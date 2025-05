El Atlético busca recuperarse de su 'apagón' primaveral ante un necesitado Deportivo Alavés

Durante el lunes 28 de abril, España se enfrentó a un terrible apagón que colapsó al país en su totalidad. Algo similar le ha sucedido al Atlético de Madrid, un 'apagón deportivo' que lo ha dejado fuera de la lucha por los tres títulos que disputaba hace poco más de un mes. Desde la eliminación de la Champions ante el Real Madrid, el equipo de Diego Pablo Simeone ha perdido su rumbo, quizá más en lo psicológico, donde el equipo ha dado muestras de estar agotado, que en lo deportivo. Ahora, afronta las últimas cinco jornadas de La Liga a una distancia considerable del líder, pero con la mente centrada únicamente en la competición liguera.

En una de sus últimas pruebas, el equipo rojiblanco viaja a Vitoria para medirse al Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 horas. De los tres primeros clasificados será el primero en saltar al césped, pasando la presión a Real Madrid y Barcelona que se miden a Celta de Vigo y Real Valladolid, respectivamente. Los de Eduardo Coudet ocupan la 17ª plaza, situándose dos puntos por encima del descenso.

El equipo babazorro viene de conseguir la victoria ante la Real Sociedad (1-0). Ya complicó la vida al Real Madrid hace unas semanas, con el estadio metido de lleno en el encuentro. En el partido de la primera vuelta, puso las cosas difíciles al Atlético que, finalmente, consiguió la victoria con un gol tardío de Sorloth, que apunta a titular este sábado, después del tanto inicial de los blanquiazules. La visita de los rojiblancos a 'Mendi' durante la temporada pasada finalizó con victoria local (2-0), resultado que buscarán repetir para seguir en su lucha por la permanencia.

Una brecha de diez puntos, con 15 en disputa

La pelea por La Liga se le ha puesto muy difícil al equipo de Diego Pablo Simeone. Tras finalizar la primera vuelta como líder de la competición, después de asaltar el Estadio de Montjuic y con paso firme hacía el título, el equipo rojiblanco se cayó de la lucha en cuestión de un mes, sumando derrotas ante el Getafe y Las Palmas de forma inesperada. Ahora, el objetivo es incomodar a Barça y Real Madrid. Y el primer paso es conseguir la victoria este sábado ante el Alavés.

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Aún restan cinco jornadas de competición, pero parece poco probable que el Barça, líder destacado con diez puntos de ventaja sobre los atléticos, pueda dejarse llevar lo suficiente como para perder tal ventaja. Bien es cierto que el clásico de la próxima jornada puede apretar las cosas, pero el margen de error es mínimo por parte de los rojiblancos. Los de Simeone buscarán finalizar La Liga cosechando el mayor número de puntos posibles para estar "preparados", en caso de batacazo de Barça y Real Madrid, pero su objetivo real a estas alturas de la temporada es conseguir el subcampeonato liguero y llegar con las mejores sensaciones al Mundial de Clubes en Estados Unidos, que se ha convertido en la última bala de los rojiblancos para salvar la temporada.

"Terminamos partido a partido de la mejor manera. Seguramente, Barcelona y Madrid están en una posición importante para seguir compitiendo entre ellos. Y nosotros vamos a pensar en nosotros, a mejorar y a pensar en el partido de mañana contra el Alavés, que es un equipo que lo viene haciendo bien, sobre todo en las últimas jornadas", concluye Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro.

Brotes verdes ante el Rayo Vallecano

Porque si algo ha caracterizado a Simeone durante su estancia en el club ha sido la capacidad de levantar al equipo cuando parecía no tener más margen de crecimiento. Quizá sea demasiado tarde para conseguirlo esta temporada, pero el equipo del "partido a partido" ya ha conseguido reponerse a estas situaciones. La fórmula para recuperar la mejor versión del equipo pasa por Jan Oblak. Ante el Rayo Vallecano volvió a dejar la portería a cero. El Atlético no lo conseguía desde el encuentro de vuelta de Champions ante el Real Madrid.

"Hizo dos paradas muy buenas, nos pone contentos el trabajo defensivo porque es nuestra mayor fuerza", declaró Simeone al término del partido ante los rayistas. Tras un mes confuso, los rojiblancos consiguieron una victoria que reforzó la idea de su técnico. Y ahora buscarán seguir en esa línea ante el conjunto babazorro, en lo que será el regreso a casa de Marcos Llorente y Guiliano Simeone. El que no atraviesa su mejor momento es Antoine Griezmann, que ha visto como quedaba relegado al banquillo en el último encuentro liguero. El francés no marca en La Liga desde el día 1 de febrero, cuando lo hiciera en el triunfo ante el Mallorca, y los rumores acerca de su posible marcha este verano no paran de crecer.

Julian Alvarez y Griezmann, tras el 3-0 ante el Rayo Vallecano. / Sergio Perez / EFE

En cualquier caso, la pelea por el título de liga parece imposible. El Barça no muestra signos de debilidad en su camino y todo hace indicar que el año finalizará en blanco para los rojiblancos. Y, mientras tanto, la cabeza de los atléticos y del propio Simeone ya está puesta en la temporada 2025/26, en la que buscarán dar los pasos que han faltado en la presente campaña para poder tocar metal.