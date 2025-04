Madrid extiende las becas de comedor a los hijos de miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la región

Novedades en las becas de comedor para el curso que viene en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las normas reguladoras del procedimiento de concesión de estas ayudas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a las que este año podrán optar los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la región con hijos escolarizados en colegios públicos y concertados. La medida viene a ampliar la que ya se contemplaba para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No es la única ampliación de beneficiarios que contemplará la nueva convocatoria. A partir del próximo curso podrán solicitar la beca del comedor también las familias numerosas cuya renta per capita no supere los 10.000 euros.

La cuantía que reciban los beneficiarios irá desde los 295 euros anuales hasta la totalidad del coste del servicio de comedor. Según ha detallado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, las becas de comedor quedarán entonces distribuidas de tres maneras. El coste del servicio de comedor se financiará de manera íntegra para los hijos de las familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid o del Ingreso Mínimo Vital. Tampoco tendrán que abonar nada por el servicio los beneficiarios de protección internacional, los afectados por la guerra de Ucrania y otros alumnos en situaciones de vulnerabilidad que sean identificadas y reconocidas por la Consejerías de Educación y de Políticas Sociales.

Para un segundo grupo, el importe de la ayuda no cubrirá el coste total del servicio, fijado este curso en 5,50 euros diarios. La ayuda para ellos permite que solo tengan que abonar 3 euros diarios por el servicio. Entran en esta categoría las familias cuya renta per capita no exceda los 8.400 euros. También los hijos de víctimas de terrorismo o de violencia de género y los alumnos en acogimiento familiar o residencial. Asimismo, esta es la ayuda que vienen percibiendo los hijos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que a partir del año que viene también podrán solicitar los miembros de las Fuerzas Armadas.

Finalmente se contempla una beca del 30% del coste del servicio, también una novedad para el curso que viene, exclusivamente para familias numerosas, con una renta per capita de hasta 10.000 euros. El importe de esta ayuda supone que estos alumnos pagarán 3,80 euros diarios por el comedor.

La nueva normativa, indica el Gobierno regional en una nota, añade la posibilidad de que las entidades locales puedan realizar aportaciones económicas complementarias que permitan incrementar la cuantía de la beca a familias en situación de extrema vulnerabilidad social acreditada por los servicios sociales.

Otra novedad tiene que ver con el proceso de solicitud. Para facilitar los trámites, en la convocatoria de becas del curso 2025/26 se podrá aplicar por primera vez la prórroga de la ayuda obtenida en la anterior convocatoria, siempre que se sigan manteniendo los requisitos por los que les fue concedida y lo soliciten los interesados. Según García Marín, en el actual curso se han beneficiado de las becas de comedor 117.000 escolares por un importe de más de 170 millones de euros.