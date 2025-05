Ayuso elogia al Ejército ausente en la celebración del Dos de Mayo: "El pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas"

Vestida con falda burdeos y blusa mostaza que venía a recordar los colores de la bandera de España, arropada por hasta tres encuestas publicadas hoy que certifican su mayoría absoluta y bajo una atronadora tormenta durante buena parte de la celebración que sin embargo ha cesado poco antes de que ella haya tomado la palabra como clausura, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado hoy en la Puerta del Sol las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, acto central del día de la región. En una celebración que venía marcada por las ausencias, la del Ejército, presente otros años y que en esta ocasión no ha desfilado por decisión de la ministra Margarita Robles; la de representantes del Gobierno, a los que la Comunidad no ha cursado ninguna invitación, y la del Partido Socialista de Madrid, que ha preferido en respuesta organizar su propio acto, la lideresa madrileña no ha orillado esa polémica en su discurso: "Este año, el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas", ha proclamado. "Los madrileños quieren y admiran a su Ejército. Sabemos que esta ausencia no la quiere nadie".

No han faltado alusiones al "bochornoso apagón que dejó a España a oscuras" hace apenas cuatro días. La presidenta madrileña ha enumerado ejemplos de solidaridad y profesionalidad el pasado lunes de numerosos ciudadanos de la región, pero no ha olvidado, sin embargo, dejar recado al Gobierno, eso sí, sin mencionarlo. "Debemos dejarlo claro: la fabulosa solidaridad, o la alegría de vivir que asombra y contagia a los que nos visitan, no deberían hacernos olvidar la gravedad de lo ocurrido. No podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira", ha subrayado.

En sus palabras ha ido trenzando pasado y presente, y Madrid y España, en la habitual proyección nacional que suelen revestir sus proclamas. Entre menciones a la Transición, al Rey, a la "concordia", la "eficacia" y la "alegría", una de sus apelaciones más frecuentes en las últimas semanas frente a lo que dice la tristeza de la izquierda. "Hemos logrado volver a ser la gran nación europea y transatlántica que nació hace más de cinco siglos. Esto no puede irse al garete por culpa de nadie. Que nadie se confunda: el buen carácter de los españoles no es pasividad, ni sumisión, ni indiferencia: amamos España, nuestra familia, nuestros amigos, y nuestra forma de vida en libertad", ha insistido.

Comitiva de coches de bomberos y policía

También, lógicamente, ha ido glosando los méritos de las personalidades e instituciones distinguidos este año con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, de la cantante Massiel, al campeón de motociclismo, Jorge Martín; del mercado libresco de la Cuesta de Moyano al centro de ELA del hospital Isabel Zendal; de José Coronado a José Mercé... O a los profesionales y voluntarios madrileños que prestaron ayuda en la DANA de Valencia.

"Muchos valencianos nos han contado que, en los peores momentos, cuando perdían la esperanza, aparecía un uniforme o camiseta con la palabra 'Madrid', que les daba confianza y la seguridad de que todo iba a ir a mejor. No cabe más orgullo", ha proclamado Ayuso algo después de que una comitiva de camiones de bomberos, coches de policía, grúas y vehículos de otros cuerpos desplazados a Valencia cruzara la Puerta del Sol bajo la lluvia al inicio del acto, falta de desfile militar.

Esa ausencia ha sido, en realidad, la arista más punzante en la alocución de la presidenta madrileña en un mensaje más vestido de la institucionalidad que el día imponía que en otras intervenciones. "Para saber cómo somos los españoles basta también mirar a nuestro Ejército, que todo Madrid admira y espera siempre", ha insistido la baronesa madrileña del PP entre el aplauso del alrededor de medio millar de personas que seguían el acto desde las gradas habilitadas. "El honor, la lealtad, y el sacrificio son sus valores, bajo el mando supremo de su Majestad el Rey", ha añadido antes de referirse a la Princesa Leonor, "que nos enorgullece y admira a todos ahora en sus años de formación militar".

"Los madrileños quieren y admiran a su Ejército", ha proseguido, "hombres y mujeres que dan su vida por la nuestra, sin importar momento o circunstancia. Por eso los madrileños se echan masivamente a las calles para verlo desfilar. Sabemos que esta ausencia no la quiere nadie. Madrid, unida y alegre, volverá a celebrar a sus héroes con su Ejército, que está siempre donde debe, a la altura de esta Nación centenaria que amamos y en la que, juntos, ponemos todas nuestras esperanzas", ha concluido. Tras ella, en una pantalla se proyectaba una imagen de la Patrulla Águila del Ejército del Aire mientras sonaba el himno de España.

Sin el PSOE madrileño

Era el asunto este año, desde luego. El ambiente venía encendido desde que el Gobierno impidiera la participación este año de unidades del Ejército en el tradicional desfile cívico militar que se venía celebrando esta jornada por la Puerta del Sol. Una negativa tachada en su momento de "dolorosísima" para el pueblo madrileño por Ayuso, quien pidió por carta a la ministra Margarita Robles que la reconsiderara. "Pasar revista con un pasodoble en un acto militar quizá no sea lo mejor" fue la respuesta ante los medios de la titular de Defensa. El Ejecutivo regional, sin embargo, siempre ha tirado por elevación y acusado del veto directamente a Sánchez.

La respuesta de Sol fue no invitar al acto institucional a ningún representante del Gobierno de la nación, algo que no había ocurrido ni siquiera después del tenso momento que se vivió en 2023, cuando la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidió físicamente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acceder a la tribuna desde la que Ayuso presidía el desfile, acompañada de Margarita Robles, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Esteban López Calderón. Incluso después de ese encontronazo, al año siguiente, el pasado 2024, acudió un representante del Gobierno, en esa ocasión el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Desde el PSOE madrileño, que sí ha sido invitado este año, se decidió entonces no presentarse en el acto institucional de Sol, tildado de sectario, partidista y a la mayor gloria de Ayuso, y organizar uno alternativo en el Parque del Oeste.

Desde algo antes de las diez de la mañana, una hora antes del inicio previsto del acto, y bajo un cielo que viraba al gris, empezaban a llegar los primeros asistentes a las gradas habilitadas y también los primeros invitados. Entre ellos las portavoces de Más Madrid Manuela Bergerot y Rita Maestre, quienes acusaban a Ayuso de "usurpar" el acto. Bergerot llegaba a hablar de "sermón" e ironizaba con las habituales alusiones de Ayuso a Venezuela. "Viendo el mitin que ha montado creo que ni Maduro hubiera llegado tan lejos", ha señalado cuando la presidenta madrileña no es que no hubiera hablado, es que ni había llegado aún. "Solo le falta imprimir su cara en los pasteles que va a repartir hoy" para profundizar en una deriva "ególatra y autoritaria".

Aun así, ha afirmado, la formación no ha querido ausentarse porque no renuncia a las instituciones y se resiste a que el Dos de Mayo se convierta "en un monólogo de Ayuso". También ha acudido Vox, cuya portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha felicitado a los madrileños y preferido sacudir a Sánchez. Que el "levantamiento patriótico" de los madrileños en 1808 sirva de "inspiración" para "unirnos a todos los españoles contra el peor Gobierno de la Historia reciente de España", ha deseado.