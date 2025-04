'Orlando': el manifiesto trans que sigue atacando nuestra época

El verde en la naturaleza es una cosa, el verde en la literatura es otra, dirá una voz en off. Y todo estará iluminado de ese color, un verde intenso, un verde croma que bañará tres cuerpos muy juntos, abrazados en vertical y, sobre ellos, como si fuera la copa de un árbol, una voluta enorme, suspendida del techo del escenario. Una archiduquesa saldrá a escena y dirá: "Dicen que para escribir ata su cuerpo a un roble. Dicen que se desnuda y se ata al roble con el corazón pegado a la corteza. Todo el mundo sabe que la naturaleza y la literatura se tienen una apatía natural. Antipatía diría yo. Pero él, atando su cuerpo, su corazón y su sexo al roble, está empecinado en hacer crecer ese roble en su literatura".

Él es Orlando y será poeta, vivirá en la corte de Isabel I, se enamorará de una princesa rusa a la orilla de un Támesis helado, será embajador en Constantinopla y un día despertará convertido en mujer y ese cambio de sexo alterará su porvenir, pero no su identidad, y volverá a Inglaterra y seguirá escribiendo, amará a hombres y mujeres, y será testigo, a lo largo de cuatro siglos, del devenir del tiempo, el deseo, la naturaleza, los sistemas políticos y los roles de género. Pero antes de que ese viaje termine la medianoche del once de octubre de 1928 junto a ese roble del principio, un poeta llamado Nicholas Greene le dirá a Orlando una frase que resonará feroz, también hoy, en la adaptación y puesta en escena de este texto de Virginia Woolf que acaba de estrenar el Centro Dramático Nacional con dirección de Marta Pazos: Solo nos queda resistir. Cuanto más ataquemos nuestra propia época, mejor haremos nuestro trabajo.

Abril Zamora, en escena. / BSP

Pazos, que también firma la adaptación del texto de Woolf junto al director y dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, convertirá el escenario del Teatro María Guerrero en una metáfora del cuerpo como territorio político, un cuerpo que será castillo, corte, río, roble y teatro, habitado por once intérpretes —Nao Albet, Anna Climent, Alessandra García, Jorge Kent, Paula Losada, Laia Manzanares, Paco Ochoa, Mabel Olea, José Juan Rodríguez, Alberto Velasco y Abril Zamora— en una puesta en escena con una plástica apabullante, escenografía de Blanca Añón, vestuario de Agustín Petronio, luces de Nuno Meira, espacio sonoro de Hugo Torres y coreografía de Mabel Olea. Y todo ese trabajo artístico colectivo, desde que se levante el telón y hasta que caiga, seguirá atacando una época que continúa haciendo del género un territorio en disputa.

Junto a Woolf, Peter Greenaway y Annie Leibovitz

“A mí me interesa mucho el tema de la libertad —explica Marta Pazos a este diario— y me cuestiono mucho qué tanto miedo puede dar un cuerpo, estoy muy conectada con esto y de ahí la necesidad de llevarlo a escena. Es un tema, además, que vertebra toda mi obra plástica, es mi forma de conectar con el mundo, mi lenguaje es ese. Es un tema importante que tiene que ver con la esencia del propio ser, que es tu cuerpo, y me genera mucha controversia todo lo que suscita”.

Marta Pazos lleva años explorando esa santísima trinidad que conforman las ideas de libertad, cuerpo e identidad en sus últimos montajes como directora: Alexina B, una ópera que estrenó en 2023 en el Liceu de Barcelona inspirada en la historia de Adélaïde Herculine Barbin, una persona intersexual nacida en 1838; Juana de Arco, un espectáculo sobre la célebre doncella de Orleans que abrió la temporada en Nave 10 Matadero; Safo, pieza en la que reivindicó a la poeta de Lesbos, interpretada por Christina Rosenvinge, o El público, de Federico García Lorca, su primera colaboración en la dramaturgia con Gabriel Calderón, estrenado en 2024 en la Comedia Nacional de Uruguay y después en el Lliure. “Yo hablo desde mi cuerpo y mi identidad, pero también hablo de otros cuerpos que a veces están marcados por una genitalidad que no les corresponde, que se ven de otra manera, un tema muy complejo que está mutando todo el tiempo, pero a mí me seduce mucho la complejidad”, explica.

Laia Manzanares, como Orlando. / BSP

En el Orlando de Marta Pazos habrá texto, danza y música electrónica, habrá una última cena bañada en espuma, una corte convertida en tablero de ajedrez, una princesa rusa vestida con una de las cúpulas de la Plaza Roja de Moscú y una autora en escena, Virginia Woolf, con las cartas de amor que le escribió a su amante Vita Sackville-West. Habrá ecos del teatro de Castellucci, del cine de Peter Greenaway o de aquella fotografía de Annie Leibovitz para Rolling Stone con John Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono, pero también la pintura de Hilma af Klint, Remedios Varo o Leonora Carrington. Y habrá, sobrevolándolo todo, una visión del espacio, no solo físico, “desde el concepto de habitación propia, una habitación concebida también como derecho porque Virginia Woolf escribe Orlando como una carta de amor a Vita Sackville-West después de que ella pierda la mansión de Knole (al no poder heredarla) por la ley de progenitura. Esto de perder derechos por la genitalidad que tú tengas me toca mucho y por eso aquí está tan presente el derecho y la necesidad de habitar un espacio propio, pero también el paralelismo de la arquitectura con el propio cuerpo, una arquitectura que se va transformando y un cuerpo que se va transformando también. Y luego, hay una frase que me ha servido como guía, justo cuando Orlando se despierta con un cuerpo de mujer y Virginia Woolf dice que ‘es la misma persona, no hay diferencia, sólo el sexo es diferente’. Eso ha sido vertebrador de toda la puesta en escena”.

