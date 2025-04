La huelga de basuras de Madrid se encamina a su primer fin de semana tras un nuevo fracaso en las negociaciones

Había grandes esperanzas depositadas en que la reunión de este jueves por la tarde, enésimo encuentro tras pasar toda la noche anterior negociando, sirviese para poner punto y final definitivo a la huelga del servicio de recogida de basuras. Desde el Ayuntamiento madrileño, haciéndose eco de las impresiones de los sindicatos, hablablan ayer de una mera "cuestión de matices" entre empresas y trabajadores que apuntanban a una pronta resolución del conflicto. Sin embargo, no ha sido así, y la huelga encara su primer fin de semana con unas calles donde la acumulación de basura y el creciente calor empiezan a hacer mella en la ciudadanía.

Las adjudicatarias del servicio (FCC, Valoriza, PreZero, Acciona, OHLA y Urbaser) y los sindicatos convocantes (CCOO, UGT y Sector Profesional RSU Madrid) no lograron llegar a un acuerdo para suspender la huelga. Los sindicatos acusan a las empresas de querer que los paros se prolonguen por no estar poniendo de su parte para alcanzar un entendimiento. El principal punto de desencuentro es la subida salarial de 2025, que "ahora mismo nos la están congelando", critica Pedro Morán, el responsable de Saneamiento Urbano de la Federación de Hábitat de CCOO Madrid.

"No estan dando un 0 cuando nosotros nada más que pedimos un 2%", reprocha el delegado sindical, "por debajo incluso de la inflación del año pasado", cuando el IPC cerró con una subida acumulada del 2,8%. Pese a que con esta propuesta seguirían perdiendo poder adquisitivo, sindicatos y trabajadores "tenemos responsabilidad y queremos cerrar esto cuanto antes", apunta Morán. Sin embargo, la última oferta económica recibia por parte de las empresas este jueves por la tarde es incluso "inferior" a lo que tenían antes de empezar los paros.

"Parece que no quieren terminar la huelga", y lo único que están haciendo es "sumar más días de huelga para que la subida salarial la paguen los bolsillos de los trabajadores", reprocha Morán, que recuerda que los empleados en huelga que no tienen servicios mínimos no cobran. Para el portavoz de CCOO se trata de una "irresponsabilidad tremenda" hacia los trabajadores y hacia los ciudadanos de Madrid por parte de las empresas, que "ahora mismo no quieren cerrar el acuerdo". En medio de este en apariencia marcado distanciamiento, las adjudicatarias han convocado a los representantes sindicales a una nueva reunión a las 11.00 horas de este viernes.

Cada vez más basura y malos olores

Sin el tan ansiado acuerdo entre las partes, la huelga, que comenzó el pasado lunes, cada vez deja notar más sus efectos en las calles de Madrid. La acumulación de basura por doquier y los malos olores se están convirtiendo a marchas forzadas en un grave problema de salubridad e imagen para la capital. Más allá de la huelga en sí, la culpa de esta situación se debe a que, tal y como alertó este jueves el Gobierno municipal, las concesionarias no están garantizado los servicios mínimos del 50% decretados por el Consistorio.

Los servicios mínimos de la huelga de recogida de basuras "no se están cumpliendo de manera total", señaló ayer la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La percepción en el seno del Consistorio es que "igual que el primer día sí que se había hecho un cumplimiento bastante cercano al cumplimiento total de esos servicios mínimos, en los últimos días no está siendo así", añadió Sanz.

De continuar así las cosas, el Ayuntamiento madrileño no dudará en actuar "en consecuencia", sancionando a las concesionarias del servicio. Según explicó la también delegada de Seguridad y Emergencias, el Gobierno municipal ya ha "avisado" a estas empresas de que, si no rectifican y ponen los medios necesarios para evitar la acumulación de residuos en la calle, "se propondrán las sanciones correspondientes".