Una mañana difícil en el Metro de Madrid tras el apagón: "Los picos de tensión han sido muy potentes y los equipos se han caído"

“Difícil”. Así es como califica Javier, responsable de la línea 3 de Metro de Madrid, el inicio de la mañana. Tras el apagón que dejó ayer a todo un país a oscuras, la circulación de trenes en la capital se ha retomado a las 08:00 horas de esta mañana. Progresivamente y con cautela, los convoyes han ido efectuando sus salidas en prácticamente todas las líneas. “Hay siete líneas que aún no han podido recuperar su funcionamiento ni garantizar la seguridad”, explica.

Junto al resto de trabajadores, han reestructurado las instalaciones de varias estaciones en las que los autómatas estaban “caídos”. “Hemos tenido que enfocar otra vez la continuidad de los sistemas de seguridad para que pudiera volver a retomarse la circulación de forma segura. Primero se han hecho pruebas con trenes para tomar códigos de velocidad. Hemos pasado trenes sin viajeros para garantizar que el servicio podía prestarse con normalidad”, añade el trabajador.

"Están deshabilitados"

Sin embargo, a lo largo de la mañana, los parones eléctricos no han dado tregua en las estaciones de metro, donde el personal trabaja sin descanso. “Los picos de tensión han sido muy potentes, entonces hemos tenido muchas bajas, tanto en autómatas como en térmicos. Tenemos que reestructurar toda la parte electrónica y muchos de los equipos han caído. Están deshabilitados”, suma. Pese a haber recuperado la electricidad, muchos sistemas han dejado de funcionar.

La circulación de trenes se ha reanudado a las 08:00 horas de este martes. / Mariscal / EFE

“Estamos volviendo a generar todos los avisos posibles para poner todas las estaciones en funcionamiento lo antes posible. En esta línea lo hemos conseguido, pero no es la realidad de todos mis compañeros”, concluye Javier, quien arroja lucidez a los pasajeros desconcertados que no saben qué encontrarán al otro lado del torno.

"Esos trenes no existían"

A las 05:00 horas de la mañana, Alicia ya se encontraba en la estación de metro de La Elipa. Como cada día, recorre la línea 2 cuando aún no ha salido el sol en un tren exclusivo para el personal de Metro Madrid, que deja a cada trabajador en su parada correspondiente antes de comenzar la jornada: “Esos trenes hoy no existían y nos hemos tenido que organizar entre nosotros para llegar a los puestos de trabajo”.

En su caso, como responsable de línea, el inicio de la mañana ha sido tranquilo. “La verdad es que no ha habido problema”, comenta. Junto a otra compañera, no han quitado ojo a las cancelas que separan la boca de metro de la vía pública: “Hemos abierto las puertas, quitado las cintas e informado a todos los viajeros. Estoy sorprendida de que se haya dado todo tan bien”.

Siguiendo las órdenes de apertura, han esperado pacientemente hasta las 08:00 de la mañana para dejar pasar a todos aquellos ciudadanos que esperaban alrededor de la boca de metro. “No hemos tenido ningún problema en la línea 2. He estado en tres estaciones diferentes, La Elipa, Retiro y Banco de España y no he tenido ningún problema”, señala deseando el mejor desenlace para otros compañeros que lo han tenido más complicado a primera hora de la mañana.