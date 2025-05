Rafael Berrio, él músico que siempre buscó el 'hit' pero nunca quiso ser una estrella

Hay artistas cuya obra se queda flotando en el aire, esperando el momento en que alguien la descubra y la reclame como propia. Rafa Berrio es uno de ellos. Su legado, a medio camino entre la canción de autor y el rock and roll literario, es un secreto a voces dentro de la música española. Desde sus inicios en el Donosti Sound con UHF hasta su etapa en solitario, pasando por Amor a Traición, Berrio cultivó una poética propia, construyendo un mundo donde la bohemia, la melancolía y la lucidez compartían espacio.

Si bien su figura ha sido reconocida por músicos y musicólogos, nunca llegó a alcanzar el éxito comercial que su talento merecía. La pregunta de por qué no ocurrió tiene múltiples respuestas, y en esta búsqueda de pistas sobre su vida y su obra nos guiarán Diego Vasallo (Duncan Dhu) y Joserra Senperena (productor) a través No es para menos. Canciones Inéditas 1984-2018 (Warner, 2025), un disco-libro que recoge 47 canciones inéditas grabadas entre 1984 y el 2018.

Un artista en los márgenes

“Es la pregunta del millón”, responde Joserra Senperena cuando se le plantea qué faltó para que Rafa Berrio tuviera más éxito. “Rafa era muy prolífico, pero publicó muy poco. En los primeros 30 años de su carrera sacó la mitad de sus discos y en los últimos 10, la otra mitad. Cuando 1971 tuvo un relativo éxito, dejó su trabajo de pintor de brocha gorda y se dedicó en cuerpo y alma a componer. Ahí empezó a publicar cada dos años, como muchos músicos. Pero antes de eso, sacó muy poco”. Según declara Iñaki Berrio en el texto que acompaña a No es para menos, su hermano era “un creador full time que siempre encontró dificultades a la hora de publicar. Pensemos que desde sus inicios hacia 1979 hasta la publicación de su primer álbum como Amor a traición en 1994, tan solo publicó dos canciones en un EP compartido (como UHF). Es decir, que se mantuvo quince años en el dique seco, cuando su cancionero hubiese dado tal vez para unos tres álbumes de calidad durante esa década y media. Un caso de mala suerte, de falsas expectativas, modas que lo eclipsaron... condujeron al ostracismo esa potente vocación”.

Diego Vasallo, compañero de generación y amigo, también cree que hubo algo en la personalidad de Berrio que le hizo esquivar el gran reconocimiento: “Era bastante radical en sus decisiones. Decía que no a cualquier cosa que le parecía indigna o una horterada, sin cortarse nada. No era diplomático con la prensa ni con la industria. Su carácter transgresor y provocador intimidaba a mucha gente. Algunos no sabían si iba en serio o no, pero yo creo que Rafa siempre iba en serio”, corrobora. Ese carácter le llevó a Berrio a tomar decisiones que otros músicos no habrían tomado. No se dejó seducir por la industria ni por las modas, y en un tiempo donde muchos artistas suavizaban su propuesta para llegar a más público, Rafael Berrio mantuvo su esencia intacta. Aunque tuvo oportunidades, nunca terminó de encajar en el molde del éxito. “En los 80, cuando el Donosti Sound empezaba a despegar, Rafa tuvo varias puertas abiertas”, explica Senperena. “Tocó en Rock-Ola, teloneó a Nacha Pop, grabó con Warner… Pero sus canciones no eran fáciles. Eran más largas, más densas. No seguían la fórmula habitual del pop”.

