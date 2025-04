Así se preparan las peñas madridistas para viajar a Sevilla para celebrar la final de la Copa del Rey: "Llevamos un capote, 60 barras de pan y un jamón"

La esperanza es lo último que se pierde. O eso dicen. Si bien el Real Madrid aún lamenta su eliminación en la Champions, sus aficionados confían en que este fin de semana, el club salga victorioso del Estadio La Cartuja, en Sevilla. La final de la Copa del Rey se disputará el sábado a las 22 horas. Sin embargo, los hinchas que se desplazarán hasta la capital andaluza en unas horas, llevan días preparándolo todo. “Desde el momento en que el Real Madrid se clasificó contra la Real Sociedad el 1 de abril, llevamos organizando todo”, asegura Antonio José Castaño, secretario de la peña Chelle y dueño de El Rincón de Toñín, sede de la agrupación desde su fundación hace 54 años. Él viajará a Sevilla en autobús junto a otras 53 personas, y allí se encontrarán con el resto de merengues.

“Llevaremos de todo. Un jamón, quesos, muchísimo embutido, 60 barras de pan y pasteles. Bueno, cervezas y refrescos también, para pasar el día hasta la hora del partido”, añade. Toñín ‘El Torero’, como se le conoce, llevará consigo su amuleto. Un capote con el escudo del club que ha pasado por las manos de Raúl González, Sergio Ramos o Nacho, quienes celebraron sus triunfos junto a él. “Es mi mayor tesoro. Este año no sé quién lo querrá coger si ganamos. Quizás Ceballos o Rüdiger”, confiesa. Desconoce si ganarán, pues las últimas dos veces que se han enfrentado al Barça, los resultados no estaban de su lado. Por lo pronto, la agrupación saldrá a las 5 de la madrugada de la sede vallecana para apoyar al Real Madrid: “Hay otras peñas que irán en AVE, pero nosotros nos pegaremos la paliza en la carretera”.

'El Rincón de Toñín' es la sede de la peña Chelle, que viajará a Sevilla en autobús con provisiones para pasar el día. / DAVID RAW

Toñín junto a la autorización del Real Madrid para poder aparcar cerca del Estadio de La Cartuja este sábado en Sevilla. / DAVID RAW

Es el caso de Efigenio Albaladejo, presidente de la peña Ramón Mendoza, que viajará junto a 350 de los suyos en tren de alta velocidad. “Los que se quedan dos noches saldrán el viernes y la fuerza, el grupo grande, vamos el sábado. Saldremos a las 8:30”, señala. Los de Alcalá de Henares saben que será “un partido complicado”, aunque esperan que su club “despierte”. “Cuando lo haga, el Barça lo pasará mal”, añade su presidente. Como ellos, el resto de peñas recalará en la Alameda de Hércules, una zona arbolada y próxima a varios bares y restaurantes. “El Real Madrid ya nos ha mandado el cartel para poder aparcar en La Cartuja. Si perdemos, volveremos tristones y ya está. Es solo un deporte”, deja claro Castaño, que subirá al autobús con la indumentaria madridista, como la gran mayoría de sus compañeros: “No llevamos bombo, pero habrá otras peñas que lo lleven”.

Mapa de las localizaciones de las zonas reservadas a los seguidores / EPE

Del capote a la camiseta

Del capote de Toñín a la camiseta de Efigenio. Se la regaló Pepe cuando, en 2014, Gareth Bale marcó el gol de la final de la Copa del Rey pese a los intentos de Marc Bartra de impedirlo. “Desde entonces, aún no ha perdido ninguna final. Solo he faltado a una, la de la Supercopa, donde perdimos contra el Atlético de Madrid. Las demás finales las hemos ganado todas, por eso digo que es mi amuleto”, bromea. La camiseta, con el número 3 a la espalda, no se ha perdido ningún partido y, este, no será una excepción: “Me la llevo a Sevilla. Para la peña, esta final es un partido importante. Nuestra ilusión es traernos la copa y más, contra el Barça. Vamos con mucha ilusión”.

La peña Chelle viajará a Sevilla con 60 barras de pan, embutido, un jamón, pasteles, cervezas y refrescos para pasar el día cerca del Estadio de La Cartuja. / DAVID RAW

Parte de las provisiones con las que viajará la peña Chelle a Sevilla este sábado para acudir a la final de la Copa del Rey. / DAVID RAW

En un mundo donde las aplicaciones móviles como WhatsApp y Bizum facilitan la vida de cualquier ser humano, las peñas no se quedan atrás. “Hacemos un grupo con todos los que vamos a ir y se organiza en un momento. Además, los pagos los hacemos rápido y tenemos todo controlado. También vienen menores, por lo que es importante”, suma. En una peña con gran tradición familiar, el autobús también lo ocupan algunos padres con sus hijos e hijas: “Somos una de las pocas que quedan en Vallecas y lo llevamos con mucho orgullo”. Su fundador, Luis Chelle, cuenta con 130 fieles en la lista: “Somos una peña muy castiza, muy de Madrid”. Rufino García, presidente de la peña Carabaña, asegura que viajarán más de 130 peñistas en varios autobuses, que saldrán desde Rivas Vaciamadrid: "Aparcaremos junto a los autocares oficiales, donde tendremos una comida antes del partido".

Trenes alquilados

Ya sea en tren o autobús, lo que está claro es que este fin de semana se producirá un desplazamiento masivo en dirección a Sevilla. “Dado que ambas capitales están tan bien comunicadas, está habiendo mucho movimiento”, revela César Gutiérrez, presidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav), quien asegura que se han duplicado las frecuencias de AVE para el fin de semana: “Sabemos incluso que se han alquilado trenes completos para hacer este recorrido”. También en coche: se espera una gran afluencia de automóviles durante todo el fin de semana. “Eso es algo que no puedes hacer en la final de la Copa de Europa porque siempre tienes que ir en avión”, defiende. Las empresas dedicadas a la organización de este tipo de viajes no pueden comprar entradas. Sin embargo, se encargan de gestionar transporte y alojamiento para los aficionados.

Algunos recortes de periódicos en las paredes de 'El Rincón de Toñín'. / DAVID RAW

El interior de 'El Rincón de Toñín', sede de la peña madridista Chelle. / DAVID RAW

Desde la federación, las agencias preparan numerosos viajes en autobuses y trenes desde la Comunidad de Madrid. “Lo del avión es más complicado, pues el aeropuerto de Sevilla está a las afueras de la ciudad y tienes que tener previsto otro medio de transporte hasta el centro. Además, es más caro y alquilar un avión entero supondría un gran desembolso”, aclara. En cuanto al perfil del viajero, César destaca la presencia de peñistas con entrada para el partido. Sin embargo, también habrá una asistencia masiva por parte de quienes, desgraciadamente, no se han hecho con alguno de los tickets. “Es lo más complicado. Están los que tienen suerte de poder entrar y los que no tienen pase y, aún así, quieren vivir la fiesta y el ambiente de una final. Ellos acompañan a la gente con entrada y si, a última hora, sale alguna entrada de reventa, consiguen entrar”, concluye. La suerte podrá no estar de su parte, pero está claro que ni Toñín ni Efigenio tienen previsto dar la espalda a su equipo.