Más Madrid exige el cese del director de la Policía Municipal por el presunto intento de ocultar un atropello a una niña

Más Madrid ha exigido hoy el cese del director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, después de que informaciones periodísticas lo impliquen en el atropello de una niña que resultó con lesiones leves, el pasado lunes al mediodía, poco después del apagón, en el Paseo de Extremadura. "También queremos exigir que se abra una investigación interna en Policía Municipal y Samur para esclarecer si se están ocultando los partes y los informes técnicos de este hecho", asegura la portavoz municipal de la formación, Rita Maestre.

Según ha adelantado hoy El País, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes alrededor de las 13.30 horas, pocas horas después del corte generalizado del suministro eléctrico que dejó sin luz a la península Ibérica y, como consecuencia, también a los semáforos de la capital. El coche oficial en que viajaba Rodríguez, que no era el conductor, circulaba por el carril bus del Paseo de Extremadura "a una velocidad poco prudente" según el diario, que cita a testigos de los hechos. El coche atropelló a la niña, de unos diez años, que cruzaba junto a su madre y cayó al suelo. Posteriormente fue atendida por el Samur y se marchó a pie con una contusión en la pierna.

El mismo periódico asegura que el parte de lesiones no aparece en la base de datos que usan los responsables de prensa de Emergencias Madrid ni el propio parte del accidente se ha subido al sistema donde se registran estos incidentes.

"El Ayuntamiento no ha intentado ocultar nada"

Fuentes municipales confirman que, efectivamente, se produjo un incidente en esa dirección a esa hora, si bien no detallan si en el coche viajaba el director de la Policía. "La forma de comunicar un accidente a través de Emergencias Madrid, el servicio encargado de hacerlo del Ayuntamiento de Madrid, ha sido, en este caso, igual que en sus 20 años de existencia", señalan. "Al tratarse de un accidente leve, como los muchos que se producen en Madrid diariamente, no se comunica de oficio. Posteriormente, al ser preguntado por un medio de comunicación, se le traslada la información, y así se ha hecho en esta ocasión, confirmando el incidente. Nunca Emergencias Madrid da un parte de servicio y nunca confirma identidad de víctimas o participantes ni prejuzga lo sucedido. Simplemente confirma la atención dada y el alcance de las lesiones, como se ha hecho en esta ocasión".

"El Ayuntamiento no ha intentado ocultar nada", aseguran las mismas fuentes, que afirman que tampoco ha habido irregularidad alguna en relación con el parte del accidente. "La mecánica administrativa policial se ha hecho correctamente: en los accidentes con heridos leves y daños materiales hay un plazo máximo para abrir el formulario inicial de 24 horas, lo que se hizo, pese a que el incidente tuvo lugar durante un apagón histórico, así como un plazo máximo para aportar todos los datos de 10 días".

Desde Más Madrid, no obstante, se insiste en la petición de cese de Rodríguez. "Hemos solicitado ya todos los informes a Policía Municipal y Samur por los canales oficiales", asegura Maestre. "En el caso de que Almeida escurra el bulto y no nos los entregue, tal y como obliga la ley, o no depure responsabilidades si esos informes no aparecen o han sido manipulados, Más Madrid va a llevar el caso a los tribunales".