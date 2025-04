Última hora de la muerte del papa Francisco en Madrid, reacciones y actos: la oración de más de 85.000 personas al Papa Francisco en Cibeles

Cruce de acusaciones en la Asamblea de Madrid por el Papa Francisco: "No es momento de hacer política"

Más Madrid y el PP han protagonizado un nuevo desencuentro en la Asamblea de Madrid. La sesión estuvo cargada de sentimentalismo por el emotivo minuto de silencio por la muerte del Papa Francisco respetado por todos los diputados de la cámara a comienzo del pleno. Sin embargo, la declaración institucional propuesta por Más Madrid, en la que Manuela Bergerot hablaba del Papa como “una referencia moral e intelectual”, no ha podido salir adelante, después de que los populares se mostraran en contra. "Más Madrid no destaca el pontificado del papa Francisco, hablamos de una declaración absolutamente política y no lo compartimos en absoluto", comentaba Díaz-Pache en los pasillos, "no es momento de hacer política con el fallecimiento del Papa".