¿Y qué ha vertebrado su trabajo con Gabriel Calderón a la hora de adaptar el texto? “Algo que yo no había tenido con otro dramaturgo o dramaturga con quien hubiera trabajado antes, y es que nos hemos comunicado a través de dibujos. Yo le lanzaba cosas y él me las devolvía, y ha sido un proceso muy vivo, muy grato y muy divertido. A pesar de estar en continentes diferentes, estamos muy conectados. Ha sido un diálogo constante y, además, él también es un autor para el cual el texto no es el techo, sino el lugar desde donde disparar”.

Género, tiempo y teatro trans

Como si hubiera estado escuchando esta conversación con Marta Pazos, Gabriel Calderón se conecta con este diario por videoconferencia con una pequeña libreta en la mano. Está en su ciudad, Montevideo, ensayando Roberto Zucco, de Koltès, el espectáculo fin de carrera de los estudiantes de la escuela suiza La Manufacture, donde imparte clases. Nos muestra ese cuaderno de trabajo que le acompañó durante todo el proceso de adaptación de Orlando. En un lado, Calderón pegó fotocopias del texto original de Virginia Woolf. En el otro, los comentarios y dibujos que le sugerían la lectura del texto, en los que ya aparecerán ese roble con el que Pazos abre su puesta en escena o las figuras de ajedrez en las que convertirá a los miembros de la corte inglesa: “Es algo que hago siempre con las adaptaciones y que empecé a hacer con Marta cuando trabajamos en El público, de Lorca. Y me empezó a funcionar, sobre todo para entenderla a ella, porque yo estoy siempre intelectualizando y Marta piensa del otro lado”.

Calderón, que hasta el pasado mes de febrero estuvo al frente de la dirección artística de la Comedia Nacional de Uruguay, explica que, como dramaturgo y adaptador, lo fundamental en este trabajo fue “cómo hacer emerger lo transgénero, lo trans en el tiempo y lo trans en lo teatral, sin dejar de opinar, y en los monólogos de Greene o de la reina se verá que aparece una opinión notoriamente personal”. Será Greene quien diga que “la poesía ha muerto y ahora solo queda su resaca, los poetas” y quien defenderá que el arte solo hará bien su trabajo si ataca su propia época. En esta, la nuestra, una sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido limitaba recientemente la definición legal de mujer al sexo biológico.

Abril Zamora y Laia Manzanares, en 'Orlando'. / CEDIDA

“Por eso es tan necesario volver a estas historias, traerlas y escribir desde el presente —dice Marta Pazos— y me gusta mucho, lo digo como ciudadana, que esto se pueda ver en un teatro público, me parece muy necesario y más en este momento. Todo lo que está pasando me duele muy profundamente y para mí este es el sentido del arte, poder ofrecer espacios de libertad, de pensamiento crítico y de posibilidad porque las cosas, de la puerta del teatro para afuera, están bien duras”.

Calderón admite también que es difícil que el presente no se filtre en esta puesta en escena: “Parece que Virginia Woolf hubiese adivinado nuestra época. Si uno encuentra una posibilidad teatral en un texto y la situación y el contexto se complican, mientras no lastime a las víctimas, ese es el trabajo del teatro. Actualmente todos tenemos una opinión, para bien o para mal, sobre lo trans, sobre el género, sobre lo binario, sobre lo heteropatriarcal. Y quien venga verá a un hombre haciendo de reina, a una mujer que cambia de género y besa a otra, pero el público ya tiene una opinión formada de eso o tiene algo para poner a discutir. Lo que pierde un poco la obra es la sorpresa, no hay, pero sí habrá discusiones latentes en el cerebro de la gente. Y esto es bueno”.

Calderón, autor de obras como Ana contra la muerte, Constante e Historia de un jabalí (o alguna cosa de Ricardo), primera obra en catalán estrenada en la historia del Festival de Avignon, volverá a dirigir un texto propio en el próximo Festival Temporada Alta de Girona: Ay, la miseria nos hará felices. Será la quinta pieza de una pentalogía teatral que el autor y director uruguayo comenzó a escribir hace veinte años formada por las obras Uz-El pueblo, Or-Tal vez la vida sea ridícula, Ex-Que revienten los actores e If-Festejan la mentira, todas en clave de ciencia ficción. “Trabajé sobre lo religioso, la máquina del tiempo, los extraterrestres y los vampiros. Y hace tiempo que algunos amigos me preguntaban, ¿cuándo vas a terminar? Y charlando con Josep Domènech (productor de Bitó) y con Joan Carreras, que quería volver a trabajar conmigo después de Historia de un jabalí, empecé a fantasear con algunas ideas y se me ocurrió una obra sobre la inteligencia artificial”.

Calderón avanza que en su historia “finalmente, los actores fueron reemplazados por robots y la gente prefiere ver el teatro hecho por inteligencia artificial porque cumple mucho más con sus expectativas que los actores, que hacían lo que querían y encima se equivocaban. Todo el mundo del teatro ha reconvertido su profesión, pero los únicos inútiles que no se pudieron reconvertir son los actores, que han quedado ahí, al costado del escenario, y tienen que ser asistentes de los robots que están actuando. Me gusta mucho esta idea de que tenemos miedo de que los robots nos suplanten, pero tal vez va a llegar un momento en el que nosotros vamos a querer suplantar el trabajo que hacen los robots”.