Arranca PHotoESPAÑA 2025 con la primera exposición de Ayana V. Jackson en Europa

Nosce te ipsum significa conócete a ti mismo y está grabado en la entrada del Museo Nacional de Antropología, frente a la estación de Atocha en Madrid. Cuando hace 150 años se inauguró aquel espacio, fue el lema que eligieron para su entrada: “Así lo quiso Pedro González de Velasco, médico y antropólogo gracias a cuyos esfuerzos se pudo inaugurar el museo el 29 de abril de 1875. Era el lema de la Asociación Antropológica de París”, explica su director, Fernando Sáez Lara. El mismo nombre lleva la exposición que inaugura PHotoESPAÑA 2025 y que conmemora el aniversario del museo, Nosce te ipsum: Membrum Fantasma, la primera individual de Ayana V. Jackson en España -y en Europa-, y que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 31 de agosto.

Actualmente, Jackson trabaja entre Estados Unidos, Sudáfrica y México, y cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que esta es una de las pocas veces en las que puede centrar una exposición en la fotografía. Lleva dos décadas trabajando en proyectos que abordan las colecciones históricas como dispositivos que permiten evaluar el impacto de la mirada colonial y la importancia de la fotografía en la perpetuación de estratos y desequilibrios sociales. Revisitando los mitos de la diáspora africana, la artista se apropia de las imágenes coloniales para recrearlas en un medio de emancipación del cuerpo negro. Por eso, como explica en la presentación, en la segunda de las tres series que exhibe en PHotoESPAÑA aparece una mujer negra empuñando un arma, “una imagen rara, que tradicionalmente no se ha visto”. La intención del proyecto, como de todos los que hace, es convertir la fotografía en un instrumento de resistencia crítica frente a las construcciones de raza, género y clase que todavía hoy nos lastran.

Una de las fotografías expuestas. / AYANA V. JACKSON

El miembro fantasma

Existe una experiencia que se repite en quienes han sufrido la amputación de alguna extremidad: la del miembro fantasma. Se trata de un dolor que realmente no existe, la sensación de que aquello que se ha perdido -o que quizás, nunca estuvo- sigue ahí. A alguien le falta un brazo, pero su cerebro no entiende que ya no está ahí, por lo que sigue notándolo y, lo que es peor, le sigue doliendo. Esta afección corresponde a la segunda parte del título de la muestra de Jackson, que la lleva hacia otro terreno: lo relaciona con la memoria afrodescendiente, los vínculos rotos por el colonialismo y la reconstrucción de una identidad fragmentada. Marisol Rodríguez, comisaria de la muestra, explica que una de las maneras para sanarlo es a través de un juego de espejos.

"Este miembro fantasma Ayana lo identifica como ese cuerpo originario de África que está desperdigado, que está en todo el mundo, y que ella va buscando cada vez que se sumergen las colecciones de los museos, cada vez que tiene contacto con un archivo nuevo, cada vez que va a Oaxaca en México, a Los Pocitos. Esta es una búsqueda de ella misma, donde trata de encontrar este miembro fantasma para, posteriormente, sanarlo", dice la comisaria en la inauguración.

La exposición cierra con Mirror Therapy (La terapia del espejo), una instalación audiovisual a tres canales que Jackson ha realizado en colaboración con Richard, amigo y videógrafo de la artista. Explica que una de las mejores terapias para combatir el síndrome del miembro fantasma, recomendada por médicos y terapeutas de todo el mundo, es mirar en el espejo la parte que falta. En el vídeo, Jackson encarna a una mujer anónima que se mira en el espejo mientras busca un sentido de pertenencia inalcanzable. Explica que tardaron una semana en grabarlo, y que lo hicieron en Los Pocitos, en Oaxaca, donde la artista lleva trabajando desde el año 2002. Eso sí, confiesa que su manera de trabajar ha sido diferente esta vez, alejándose de lo documental y acercándose a la conversación y a la colaboración.

La máscara al revés

Dividida en tres espacios, la exposición arranca en la entrada del museo con La Danza de las Diablas, una serie de fotografías en las que, sobre un fondo negro, aparece un cuerpo vestido con un traje oscuro y una máscara de diablo con pelo largo, que también se expone. Está inspirada en la danza de los Diablos, un baile tradicional en comunidades afromexicanas que se suele realizar durante las celebraciones del día de Todos los Santos, pero tiene una vuelta: en las fotografías expuestas, la máscara está colocada al revés. Cuenta la artista a este diario que lo hizo para que el proyecto no fuese interpretado como una forma de apropiación cultural: “Esta serie la realicé con la comunidad afromexicana de la Costa Chica. Soy afrodescendiente y tengo la experiencia de ser negra en este siglo pero, aunque me sienta relacionada con la comunidad, no soy mexicana. Necesitaba separarme de alguna manera, hacer este juego entre dentro y fuera, para ser honesta”.

Una de las fotografías expuestas. / AYANA V. JACKSON

You Forgot to See Me Coming (Olvidaste verme venir) está en la siguiente sala del museo. En ella, retrata a guerrilleras mexicanas en actitud ecuestre que encarnan las voces negras borradas por los relatos nacionales. Casi todo lo que se expone ahora en Madrid está pensado para este espacio, la excepción es esta serie que realizó hace tres años en San Antonio, Texas, gracias a una beca artística. Jackson ya tenía alguna noción de hípica, pero tuvo que pasar una temporada aprendiendo a montar de lado para hacer estas fotografías, y también fue allí donde comenzó con la investigación de los afromestizos de la época de la Revolución Mexicana. Sus obras dialogan en este espacio con unos dibujos realizados en Perú entre 1834 y 1866 que pertenecen a la colección permanente del Museo de América. Entre ellos, un Soldado negro a caballo, una Bizcochera, un Capeador o La Leva.

La tercera parte de la exposición, Invisible Threads are the Stronger Ties (Los hilos invisibles son los lazos más fuertes), también se trata de un diálogo. En este caso, con los cuadros de castas, una serie de retratos familiares que se pusieron de moda en el Virreinato de Nueva España y que representaban el fruto de las relaciones entre blancos, indígenas y africanos para así clasificar a la población. De ellos, Jackson toma diferentes elementos, como los espejos, que evidencian la tensión entre la manera que uno tiene de verse a sí mismo y la mirada impuesta por la sociedad.

Antes de salir de la sala, la artista cuenta que hay algo que siempre tiene en mente y quiere transmitir a quienes vayan a visitar sus exposiciones: "Hay que reconocer ese pasado, y saber que aquello ya pasó. Ahora estamos, paso a paso, cambiando el futuro. Tenemos que reconocer el pasado para poder actuar en el presente y llegar a un futuro mejor". En otros países, su obra ha sido celebrada, ahora, dice, tiene curiosidad por saber cómo la recibirá el público español.