto posible sin renunciar a la belleza ni al propósito.

P. El tapeo es una tradición muy arraigada en Madrid. ¿Qué tipo de menaje es ideal para servir tapas de forma creativa y práctica?

R. Nos gustan los formatos mini, con formas inesperadas pero apilables, resistentes y que puedan pasar de cocina a barra sin drama. Jugar con alturas, con texturas, con elementos que evoquen la calle, el vermut, el aperitivo dominguero… Todo eso lo puedes meter en una tapa bien presentada. La clave es que sea fácil de servir y difícil de olvidar.