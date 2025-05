Obligada a reformar su casa por el ruido de Madrid: "Dormir bien es cuestión de suerte"

Las ventajas de vivir en Madrid las conoce todo el mundo. Supermercados abiertos todos los días, una gran oferta cultural, restaurantes de todo tipo, un Zara en cada esquina… De los inconvenientes se habla menos, no porque no los haya, si no porque en ocasiones pesan menos que la parte positiva. En la capital, la contaminación acústica se ha convertido en el sinvivir de una parte de la población cada día más amplia. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 23% de los españoles reconoce sufrir un problema con el ruido en su vivienda. La cifra es más de cinco puntos superior a la media europea, que desciende hasta el 18,2%.

Si bien España se encuentra por detrás de otros países como Malta, Alemania, Países Bajos y Portugal, según el informe de la EEA Noise in Europe 2020, Madrid es la ciudad más ruidosa de nuestra nación. Al igual que en Barcelona, el ruido urbano afecta no solo al bienestar diario, sino también a la salud y la mortalidad. “En Madrid el problema es el tráfico, la elevada población, el turismo o la cantidad de obras. El ruido afecta directamente a la salud física y mental de la población, en este caso de los habitantes de la capital. Las principales consecuencias son los problemas de sueño, el estrés o la ansiedad crónica, la irritabilidad o la disminución del rendimiento de la población”, explica Nacho Ramón, Responsable Técnico Acústica en BMI.

Un vecino de L'Hospitalet de Llobregat protesta contra la contaminación acústica en su barrio. / Agencias

Según explica, el repunte se debe principalmente al crecimiento de la urbanización, la densificación en las ciudades, la intensificación del tráfico o la existencia de actividades comerciales y de ocio en horario nocturno. Es el caso de David, un vecino de Madrid que jamás pensó que el ruido podría convertirse en su peor pesadilla. Un calvario que ha llegado a condicionar su día a día. “No duermo bien desde hace años. Vivo en una vivienda donde escucho lo que pasa en el bar bajo mi casa, a los vecinos viendo la televisión, dando golpes, sus ronquidos, el tráfico de la calle… No hay descanso y me siento cansado constantemente”, explica.

No es el único. Laura se mudó a Malasaña hace ya cinco años. Desde el primer día sintió una conexión con el barrio por su autenticidad, que mezcla historia y modernidad en el centro de la ciudad. “Tiene algo muy especial, muchos bares con rollo, vida creativa…”, señala. Esa energía que en un principio la cautivó pronto se volvió en su contra, especialmente cuando el sol se pone. “Hay ruido, grupos de gente, música, portazos… Durante la pandemia estaba todo mucho más tranquilo, pero luego todo volvió de golpe, como si quisieran recuperar el tiempo perdido”, relata. Desde entonces, su rutina ha cambiado radicalmente y dormir es una cuestión de suerte: “Hay noches que bien y otras que fatal. Me despiertan los gritos en el bar que hay cerca de mi casa. Luego, al día siguiente voy al trabajo con la cabeza embotada, sin paciencia”.

Problemas de salud

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la contaminación acústica es un enemigo invisible con graves consecuencias. Según se estima, el 35% de la población sufre estrés o ansiedad como consecuencia de este tipo de problemáticas, repercutiendo en su sueño y bienestar emocional. Los datos muestran que el 24% de la población con menores ingresos es la más afectada, frente al 14% de los hogares con mayor poder adquisitivo. Ocurre lo mismo al poner en una balanza a los inquilinos (30%) y los propietarios (16%). “Los niños son más vulnerables, ya que afecta a su desarrollo cognitivo. También los ancianos o las personas con problemas de salud mental, con menor capacidad de adaptación a ciertos entornos”, explica Ramón.

Un medidor de nivel del sonido para prevenir la contaminación acústica de las ciudades. / Agencias

La hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la disminución de la concentración y una menor productividad laboral o escolar, son algunos de los principales efectos de vivir rodeado de ruidos: “Muchas personas no son conscientes del impacto que tiene el ruido en su salud. No solo son molestias diarias, sino problemas físicos o psicológicos a largo plazo”. En el caso de Laura, el agotamiento es doble. “Me dolía la cabeza a diario y anímicamente también me afectó. Sentía que ni en mi propia casa podía descansar y una noche me puse a llorar, no podía dormir y al día siguiente tenía una reunión importante. Ahí fue cuando decidí poner fin a la situación”, apunta orgullosa.

La joven se sonroja al recordar aquella madrugada. Eran las tres y había un gran grupo de gente cantando justo debajo de su casa. “Recuerdo que bajé en pijama, qué vergüenza”, dice. Ella les pidió que bajaran un poco el volumen, a lo que uno de ellos le contestó entre risas que se relajara. “Es sábado”, dijo. “Me hizo hasta gracia”, reconoce Laura: “Ellos estaban de fiesta y yo llevaba semanas sin dormir bien. Esa noche dije: venga, hay que hacer algo. Y gracias a eso, ahora estoy mucho mejor”, reconoce. A los pocos días inició una reforma en su casa, en la que instaló unas ventanas con aislamiento acústico, reforzó una pared colindante con un local y habló con la comunidad de vecinos para buscar una solución común: “No es por ir contra nadie, solo por convivir mejor. No es que ahora no se oiga nada, pero el cambio se nota”.

Varias personas se agolpan a la salida de un bar, superando los decibelios permitidos. / Agencias

Soluciones efectivas

Frente a esta problemática creciente, se puede trabajar en soluciones efectivas de aislamiento acústico. Desde la instalación del trasdosado, un sistema de bloqueo de ruido en la pared, hasta la colocación de una lámina bajo el suelo para evitar que el sonido suba. Si, por el contrario, el ruido proviene de la parte superior, la solución podría ser un falso techo que lo amortigüe. “Un buen aislamiento puede reducir el impacto del ruido interior y exterior, ofreciendo un ambiente más saludable y confortable. Incluso en los hoteles es necesario para poder descansar en vacaciones sin tener que escuchar lo que sucede en las habitaciones colindantes”, suma el experto.

Ramón, que habla de carencia en lo relativo a la protección del bienestar de la ciudadanía, cree que pese a los avances en la calidad de vida, existe un claro déficit en cuanto al control del ruido ambiental. “Se colocan monitores de ruido, pero eso no soluciona el problema. Solo nos dice cuánto ruido hay, algo que ya sabemos”. La situación podría empeorar con el crecimiento urbano o el aumento del turismo, aunque la sociedad trabaja en soluciones efectivas, como la regulación del ocio, las obras públicas y la promoción del transporte público. “También se debe concienciar a la gente de que vivimos en comunidad y que podemos generar menos ruido, evitando portazos, gritos, poner lavadoras por la noche, etcétera”, zanja. En un país donde el ruido ya forma parte del paisaje urbano, las historias de David y Laura no son un caso aislado. Ellos han tenido que poner límites para devolver el silencio a sus hogares. En España, más de nueve millones de personas aún sufren los estragos de la contaminación acústica en su hogar.