Ayuso entrega las Grandes Cruces de la orden del Dos de Mayo entre la lluvia y proyección de imágenes del Ejército

Como los miembros del Gobierno, era non grata y no tenía invitación. Se presentó, sin embargo, y a punto estuvo de aguarle la fiesta del Dos de Mayo a Isabel Díaz Ayuso. Una intensa lluvia caía sobre la Puerta del Sol cuando hacia las once de la mañana cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, depositaban una corona de laurel junto a la placa que en la fachada de la Real Casa de Correos recuerda a los héroes del levantamiento contra los franceses en 1808. Un trueno ha resonado, de hecho, en el preciso instante de dejar la corona.

A punto ha estado la lluvia de lastrar el acto de entrega de Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, que el Gobierno de la Comunidad se ha empeñado este año en sacar a la calle, a la Puerta del Sol, para suplir el desfile cívico militar que en otros años ha acompañado a la celebración y al que en esta ocasión se ha opuesto el Ministerio de Defensa, no sin polémica.

El sol ha abierto hacia el final, cuando la presidenta madrileña clausuraba el acto mientras en la pantalla tras de sí se proyectaban imágenes del Ejército ausente y ella dejaba al Gobierno dos recados a cuenta del veto al Ejército y el apagón convenientemente vitoreada por los simpatizantes que han aguantado estoicamente la tormenta en las gradas instaladas en la Puerta del Sol. Entre medias, y tras un remedo de comitiva protagonizada por coches de bomberos, policía y otras unidades de cuerpos madrileños que ayudaron en Valencia, Ayuso ha impuesto el máximo reconocimiento de la Comunidad a los galardonados este año.

Empezando precisamente por los profesionales y voluntarios de la Comunidad de Madrid que intervinieron tras la DANA de la Comunidad Valenciana de octubre pasado y en las intensas lluvias de marzo en la región madrileña, personificados, entre otros, en los trabajadores de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112; el equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM); el Equipo de Respuesta logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE); el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y su equipo Especial de Rescate en Altura; el Cuerpo de Agentes Forestales; policías locales de diferentes municipios; Canal de Isabel II; el Consorcio Regional de Transportes; Metro de Madrid; el sector de gruistas; el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito.

"Muchos valencianos nos han contado que, en los peores momentos, cuando perdían la esperanza, aparecía un uniforme o camiseta con la palabra 'Madrid', que les daba confianza y la seguridad de que todo iba a ir a mejor. No cabe más orgullo", ha proclamado Ayuso.

Se ha concedido la Gran Cruz al restaurante Botín, en el centro de la capital y que pasa por ser el más antiguo del mundo, con 300 años de historia en este 2025 y el campeón del mundo de motociclismo Jorge Martín, primer madrileño coronado en la categoría reina de Moto GP, también se ha ido hoy de la Puerta del Sol con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo en el pecho y la banda roja.

José Coronado, que en palabras de Ayuso "se ha ganado pulso ser uno de los actores más queridos en español" ha declarado que el reconocimiento el máximo honor al que puede aspirar "un gato orgulloso de su ciudad como yo". Asimismo, se ha otorgado un reconocimiento a la Fundación FAD Juventud y Proyecto Hombre Madrid por su dedicación contra las drogas, una causa asumida casi como cruzada personal por la presidenta regional, impulsora de un plan dotado de 200 millones a cuatro años para la prevención, la atención y reinserción de drogodependientes y el control, vigilancia e inspección contra su venta y consumo.

En Ciencia y Digitalización, la Gran Cruz se ha entregado de manera conjunta al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, en sus 75 y 175 aniversarios, respectivamente. Meso historia, pero mayor popularidad es la del luchador de origen georgiano nacionalizado español Ilia Topuria, campeón del mundo de MMA (artes marciales mixtas). Ya había sido recibido por Ayuso en la Real Casa de Correos el año pasado y recientemente volvieron a coincidir en un evento de MMA en Madrid, pero hoy no ha estado presente y ha agradecido el premio con un vídeo.

Ha sido el único premiado ausente. Sí ha acudido a recibir su medalla el cantaor jerezano José Mercé, una distinción que proyecta el pertinaz afán, entre lo cultural, lo ideológico y lo económico por lo turístico, que muestra el gobierno Ayuso por incorporar el flamenco a la marca Madrid. Tras un homenaje a personalidades fallecidas desde el último Dos de Mayo, se ha condecorado a la cuesta de Moyano, singular mercado literario que en 2025 celebra su centenario después de que, en mayo de 1925, el Consistorio de la capital aprobara un mercado permanente de 30 puestos de libros usados junto a la verja del Real Jardín Botánico.

Se ha reconocido, a sus 90 años, al economista Pedro Schwartz, "maestro del pensamiento económico liberal" según lo ha definido la presidenta madrileña y otra de las Grandes Cruces ha sido para los profesionales del centro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) del hospital Enfermera Isabel Zendal, otro de los empeños de los que el Gobierno regional quiere hacer bandera.

También de aniversario, como la Cuesta de Moyano, está el Hayedo de Montejo, que cumple este año medio siglo de su declaración declaración como Sitio Natural de Interés Nacional. Sus fundadores han sido merecedores de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo por su trabajo para la conservación de un valioso espacio natural.

Emocionada ha recogido su condecoración la cantante Massiel, primera española y única madrileña ganadora del Festival de Eurovisión. Ayuso ha abarzado a quien ha llamado, por deseo de la propia cantante "la tanqueta de Leganitos". Finalmente, Alfonso Nasarre, director, y Ely del Valle, conductora de su magazine matinal Buenos días, han recogido la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo para Onda Madrid, la emisora pública regional, que celebra su 40 aniversario.

El himno de España, la interpretación de algunas piezas por parte de la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid y la actuación de Los Secretos han clausurado el Dos de Mayo del enfrentamiento total entre los Gobiernos de Madrid y de la nación. Ahora, a por el siguiente asalto