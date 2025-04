Brianna Wiest, referente en autoayuda, vuelve con 'Es el momento de sanar': "Curarse no es lineal"

Desarrollo personal, espiritualidad y mindfulness son los tres pilares de Brianna Wiest, la escritora y poeta estadounidense internacionalmente reconocida por su enfoque profundo y transformador sobre el crecimiento personal y la autoayuda. Con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo se ha convertido en la reina de la autoayuda en TikTok y ahora acaba de publicar en España su último libro Es el momento de Sanar (Ed. Planeta).

Pregunta. Como una de las voces más influyentes de la autoayuda, ¿considera que hay una mayor preocupación por sanar?

Respuesta. Así es. He observado un cambio muy significativo en la última década: la gente empieza a valorar su bienestar mental y emocional del mismo modo que presta atención a su salud física.

P. ¿Cuál es el objetivo del libro?

R. Espero que este libro sea un compañero y una guía para cualquiera que se embarque en un viaje hacia un autoconocimiento más y una mayor fuerza interior. Espero que sea afirmativo y alentador, y que te recuerde que no estás solo.

P. ¿Qué le inspira a escribir? ¿Por qué esa necesidad de ayudar?

R. Siempre me ha apasionado, y querer compartir esta pasión con los demás es algo que sólo podría describir como una vocación. Sin embargo, lo más importante para mí es que escribiría aunque nadie más lo leyese. Eso es lo que lo hace sagrado para mí.

P. ⁠¿El proceso de sanación es a largo plazo? ¿Por qué menciona que no es lineal?

R. Creo que tenemos una falsa expectativa de que la sanación es un proceso que consiste en llegar a un punto en el que todo sea perfecto y permanezca así. Para mí, la sanación es en realidad aumentar nuestra flexibilidad mental y emocional. Es ser capaz de navegar todas las emociones del ser humano sin estancarnos en una u otra. En ese sentido, es un viaje vital de apertura y aceptación de lo que el propio viaje tiene para ofrecer, tanto en los momentos altos como los bajos. Más literalmente, la sanación, como el duelo, son oleadas. Creo que es una forma más fácil de procesar para el cuerpo y la psique, y pienso que lo mejor para nosotros es abrirnos a ellas, porque al final nos llevarán a una paz mayor.

Brianna Wiest, referente en autoayuda. / Cedida

P. ⁠¿Cómo es el trabajo del 'yo futuro'?

R. Es un proceso de imaginar y visualizar una versión de tu yo futuro. Pienso que es útil porque te permite poner las cosas en perspectiva: lo que realmente tiene peso y lo que no y, lo que es más importante, te ayuda a establecer una especie de mapa para determinar en quién quieres convertirte.

P. El método socrático para transformar el dolor en poder que menciona en el libro, ¿funciona de igual modo para todos, hasta para los más escépticos?

R. No sé si existe un método que funcione totalmente para cada una de las personas, pero sí creo que para que algo funcione es necesaria la voluntad de corazón. Y si estás dispuesto y deseas abordar algún tipo de proceso o clarificación en tu vida, es importante que pruebes diferentes métodos o incluso enseñanzas, libros o fuentes de inspiración. Siempre digo que no pasa nada si mis libros no son lo que buscas, hay muchos autores fabulosos que sí pueden serlo.

P. ⁠¿Qué les dirías a los jóvenes que han pasado por un episodio traumático durante su etapa más vulnerable?

R. No importa por lo que hayan pasado, lo importante es encontrar a los 'expansores'; personas que muestren con el ejemplo cómo han superado cosas parecidas, o cómo han construido vidas que aman y de las que están orgullosas, independientemente de cómo las hayan herido o dañado en el pasado. En ocasiones, son esas historias y esos ejemplos los que nos ofrecen el marco necesario para poder escribir nuestra propia historia con más esperanza y positividad.