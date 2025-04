Menor afluencia de alumnos en los colegios de Madrid tras el apagón: "Aquí estamos para lo que necesiten"

Pese a la calma tensa que ayer reinó en los colegios de la Comunidad de Madrid durante el apagón, la jornada de este martes se está desarrollando con normalidad a pesar de su excepcionalidad. Tal y como decretó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las clases serían suspendidas, pero los centros se mantendrían abiertos para atender a los estudiantes que lo precisaran. Así ha sido: por el momento, no se han producido sobresaltos. “No han venido todos, pero el 80% sí. Aunque no hay docencia, los hemos distribuido por aulas para que hagan distintas actividades con sus profesores”, cuentan desde el Palacio Valdés, situado en el paseo del Prado.

A las 9:30 horas estaban entrando varios de sus pupilos, algunos de los cuales se han retrasado por el tráfico. Éste les ha impedido hacerlo antes, pero en el colegio no está poniendo ningún impedimento. “Los dos trabajamos y necesitábamos dejarle unas horas aquí. Nos han comentado que el servicio de comedor sigue adelante, así que le recogeremos por la tarde”, asegura una madre. El horario se mantiene igual: hasta las 16:00.

Un alumno de Infantil entra en el colegio Palacio Valdés de Madrid, este martes. / P. D. C.

“Ayer tuvimos una incidencia con el grupo de sexto de Primaria. Estaban de excursión en Cercedilla y no pudieron regresar hasta bien entrada la tarde. Pero, bueno, no pasó nada. Esperamos que la calma se mantenga”, subrayan en el Palacio Valdés. Por ahora, están cumpliendo a rajatabla la normativa dictada por el Ejecutivo madrileño: “Debido al apagón eléctrico sufrido en España y ante la falta de conocimiento sobre cuándo se va a recuperar la luz al completo, no habrá actividad lectiva, pero las instalaciones estarán abiertas con el profesorado suficiente para garantizar la atención de los alumnos de las familias que lo necesiten”.

"Los padres pueden estar tranquilos"

A pocos metros, en el Isabel La Católica, la estampa se repite. Sin colas ni tumultos, el martes se está desarrollando con la naturalidad de siempre. “Estamos haciendo un recuento: ha venido el 60% del alumnado. Aquí estamos para lo que necesiten. De hecho, tenemos previstas las comidas y les atenderemos en lo que haga falta. Los padres pueden estar tranquilos. Desde que hemos abierto, les estamos solventando cualquier duda”.

Uno de ellos, precisamente, a las puertas, les ha preguntado sobre qué ocurrirá en los próximos días. Los desconocen, están afrontando el día poco a poco. Tal vez, más tarde, cuando regresen, puedan darles más información. “Lo de ayer nos dejó bastante preocupados. No sabíamos qué hacer. Menos mal que las cosas se han ido recolocando”. Únicamente se han reportado incidencias relacionadas con falta de luz en un instituto de Mejorada del Campo o problemas puntuales con la conexión a internet en algunos centros de distintas zonas, que ya están en vías de solución.