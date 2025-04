7 desayunos sorprendentes en Madrid: burritos, 'ranas' o huevos veganos

El desayuno vive una era dorada en Madrid. Hay bastantes razones que explican esto: por un lado, un turismo ocioso que necesita tener opciones; por otro, una clase cada vez más ingente de trabajadores liberales que buscan sitios en los que trabajar café en mano; y por último, una inquietud gastronómica irrefrenable que, una vez conquistados almuerzos y cenas, busca ahora arrancar el día de maneras distintas a las habituales.

Reunimos aquí propuestas nuevas, pero también clásicas (y un poco olvidadas) para los que huyen de la rutina en la primera comida del día. Aquí van 7 desayunos que no son los de siempre: para todos los gustos.

Las 'ranas' de la Churrería Antonio. / Churrería Antonio

Churrería Antonio

Adivino caras de decepción llegados a este punto de la lectura. ¿No era que no íbamos a hablar de los desayunos de siempre? Efectivamente en la Churrería Antonio (Sierra Vieja, 75) se sirven churros y porras además de un buen chocolate, pero en este local de Vallecas se despacha algo que no se encuentra en ningún otro lado: las ‘ranas’. No se trata de batracios reales sino de porras abiertas a la mitad y que se espolvorean con anís, canela y azúcar. Una obra maestra de la fritura dulce.

Algunos de los dulces de Wagashi Utatane. / Wagashi Utatane

Wagashi Utatane

Cuando alguien dice “los mercados están de moda” lo que en realidad quiere decir es que “ALGUNOS mercados están de moda”. El de Guzmán el Bueno (Andrés Mellado, 43), a tiro de piedra del intercambiador de Moncloa es un perfecto desconocido en el que hay una insólita pastelería japonesa. Utako y Kosuke, sus dueños, elaboran los clásicos ‘dorayakis’ rellenos de pasta de judías rojas o judías blancas, 'mochis' de temporada -con sabores que van de la mandarina a la pera-, o especialidades menos habituales como el ‘chiffon cake’, bizcocho de textura ligera. Para beber, té ‘matcha’.

Alma Nomad Fábrica, un espacio singular. / Alma Nomad Fábrica

Alma Nomad Fábrica

Cada día, una puerta anaranjada se abre en el barrio de Quintana (Los Urquiza, 17) para presentar un despliegue de bollería recién hecha: un sueño hecho realidad para los amantes de los desayunos dulces. A finales de 2024 la pequeña panadería y pastelería de Chamberí Alma Nomad Bakery estrenaba este proyecto, un híbrido entre obrador y cafetería (de diseño pintonísimo, obra de Plantea Estudio) en un barrio alejado del centro y que se ha convertido en centro de peregrinación para muchos. Aquí están los ‘croissants’ rellenos de crema de almendra y los ‘rolls’ de canela que les han hecho famosos, pero también otras recetas como el ‘mimolette’ salado de queso Emmental o el ‘brioche’ de nueces y crema pastelera.

Uno de los desayunos de Frutas Prohibidas. / Frutas Prohibidas

Frutas Prohibidas

Los activistas del desayuno tienen desde hace tiempo multitud de opciones en Madrid para disfrutar de su comida favorita a cualquier hora del día. En este restaurante de Conde Duque (en el número 26) se suman a esa vertiente con el añadido de que, además, todo es vegano y hecho desde cero por ellos mismos. Huevos Benedict, bacon, quesadillas… todos los clásicos del ‘brunch’ cuentan aquí con su versión ‘plant-based’. También hay tacos y hamburguesas cien por cien vegetales para los que tienen buen saque.

Watts Cantina

Las colas que se forman cada día antes de que abra esta cafetería en La Latina (Don Pedro, 4) son de antología. Han hecho de las tortillas (con fórmula secreta) con sirope y bacon su emblema, aunque hay otros platos difíciles de encontrar que hacen que merezca la pena dejarse caer por aquí. Entre ellos, el sándwich de queso a la brasa con setas o una rareza por estos lares, el burrito de desayuno, con huevo, bacon, queso, tomate y cebolla y que incorpora aguacate.

Una de las opciones de desayuno de Casa de los Mostenses. / Casa de los Mostenses

Casa de los Mostenses

La planta primera del Mercado de los Mostenses (Plaza de los Mostenses, 1) es arrebatadamente gastronómica en el sentido más popular del término. Cada mañana, decenas de personas desayunan fuerte en una serie de locales que no hacen distingos entre horas para sacar sus platos más contundentes. En Casa de los Mostenses, sin ir más lejos, se ofrecen recetas orientales y peruanas para que cada uno se monte la comanda a su gusto. Bocadillo de chicharrón, arroz chaufa, ‘baozi’ cocidos al vapor… todo listo para apretárselo desde las 9 de la mañana.

El Kiosko de horchata de la calle Narváez, un vestigio del pasado. / Kiosko de horchata Narváez

Kiosko de horchata Narváez

José Manuel García López es la cuarta generación al frente de este kiosko (o aguaducho, como se llamaban antiguamente en Madrid), el último de su especie en el número 8 de la calle Narváez. Esta curiosa postal del pasado en azul y blanco es una puerta abierta al Levante español -el origen de la familia que lo regenta desde 1910 es el pueblo alicantino de Crevillente-, con la horchata como bebida icónica, aunque también se sirve la ya casi olvidada agua de cebada madrileña. Uno puede acercarse aquí desde las 11 de la mañana para un desayuno insólito: un vaso de horchata y ‘fartons’ para mojar (o no). Abre de marzo a octubre.