Qué hacer en Madrid esta semana: el ballet de Angelin Preljocaj, Matt Elliott en concierto, taller de cianotipia en familia...

MMMAD es una asociación cultural que, desde el año 2020, organiza acciones y exposiciones en espacios abiertos con el objetivo de acercar el arte digital al público general , innovando en los formatos y diseños de sus muestras y conectando creación, tecnología y miradas dispares. La sexta edición de su festival homónimo tendrá lugar hasta el 24 de mayo en Madrid, y trae con ella un programa que reúne tres exposiciones en los espacios GAVIOTA, HYPER HOUSE y NAVASIERRA, cuatro performances en Réplika Teatro y cinco talleres en Medialab Matadero , además de obras de arte que serán exhibidas en pantallas repartidas por toda la ciudad. Como cada año, MMMAD cuenta con un marco teórico que hace de paraguas a las diferentes propuestas, y que ha sido desarrollado en esta ocasión por la escritora y artista Mayte Gómez Molina (Premio Nacional de Poesía Joven), quien da forma a un programa que ahonda en temas como el cuerpo como ente político, la percepción como contrato social o la construcción de la identidad en espacios tangibles. Participan en esta edición los artistas y colectivos Alejandría, allapopp, Candela Capitán, Carles Castaño, Common Accounts, Guerreiro do Divino Amor, Lolo&Sosaku, MANS O + Joan Sandoval, Mayte Gómez Molina, Meritxell de Soto, PATIO studio, Rune Bering, Simone C Niquille, Sputniko! y YESSi PERSE.

La 'performance' de allapopp 'Songs of Cyborgeoisie'. / Cedida

Dónde : Teatro Pavón (C. Embajadores, 9)

Dónde : Espacio abierto Quinta de los Molinos (C. Juan Ignacio Luca de Tena, 20)

Matt Elliott lleva décadas labrándose una trayectoria silenciosa, pero de esas que perduran con el paso del tiempo. Desde que dejara la formación de trip hop The Third Eye Foundation para emprender su carrera en solitario, el británico ha ido acumulando un buen puñado de álbumes con los que se ha ido construyendo una voz propia en la escena indie folk internacional, aterrizando un sonido de una madurez apabullante con dejes del blues pesado de California y las músicas tradicionales griega, balcánica e incluso hispanoamericana. Algo así como si Nick Drake se fuera de juerga con Paco Ibañez después de un concierto de Tom Waits. Este domingo, Elliot aterriza en la Sala El Sol armado con su guitarra y su pedal de loops dispuesto a envolver al público en la atmósfera sugerente y taciturna que acompaña sus directos. No se nos ocurre mejor plan para bajar las revoluciones del fin de semana y disfrutar en vivo del más heterodoxo de los crooners modernos.