Ayuso celebra el Dos de Mayo del choque total con el Gobierno de Sánchez

Choque total. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llega a la celebración del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, en un enfrentamiento abierto con el Ejecutivo central en el que cualquier episodio sirve para la confrontación, con la relación institucional entre las dos administraciones del todo erosionada y el intercambio de acusaciones entre el PP y el PSOE madrileños despeñándose entretanto a niveles tabernarios. Contra lo que ha venido siendo habitual, desde Sol no se ha invitado este año a ningún miembro del Gobierno al acto central de la conmemoración de la festividad regional, la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo.

El ruido en torno a esta fecha no es algo nuevo. Ya ha sido un acto polémico en el pasado. Particularmente hace dos años, cuando los responsables de protocolo de la Comunidad no dejaron subir al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la tribuna desde la que Ayuso, en compañía entonces de la ministra de Defensa, Margarita Robles, presidía el desfile cívico militar que se solía celebrar esta jornada en a Puerta del Sol. Un desfile que no tendrá lugar este año y que, ya sea como causa o como excusa, está en el origen de esta situación.

El gabinete regional, pese a haber sido el que ha tomado la decisión de no invitar a ningún ministro ni al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, argumenta que es, en realidad, el Ejecutivo de la nación el que se ha apeado de la celebración. A la hora de la ruptura de relaciones, en Sol escocieron las acusaciones de Martín de que durante la pandemia la Comunidad abocó "a una muerte cruel e indigna" a 7.291 mayores o la emisión en TVE del documental que lleva esa cifra por título y que se centra en la gestión en las primeras semanas del covid que se realizó en las residencias de mayores de la Comunidad.

Un día después de la emisión del documental, fue cuando Ayuso declaró en una entrevista radiofónica que el Ministerio de Defensa había decidido que este año ninguna unidad del Ejército participara en el desfile cívico-militar del Dos de Mayo, una circunstancia que calificó de "dolorosísima". Días después le escribió una carta a Robles, inusualmente encabezada por un "Estimada ministra, querida Margarita", en la que le pedía reconsiderar su decisión. La titular de Defensa respondió ante los medios que "pasar revista con un pasodoble en un acto militar quizá no sea lo mejor".

Oposición a Sánchez

Antes, durante y después de la polémica del desfile, cualquier asunto ha servido para que los dos gobiernos vayan al choque: la condonación de deuda a las autonomías, el calendario de cierre de las centrales nucleares, el decreto para endurecer los requisitos para la creación de universidades, la disputa por quién financia las ayudas al transporte o la ampliación de la Línea 3 de Metro, la gestión del reciente apagón eléctrico... En el entorno de Ayuso se asume con naturalidad ejercer tareas de oposición a Sánchez y se percibe a la vez una vuelta de tuerca del Gobierno central en la pelea desde que el ministro Óscar López es secretario general del PSOE madrileño.

En ocasiones el combate es más que verbal y llega a los tribunales. Esta misma semana el portavoz regional, Miguel Ángel García, ha informado de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno madrileño contra el decreto para reformar la Ley de Extranjería que establece los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados desde comunidades en que se declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria. Y el tribunal de garantías tiene sobre la mesa otro asunto estrechamente relacionado con la celebración del Dos de Mayo: el pulso entre Moncloa y Sol a cuenta de la declaración como Lugar de Memoria de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional que en el pasado alojó la Dirección General de Seguridad.

Declarar el edificio como Lugar de Memoria implica la colocación de una placa que recuerde que allí se cometieron torturas, cuestión que en la Comunidad ven como intención de vincular al Gobierno de Ayuso con el franquismo y que se considera una afrenta inadmisible. El Ejecutivo regional no solo ha recurrido al Tribunal Constitucional el expediente para iniciar esa declaración sino que además aprobó una ley para blindar el edificio, ley que a su vez ha sido recurrida ante el Constitucional por el Gobierno central.

Preparativos en la Puerta del Sol para la celebración del Dos de Mayo. / COMUNIDAD DE MADRID

Sin desfile del Ejército ni paso de los aviones de la Patrulla Águila dibujando la bandera de España en el cielo de Madrid, Ayuso ha optado este año por sacar a la Puerta del Sol el acto de entrega de Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, tradicionalmente celebrado en el patio de la Real Casa de Correos. Aunque ninguna ha sido para miembros del Gobierno, se han cursado cerca de mil invitaciones, más que ningún otro año, y con la mirada puesta en el tiempo, que amenaza con tormenta, se ha instalado en la plaza una gran carpa para darles cobijo. Además, fuera de la carpa, al raso, se han levantado dos gradas con capacidad para un total de 500 asistentes de acceso libre y se han habilitado dos pantallas gigantes para que se pueda seguir el acto, que contará también con actuaciones musicales, desde cualquier punto de la Puerta del Sol.

El PSOE, en el Parque del Oeste

Pese a que no se ha considerado en la lista al Gobierno, sí que se ha remitido invitación al Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, si bien su portavoz, Mar Espinar, ya anunció el lunes que no acudiría ningún representante. Se entiende desde las filas del PSOE que la presidenta regional trata de patrimonializar en su propio beneficio lo que debería ser "una fiesta de todos y para todos". "Su fiesta de cumpleaños", lo han llegado a definir en alguna ocasión. Sí que estarán Más Madrid, cuya portavoz, Manuela Bergerot, ha asegurado no estar dispuesta a ceder a Ayuso "el monopolio de las instituciones y de las celebraciones" y Vox "acompañando a todos los madrileños" y "sin entrar en el show a que nos tienen acostumbrados el Partido Popular y el Partido Socialista", en palabras de su cabeza en la región, Isabel Pérez Moñino.

El PSOE madrileño ha organizado su propia celebración en la Rosaleda del parque del Oeste, que se llevará a cabo también en la mañana del viernes y que ha sido desdeñada como "fiestecita" por el portavoz de los populares en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, o "clandestina" por Miguel Ángel García desde el atril en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional este miércoles.

La coincidencia de los dos actos ha servido para un nuevo cruce de palabras romas entre PSOE y PP madrileños en redes sociales desde sus cuentas institucionales. "Por si había alguna duda, Ayuso utiliza el Día de la Comunidad, que es de todos, como si fuera el Día de la Alabanza al líder Supremo", tuiteaba ayer el PSOE-M junto al enlace a una información de El Plural en la que se aseguraba que el PP estaba movilizando a sus militantes para que el acto en la Puerta del Sol no pinche y se dé respuesta al "boicot del sanchismo" a la presencia del Ejército. "Mientras vosotros no celebréis el vuestro con putas y cocaína, todo irá bien", reaccionaban desde la cuenta del PP de Madrid.

Aún había un tercer mensaje, este desde la cuenta del PSOE nacional. "En Estados Unidos surgió hace muchos años el Tea Party. Gente muy de derechas y con poca vergüenza. En España tenemos al Carajillo Party, el PP de Madrid, donde los discursos y tuits te los escribe un 'cuñao' con la faria en la boca. Qué desgracia para Madrid, y para España", rezaba.