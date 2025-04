Interior desactiva la emergencia de interés nacional por el apagón en Madrid

El Ministerio del Interior ha desactivado el estado de emergencia de interés nacional tras el apagón del pasado lunes en Madrid y Extremadura. Estas dos regiones eran las únicas de las ocho en que se había declarado el pasado lunes en las que seguía activo después de que ayer fuera desactivado, a petición de las propias comunidades, en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Región de Murcia.

La decisión la ha tomado el ministro, Fernando Grande Marlaska, después de que ambos gobiernos autonómicos certificaran "el normal y correcto funcionamiento de todos los servicios públicos en sus territorios, incluidos los de respuesta a las emergencias de protección civil", explica el departamento en un comunicado. Tal información se ha remitido por escrito a lo largo de la mañana y ha sido luego confirmada al ministerio por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en una reunión del Comité de Coordinación de la emergencia de interés nacional que, a última hora de la mañana, ha presidido Grande-Marlaska.

Tras la desactivación, el Gobierno madrileño ha rebajado del nivel 3, que establece en la Administración General del Estado la coordinación de la respuesta, al nivel 0 de situación operativa su Plan Territorial de Protección Civil. En la actualidad, solo Aragón mantiene el nivel 2 de su plan de protección civil, mientras que prosiguen en nivel 1 Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Baleares y La Rioja.

La cuestión ha sido objeto de polémica a lo largo de los dos últimos días después de que se normalizara la situación tras el apagón y en particular después de que seis de las ocho comunidades que habían solicitado la declaración de emergencia el lunes hubieran pedido al día siguiente la desescalada tras a vuelta del suministro eléctrico. El martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció que habían transcurrido doce horas desde que su gobierno había solicitado la declaración de la emergencia hasta que obtuvieron la confirmación de que se había declarado y tildó la gestión del Ejecutivo central de "lenta e ineficaz".

Posteriormente, con la situación normalizada, y después de que seis regiones solicitaran a Interior la anulación de la emergencia, la resistencia de Madrid a hacerlo ha sido objeto de crítica por parte de la oposición regional, que ha acusado a Ayuso de querer hacer "un show" con el asunto, y del delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, que lo ha considerado "inexplicable" y "una barbaridad".

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, se ha referido a ello este mediodía, tras la reunión del Consejo de Gobierno regional y ha asegurado que desactivar la emergencia es competencia del propio ministro. "Nosotros hemos trasladado que, en el ámbito de nuestras competencias, no hay ninguna incidencia que impida hacer la desescalada. Si el ministro tampoco [aprecia ninguna incidencia], entendemos que debe proceder a la desescalada, por nuestra parte no va a haber ningún inconveniente", ha señalado, si bien no ha habido petición formal de la Comunidad.