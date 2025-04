Comienzo gris del puente en Madrid: esta es la previsión meteorológica de la AEMET para el jueves

Las escapadas a la sierra, los pícnics en el Retiro o las carreras en Madrid Río tendrán que esperar. Los madrileños que este puente de mayo hayan optado por quedarse en la capital vivirán unos días desagradables que, desde luego, no invitan a disfrutar de estos próximos días festivos al aire libre. La lluvia, que comenzará a caer este miércoles por la tarde, no está previsto que cese hasta el próximo martes. Pese a que las precipitaciones no serán demasiado intensas, impedirán el disfrute libre del ocio en las calles.

No obstante, las temperaturas no sufrirán grandes descensos en los próximos días. Pese a la lluvia, las mínimas no descenderán de los once grados, mientras que las temperaturas máximas rondarán los veinte grados centígrados hasta el próximo domingo.

Jueves de alguna "precipitación débil" e "intervalos nubosos"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que este jueves la Comunidad de Madrid vivirá "intervalos nubosos" y "alguna precipitación débil" en la madrugada y en la segunda mitad del día. La Sierra de Madrid será la zona más afectada por la lluvia, donde podría producirse, incluso, alguna tormenta ocasional a lo largo de la jornada.

En la capital, la parte más complicada del jueves se vivirá entre las 00 horas de la medianoche y las 6 horas de la mañana. A partir de las 18 horas de la tarde, pese a que la lluvia débil no cesará, el sol se asomará parcialmente entre las nubes grises que dominarán el cielo de Madrid.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas en la urbe no bajarán de los doce grados centígrados, mientras que las máximas llegarán a los veintitrés grados pese a las precipitaciones.