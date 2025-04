Los madrileños preparan el éxodo pese de los inconvenientes del apagón: "La gente tiene muchas ganas de viajar y es complicado que se las quiten"

El gran apagón de la red eléctrica de España y Portugal ha pillado a los madrileños a las puertas del Puente de Mayo, que en esta Comunidad enlaza el día mundial de los trabajadores con la festividad regional y el fin de semana.

Pese a la situación de excepcionalidad vivida este lunes, la población no parece dispuesta a renunciar a sus días de vacaciones y muchos han comenzado ya su éxodo hacia otros destinos, tanto nacionales como internacionales.

César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y copresidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav), relata a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que su sector ha seguido funcionando con normalidad: “La gente tiene muchas ganas de viajar y es complicado que se la quiten”.

El tipo de transporte ha determinado las incidencias registradas durante la jornada de este lunes. Mientras los aeropuertos contaban con una operatividad del 95% de sus vuelos, los desplazamientos por carretera sufrieron complicaciones debido al intenso tráfico en algunas zonas, lo que convirtió “trayectos de media hora, en dos o tres horas”.

El principal problema se ha registrado en el ámbito ferroviario donde ha habido “el mayor colapso porque dejaron de funcionar la mayoría de trenes”. “El único transporte que todavía tiene problemas y que no hemos conseguido que todos nuestros clientes hayan seguido con su viaje es el ferroviario porque todavía no está al 100%", asegura.

Si bien es cierto que a pesar de las incidencias en los trenes, las agencias de viajes siguen “a la espera para ver cómo va evolucionando todo” y desde el sector han pedido prudencia a todos sus clientes. “Hay mucha incertidumbre y preguntas para ver qué va a pasar con los viajes, pero en la mayoría de casos no ha cambiado nada”, señalan.

“En estos momentos las noticias que nos llegan del aeropuerto es que la operatividad está siendo muy buena”, remarca Gutiérrez que añade que desde el transporte de carretera ls llegan comunicaciones de que todo está funcionando con regularidad y sin incidencias.

Muchos siguen pendientes de cómo avanza la jornada que acumula retrasos significativos en las estaciones de Adif y que se espera que vaya aflojando a lo largo del día. Uno de estos casos es el de Carla, una malagueña que vive en Madrid y que este puente de mayo se reunía con varias amigas en Barcelona para recorrer la Costa Brava en caravana. Su tren está programado para salir de Atocha durante el día de hoy, pero no tiene información sobre a qué hora saldrá. Aunque no se han registrado cancelaciones en la línea Madrid-Barcelona en esta jornada de martes, teme que se retrase su salida. Por eso, aclara, “me he preparado dos bocadillos temiendo lo que pueda pasar; voy preparada por si tengo que esperar”. De momento se va informando a través de distintos grupos de wassap y amigos de cómo están las cosas en la estación madrileña. Sabe que en estos momentos están reubicando a muchas de las personas que no pudieron coger su tren el lunes.

Otros viajeros como Claudia, una joven de 21 años, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que tenía un viaje previsto para este puente de mayo a Marrakech y que lo ha perdido por el apagón. Relata que se iba de “lunes por la tarde a jueves por la noche” y que ayer por la tarde “cuando saltó la luz, por la radio escuchamos que el aeropuerto funcionaba bien y decidimos ir para allá”. Sin mayores dificultades llegó a Barajas, se subió al avión y ahí empezó su odisea: “Nos tuvieron dentro del avión durante más de tres horas”. Claudia asegura que desde aproximadamente las ocho de la tarde hasta por lo menos las once de la noche estuvieron esperando sin que les proporcionaran “ni agua, ni comida ni información”, recalca. Todo eso añadido a la falta de cobertura general que hacía que estuvieran doblemente aislados en la aeronave. Tras varios retrasos decidieron irse a casa y en consecuencia, renunciar de momento a su viaje a la capital marroquí.

Los viajeros por carretera no tienen ninguna duda de que a día de hoy van a realizar su viaje. Laura tiene previsto salir de Madrid mañana y aunque espera “un poco de tráfico” no descarta realizar el trayecto que la llevará junto a sus amigos hasta Alicante para disfrutar de unas vacaciones en la playa.