Gracias a Diego Vasallo, Joserra Senperena conoció a Rafa Berrio en los años 90, más concretamente estando de gira con Duncan Dhu en 1994, cuando Vasallo llevó el primer disco de Amor a Traición (Amor a traición). A Senperena las letras le resultaron “bastante largas”, no eran de fácil acceso, como en general son las letras del pop y el rock. “Me pareció algo complicado y la verdad es que aquel disco no me parece que le hiciera justicia”, comenta. Diego Vasallo por su parte había visto algún concierto de Amor a Tradición a primeros de los 90, pero trató personalmente a Rafael Berrio a través del diseñador gráfico José Luis Lanzagorta, miembro de La Buena Vida. “Creo que me implicaron, no recuerdo muy bien, para terminar el segundo disco de Amor a Tradición (Una canción de mala muerte), que se estaba grabando con Iñaki de Lucas y les faltaba grabar algo y mezclarlo. Estuve presente en esas sesiones, donde empezamos a conocernos”. De ahí surgió una amistad ya que duró para siempre.

El universo Berrio

A lo largo de su carrera, Berrio construyó un imaginario muy personal. Sus canciones hablaban de la noche, la literatura, los bares, la ciudad, la bohemia. “Rafa era él mismo en sus discos”, dice Vasallo. “Sus canciones reflejaban perfectamente su mundo. No había una gran diferencia entre el Rafa persona y el Rafa artista. Él era su propio personaje”. Como ejemplo, menciona Diego una canción: Dadme la vida que amo, del último disco de Berrio Niño futuro. “Rafa habla de la clase obrera, del sexo, de la diversión, de la calle. Es cronista de su ciudad, con una direccionalidad de vértigo que más tarde iría cediendo a un estilo más literario”, prosigue Joserra Senperena, que habla del sexo que aparece en sus distintas variantes: sodomía (El amor a traición), sado (Necesito sufrir un poco), pedofilia (Rienda y montura, Grecolatino)... “Que recuerde, es un tema que posteriormente solo lo trató en En lo mórbido, del álbum Paradoja”. En cuanto a lo político, están Alta sociedad o Mañana sol, y respecto a lo social, Joserra cita Barrio obrero, Bienvenida al barrio o Buchenhain. “Más adelante trató la cuestión social en Es simple, del álbum 1971, y recuerdo oírle decir que era un tema que trataba raramente”.

Mientras que la mayoría de compositores de pop crean primero una melodía y luego adaptan una letra, Berrio trabajaba al revés, tal y como apunta Senperena: “Él escribía primero la letra y después buscaba la música que mejor la contara. Y no paraba hasta dar con la melodía adecuada. Podía tener varias versiones de la misma canción con distintas armonías hasta que encontraba la definitiva”. El resultado era un cancionero único, con una identidad marcada. El productor resalta lo que se le escucha decir a Berrio antes de Yo te mato: “Si no para turno [se refiere a Las tornas cambian de Niño futuro], sí que para Me haces reír [posible título para Yo te mato]”. “Las diferentes letras que tenía ya escritas las probaba en las secuencias armónicas que iba encontrando, en una búsqueda incesante del marco musical adecuado para cada letra. Grabó Animal en las sesiones de Una canción de mala muerte y la regrabó y editó con diferente música en Paradoja”, analiza Joserra en el libreto de No es para menos. “Lo mismo ocurre con La desgana, grabada con una melodía en 1971 y editada con otra totalmente diferente en Diarios; o con La arcadia en flor, que pasó por innumerables melodías a lo largo de muchos años (hay infinidad de archivos de ella) hasta dar con la definitiva".

En este sentido, la obra de Berrio bebía de dos fuentes principales: por un lado, el rock literario de Lou Reed y la Velvet Underground; por otro, la chanson francesa de Jacques Brel o Georges Brassens. “Rafa tenía esas dos vertientes”, retoma Vasallo. “Era un artista con un pie en el rock alternativo arty y otro en la canción francesa. Esa dualidad se nota en su obra. En dos discos se alejó del rock y abrazó completamente la chanson, con una sensibilidad muy particular”.

