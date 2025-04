Madrid espera a que sea el Gobierno central el que rebaje el nivel de la emergencia tras el apagón

La Comunidad de Madrid espera a que sea el Gobierno el que desescale el nivel de la Emergencia de Protección Civil y lo rebaje al nivel 3 porque entiende que es competencia del ministro del Interior hacerlo sin que lo tenga que pedir la comunidad autónoma afectada. Así lo ha expresado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, después de que el nivel se haya rebajado en seis de las ocho comunidades, Madrid incluida, en que se declaró. Dicha declaración centraliza en el Gobierno la coordinación de las actuaciones.

"Nosotros hemos trasladado que, en el ámbito de nuestras competencias, no hay ninguna incidencia que impida hacer la desescalada. Si el ministro tampoco [aprecia ninguna incidencia], entendemos que debe proceder a la desescalada, por nuestra parte no va a haber ningún inconveniente", ha dicho García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno madrileño. El portavoz ha señalado asimismo que tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Interior madrileño, Carlos Novillo, se han comunicado con el ministro Fernando Grande Marlaska, y ha asegurado que no quiere polemizar en este asunto.

La cuestión, sin embargo, se ha convertido en nueva excusa para el rifirrafe entre administraciones. El delegado del Gobierno ya señalaba esta mañana en declaraciones enviadas a los medios de comunicación que resulta "una barbaridad" que Madrid no hubiera solicitado ayer mismo la rebaja del nivel 3 de Emergencia de Protección Civil en la región como sí hicieron otras seis comunidades autónomas. Se trata de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Región de Murcia. Alcanzada la "práctica normalidad" en la Comunidad de Madrid Martín ha afirmado concretamente que es "incomprensible que quien pide auxilio por no tener capacidad para gestionar una emergencia ahora no quiera confirmar si está en condiciones de gestionarla, que es exactamente lo que sucedería si se declarase el nivel 2".

"El balance es muy claro", ha añadido. "Seis comunidades autónomas han solicitado su evolución a nivel 2, y así se ha hecho por parte del ministro del Interior, mientras que otras dos comunidades autónomas, en un movimiento claramente liderado por la señora Díaz Ayuso, pisotean la lógica de la gestión de las emergencias y se empeñan en mantener el nivel 3 de emergencia a nivel nacional. Otra barbaridad".

"Lo incomprensible", ha replicado García, es que el delegado del Gobierno "no diera la cara" hasta doce horas más tarde. Isabel Díaz Ayuso aseguró ayer que tras solicitar la declaración de emergencia nacional a mediodía, el Ejecutivo madrileño no recibió la respuesta hasta medianoche, seis horas después de que esa declaración fuera efectiva. "Le pedimos al Gobierno central que asumiera su responsabilidad. Nosotros no tenemos competencias en materia de seguridad, y por eso entendíamos que el Gobierno tenía que declarar la emergencia de interés nacional, porque si un apagón generalizado en toda España no es una emergencia de carácter nacional, nada lo va a ser", ha indicado García.

El portavoz regional ha insistido en las críticas a la actuación "lenta e ineficaz" del Gobierno de Sánchez lanzadas ayer por Ayuso y ha afirmado que lo "grave y preocupante" es que todavía no se conozcan las causas del apagón generalizado.

También desde la oposición regional se ha criticado el empeño del Gobierno regional de no solicitar la desescalada. "¿Nos dice los motivos o está anclada en la bronca permanente?", se preguntan desde la cuenta en la red social X del PSOE-M. "El show y el estado de emergencia no son compatibles". Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, también ha recurrido a la palabra "show" para calificar la situación. "Es incomprensible que Madrid siga en nivel 3 de emergencia cuando el suministro eléctrico lleva 24 horas plenamente restablecido y todas las redes de transporte funcionan con normalidad. La crisis ha quedado atrás y ahora mismo lo único que está haciendo Ayuso es montar un show para confrontar con el Gobierno de España", ha declarado Bergerot, quien ve en la petición inicial una estrategia de Ayuso para culpar al Gobierno si la situación no se reponía rápido. "La jugada no le ha salido y le toca recoger cable, felicitar al Gobierno de España por la rapidez en solucionar la crisis y hacer su trabajo”, ha concluido.