Paco Pavón: "El jugador del Real Madrid tendrá ganas de reivindicarse, su orgullo se vio herido en las goleadas ante el Barça"

En una época dominada por 'Los Galácticos', se coló el nombre de Paco Pavón (Getafe, 1980). El central madrileño, forjado en las categorías inferiores del club blanco, se convirtió en el abanderado, junto a 'Zizou', de la expresión "Zidanes y Pavones", que resonó por los pasillos del Santiago Bernabéu durante años. Una Champions, una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa, dos Ligas y dos Supercopas de España completan el palmarés del zaguero. Ahora, ya retirado, el madridista repasa con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la actualidad del club blanco, a tan solo unas horas de que el Real Madrid y el Barça se vuelvan a encontrar en la final de la Copa del Rey.

¿Cómo ve al equipo en este momento de la temporada, después de la eliminación ante el Arsenal y con la final de Copa del Rey en el horizonte?

Creo que atraviesa un momento complejo, sobre todo anímicamente. Después del varapalo de la Champions, siendo superado en los dos partidos, puede afectar mucho a la confianza del equipo. La Liga está complicada, a cuatro puntos, con la diferencia de goles prácticamente perdida. Tenemos que ir a Barcelona, será un partido complicado, y la Copa del Rey es el trofeo que tenemos más asequible en estos momentos. Por otro lado, los dos partidos anteriores ante el Barcelona han acabado en goleadas, pero el equipo tendrá ganas de reponerse a esta situación.

¿Cómo de importante puede ser el factor mental dentro del vestuario?

Ellos quieren demostrar que son mejores jugadores, mejor equipo que el Barcelona. Tienen claro que el equipo está para bastante más, al menos en fútbol, no tanto en los resultados. Llegas a cuartos de Champions, estás disputando La Liga, juegas la final de Copa… Los resultados no están siendo tan malos como el fútbol que está mostrando el equipo. Este año, a excepción de la eliminatoria ante el Manchester City, no ha podido superar los ‘partidos grandes’ de una manera clara. Y yo creo que ahí le toca mucho el orgullo al jugador, que tendrá ganas de demostrar y reivindicarse tras una temporada difícil.

¿A quién ve favorito para conseguir el título?

Normalmente, se dice que estos partidos no tienen favoritos y te curas un poco de salud, puede pasar cualquier cosa. Te queda la esperanza de que el equipo haga un partido bueno, pero no es algo que hayamos visto durante la temporada. Yo creo que el Madrid es superior en individualidades. Pero en el Barça hay jugadores como Lamine Yamal o el propio Lewandowski, que ya veremos si puede jugar, que también pueden desequilibrar un partido de este nivel. El Barcelona como conjunto me parece muy superior en estos momentos y estamos hablando de un deporte de equipo.

Entonces, ¿a qué se debe agarrar el Real Madrid para proclamarse campeón?

El Real Madrid, si quiere tener opciones de llevarse la final, debe partir desde la implicación de todos los jugadores en defensa. Este año hemos visto muchas veces el equipo muy partido, con poco trabajo en algunos partidos de la gente de arriba y haciendo el equipo muy largo. Si no tienes implicación de los 11 jugadores es muy difícil que tú puedas competir. Los jugadores son buenísimos, tienen experiencia en este tipo de partidos, el entrenador es bueno, te agarras a eso.

Has estado durante muchos años en el vestuario del Real Madrid, ¿cómo se vive la semana previa a la final?

Desde el principio se nota que afrontas una semana diferente. Se trata con muchísimo mimo este partido, más aún si cabe después de la eliminación en Champions. Se le va a dedicar una atención especial para hacer un buen partido, prepararlo muy bien e intentar recuperar a los jugadores de cara al sábado.

¿Cuánto daría Paco Pavón por vestirse de corto el próximo sábado en el Estadio de la Cartuja?

Lo daría todo. Ahora, me visto de corto con los veteranos pero ya no es lo mismo. Sentir otra vez la sensación de estar con los compañeros, esa complicidad que tienes con ellos, ver cómo se va generando el ambiente alrededor del partido. Por eso jugábamos al fútbol, nos divertíamos muchísimo jugando. Ya nos toca verlo desde la televisión, con mucho ánimo y con muchos nervios, seguro.

¿Cómo crees que está gestionando Ancelotti la situación estas últimas semanas?

Debe ser complicado, sobre todo en la eliminación. Se generaron muchas expectativas en torno al partido de vuelta y no conseguir el resultado deseado es duro. Estos días tiene que levantar un poco la moral de la plantilla, pero es fácil cuando tienes una final de Copa contra el Barcelona en tan poco tiempo, el jugador siempre quiere jugar un partido así. Ancelotti sabe que conseguir la Copa del Rey puede ser importante de cara a lo que resta de temporada, sobre todo de cara al partido de La Liga en Barcelona.

¿Cuál es el clásico que más te marcó como jugador?