Rafael Berrio, en 2017. / Thomas Canet

El archivo secreto de Berrio

Tras su fallecimiento en 2020, su archivo personal reveló una obra más extensa de lo que se creía. “Cuando me puse a rastrear su material, encontré 85 canciones inéditas. Guardaba todo. Digitalizamos casetes, bobinas, archivos… En muchos casos había diferentes versiones de sus canciones, con distintas letras y melodías. Rafa era muy meticuloso: primero escribía la letra y luego buscaba la música adecuada”, reitera Senperena.

Este proceso de recuperación ha dado lugar al reciente (y citado más arriba) lanzamiento de No es para menos, que recopila dos facetas del artista en dos discos: uno (Adiós, hola y adiós) más eléctrico y rockero, con grabaciones de los 80 y 90 de UHF como Héroes del Báltico, y otro (Cabaret Utopía) más íntimo, con maquetas grabadas en su habitación. “Es posiblemente el mejor Rafa Berrio que se ha editado”, afirma Senperena. “Ahí se muestra sin filtros, sin la producción del estudio. En esas grabaciones se percibe su esencia de una forma más directa”.

El trabajo de rescate del material no fue fácil. Muchas de las grabaciones estaban en cintas sin etiquetar, lo que obligó a un minucioso proceso de escucha y digitalización. “Las casetes no estaban ordenadas ni datadas. Las tuvimos que digitalizar una por una y escuchar todo. En algunos casos, el sonido estaba al límite, pero era importante documentar esa parte de su historia”. De hecho, se ha logrado rescatar tres canciones del disco perdido que Amor a Traición grabó en los estudios Du Manoir: Dame esperanzas, Las campanas de San Martín y Llevando con estilo una depresión. “Hay más, pero nos pareció que era una muestra suficiente de lo que era aquel disco”, comenta Senperena. “Muchas de esas canciones luego se grabaron en el disco negro de 1994, Amor a traición, pero dejé esas tres canciones porque de alguna manera había que documentar ese disco, que ocurrió y que se grabó, aunque luego no salió”.

Un compositor para otros

Más allá de su propia obra, Berrio también compuso para otros artistas (él lo llamaba Repertorio B). “Sole Giménez grabó una canción suya, Mikel Erentxun varias letras”, enumera Senperena. “Él quería ganar dinero escribiendo para otros para poder financiar su propia carrera con más libertad. Lo logró en los últimos años, con un poco más de holgura y tranquilidad”.

Su ambición nunca estuvo en el estrellato, sino en la creación. Sabía que su música no era para todos, pero también sabía que quien la entendiera, la haría suya para siempre. “Rafa siempre buscó el hit”, dice el productor. “No en el sentido comercial, sino en el de encontrar la canción que conectara con la gente. En el fondo, todos los músicos buscan eso: que su música llegue a alguien. Rafa no era la excepción”. “Se ha escrito mucho acerca del malditismo de Rafa y de su supuesta bohemia”, escribe su hermano Iñaki. “Seguro que a él le hubiese gustado vivir holgadamente de la música. Él siempre se creyó merecedor de un mayor reconocimiento. En sus últimos años ya no hablaba, claro está, del hit, pero sé que él ansiaba aún provocar un gran impacto, estremecer, situarse en un olimpo por encima de Luis Eduardo Aute o de Joan Manuel Serrat”.

El reconocimiento masivo nunca llegó, pero su legado sigue creciendo con el tiempo. Como bien dice Vasallo, “aunque sus canciones podían haber llegado a más gente, él estaba cómodo en el margen”. Quizá porque, como expresaba el propio Berrio, “pecaríamos de ingenuos si confundiéramos al artista con su obra”. Rafa Berrio nunca buscó la facilidad. Su legado sigue ahí, esperando a quien esté dispuesto a escuchar con el tiempo y la paciencia que sus canciones requieren. Y en esa espera, sigue ganando adeptos. Porque hay artistas que, como él, nacieron para resistir, aunque al final no hay nada como morir.