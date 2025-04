Madrid echa las primeras cuentas del coste del apagón: podría rondar 300 millones de euros

Pasado el shock inicial del gran apagón y tratando de recuperar la normalidad, a la economía madrileña le toca, por un lado, reactivarse y por otro, echar cuentas. Aún es pronto para tener datos definitivos, coinciden todos los agentes consultados, pero se pueden hacer algunas aproximaciones. La patronal CEOE ha hecho una estimación nacional que fija en un 0,1% del Producto Interior Bruto el impacto del parón de actividad causado por el cero energético del mediodía de ayer. Serían unos 1.600 millones de euros.

El PIB madrileño suma 293.069 millones de euros. Si se aplicara ese porcentaje del 0,1% estimado por CEOE, el golpe del apagón a la economía madrileña alcanzaría los 293 millones de euros. La madrileña es la primera economía del país, aporta hasta el 19,6% de la renta nacional. La traslación de ese tanto por ciento a los 1.600 millones a los que apunta la patronal resultaría en unos 313 millones de euros.

Otros organismos elevan el porcentaje de afectación. BBVA Research traza una horquilla, también considerando la economía nacional, de entre el 0,1% y el 0,2%. Para ello se parte de la hipótesis de que se redujo un 50% la capacidad productiva diaria, puesto que no todos los sectores se vieron afectados por igual, y que entre el 75 % y el 95 % de esa actividad perdida podrá recuperarse en los próximos días.

Son, en cualquier caso, aproximaciones muy tentativas. Desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la rama madrileña de CEOE, no se ha hecho un cálculo todavía. La entidad, no obstante, sí que ha emitido un comunicado en el que se muestra bastante crítica con la "falta de información y liderazgo" del Gobierno y, en especial, con su política “sectaria y obsoleta” para el cierre de las centrales nucleares. “Sería una tremenda irresponsabilidad seguir adelante con este cierre, y más después de lo ocurrido. No podemos permitirnos, en ningún caso, prescindir del 20% del suministro energético de nuestro país” sostiene el presidente de la confederación madrileña.

“Son muchos los sectores que todavía no han podido volver a la normalidad, y hay industrias que necesitarán varios días, incluso semanas, para volver a estar operativas al 100%", añade el comunicado.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) también ha trasladado sus cálculos. Según Lorenzo Amor, el apagón tendrá un coste, considerando fundamentalmente el lucro cesante de unos 1.300 millones de euros para los trabajadores por cuenta propia del país. “En una primera aproximación se podría hablar de 1.300 millones de pérdidas entre los autónomos en toda España, unos 170 millones solo en la Comunidad de Madrid. Con especial incidencia en hostelería y comercio. Habrá que evaluar la mercadería que se ha perdido por problemas de frío y pedir responsabilidades”, detalla Antonio Magraner, presidente de ATA Madrid.

“El lunes fue un día muy complicado, y el martes todas las dificultades no estaban resueltas”, prosigue. “Un día complicado, sin internet en muchas localidades, sin recuperación de líneas telefónicas y con problemas de transporte. Lo principal, creo, es destacar la solidaridad y el civismo de nuestros ciudadanos. No sólo en la capital, centro neurálgico de comunicaciones, también en todas y cada una de las poblaciones cuyos vecinos colaboraron para que la normalidad fuera la tónica principal”.

Entre las dificultades que se han encontrado está la caída de los sistemas de pago con tarjeta, una modalidad empleada ya por más de tres de cada cuatro madrileños en sus transacciones habituales. En ese sentido considera Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, “una de las lecciones que nos debería dejar el apagón es que es necesario que la sociedad civil defienda el dinero en efectivo”.

Alfaro, igualmente crítico con la gestión del Gobierno, apunta también al turismo, un sector disparado y que aporta el 8,6% del PIB regional. A su juicio, la imagen “como país tercermundista” proyectada el lunes “va a tener un coste importante”.

Las afecciones suman más allá, al sector industrial, de menor peso en la Comunidad de Madrid que en otras autonomías, pero también afectado. Algunas compañías reportan averías en la maquinaria y pérdidas porque la interrupción les impedirá llegar a la producción prevista. Desde la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (Aecim), con 8.000 empresas representadas, se ha activado, de hecho, un canal directo con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con el fin de trasladar y gestionar formalmente las incidencias más graves registradas.

“El corte de suministro, que dejó sin electricidad a miles de industrias y centros de trabajo durante varias horas, ha generado importantes trastornos operativos y económicos en el tejido empresarial madrileño”, informa la organización. La asociación ha habilitado un correo electrónico para que sus asociados adjunten un breve informe de los perjuicios ocasionados con objeto de facilitar el acceso “a los recursos de apoyo” que puedan derivarse.