Yo siempre recuerdo el de Champions, en el Camp Nou, que ganamos 0-2 en la ida de semifinales. Ninguno de los dos equipos estábamos bien en Liga ese año, pero nosotros estábamos jugando bastante mejor que el Barcelona. Veníamos de perder la final de Copa ante el Deportivo de la Coruña. Entonces, era un clásico muy importante para nosotros porque realmente teníamos mucho que perder y poco que ganar ante ese Barcelona. También estuve en el famoso clásico del cochinillo. Después del fichaje de Luis Figo, los siguientes partidos en Barcelona eran horribles, la gente estaba súper alterada, muy agresiva... Nunca habíamos visto un ambiente así en Barcelona.

Mencionabas, precisamente, la final de Copa del Rey de 2002, también perdisteis la de 2004 ¿Es una ‘espinita’ clavada a nivel personal, siendo el único título que te faltó con el Real Madrid?

Sí, totalmente. Llegamos a las dos finales, pero bien es cierto que no se daba mucha importancia a la Copa del Rey, incluso desde dentro. Una vez llegas a las semifinales, sí. Mientras tanto, hay muchos jugadores que entran en la rotación, gente del filial… Y cualquier equipo, ya sea de Primera División o de Segunda División, en su campo te puede ganar. Pero sí que es una ‘espinita’ que tengo clavada.

Entiendo que también por la forma en la que se producen ambas derrotas.

Sobre todo la del 'Centenariazo', que fue en el Bernabéu. Todo indicaba que teníamos posibilidades ante el Deportivo, era un grandísimo equipo, pero éramos favoritos en ese encuentro y no nos salió el partido. La del Zaragoza fue distinta. Hubo ocasiones para los dos, yo creo que fuimos superiores, pero Galletti nos marcó un golazo al final de la prórroga.

¿Te recuerda en cierta manera lo vivido en aquella época a la situación actual? El equipo viene de ser campeón de Europa, llega Kylian Mbappé y, de repente, todo se viene abajo.

Diría que no. En aquella época hubo muchos más cambios, tanto de entrenadores como de jugadores muy importantes. Kylian Mbappé nunca puede ser un problema para un equipo de fútbol, pero sí que lo son las lesiones de jugadores como Carvajal o Militao en posiciones importantes.

¿Con qué jugador de la actual plantilla del Real Madrid se identifica Paco Pavón?

Con Asencio. Me veo muy identificado con todos los chicos que suben de la cartera aunque no sean de mi puesto, pero en este caso ocupa el que era mi puesto. La verdad que me gusta mucho. Está viviendo una situación difícil, en la que no me quiero meter, pero está demostrando tener un gran nivel para el Real Madrid.

En cuestión de unos meses, hemos visto el adiós de Nacho y Joselu. También la grave lesión de Dani Carvajal, ¿crees que el equipo ha perdido esa dosis extra que puedan aportar los canteranos?

Tal vez. Lo que más se pueda echar de menos es el liderazgo de Dani cuando está en el campo. Pero yo sigo pensando que tiene mucha más influencia en la bajada del equipo el tema de las lesiones, el hecho de no tener a Toni Kroos… El Real Madrid tiene el mejor portero del mundo, la defensa es muy buena, los delanteros son muy buenos, pero lo que hace funcionar el equipo es el centro del campo.

En su paso por el Real Madrid nace la expresión de “Zidanes y Pavones”, ¿cómo se fraguó?

Yo fui el canterano que más tiempo jugó ese año (2002), entonces se acuñó ese eslogan, al coincidir con el fichaje de Zidane. Siempre me ha acompañado, lo he visto como algo positivo. Yo llevaba desde los 10 años en el club y es un orgullo que cojan tu apellido junto con el nombre del mejor jugador del momento.

¿Ha cambiado la exigencia para asentarse en el primer equipo desde la cantera?

No, pienso que sigue siendo igual de complicado. El Real Madrid necesita resultados, tiene una exigencia total. Venimos de ganar la Champions League, nos ha eliminado en cuartos un grandísimo equipo y la gente está silbando. El público lo que quiere es ganar otra y no se acuerda de que han ganado el año pasado la Liga y la Champions. Eso desarrolla en el club una situación en la que no tienes paciencia. Raúl Asencio está jugando porque su nivel es muy alto, tienes que dar nivel de primer equipo desde el momento en el que entras al campo. Se mira antes fuera que dentro de la casa y los jóvenes, como Dani Carvajal, tienen tiempo para marcharse cedidos y volver. También hay que estar preparado para la lesión de un compañero, como me pasó a mí en su día o como le ha pasado al propio Raúl Asencio.

¿Crees que se ha sido injusto con Carlo Ancelotti o con Florentino Pérez?

En el Real Madrid se es justo e injusto con todos. Se es injusto en cuanto a memoria porque Ancelotti es el entrenador con más títulos en la historia del club, pero el equipo no está jugando bien y las miradas van hacia él. Yo creo que él lo puede sacar hacia adelante porque tiene muchas condiciones, pero aquí no se tiene paciencia para eso y a lo mejor tenemos una mala cultura en España, no solo en el Madrid, porque, a excepción de Simeone, los entrenadores en España duran bastante poco. Este año aún puede acabar bien la temporada. Por un año regular no me cargaría a ese entrenador que me ha demostrado ser el mejor para el Real Madrid durante muchísimo tiempo.