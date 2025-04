La familia 'dividida' por la rivalidad entre Barça y Real Madrid: "Mi abuelo es el tío raro dentro de la familia"

“En la vida se puede cambiar de pareja, de partido político o de religión, pero no se puede cambiar de equipo de fútbol” es una de las frases que el aficionado al fútbol lleva muy marcada. Imaginen por un momento que en su núcleo familiar todos son madridistas a excepción de un miembro, que es culé. Pues eso mismo sucede en la familia Ortega Delgado, en la que todos son aficionados del Real Madrid, pero el abuelo, Domingo Delgado, es fiel seguidor del Barça. Esta familia atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en las horas previas a la final de Copa del Rey, que enfrenta a Barça y Real Madrid, y valora cómo se vive la rivalidad en familia.

"Mi abuelo es el tío raro dentro de la familia"

Domingo Delgado es el abuelo de una familia dominada por madridistas. Él es suegro de Julio Ortega y, a su vez, abuelo de Jorge Ortega. Domingo es el único culé de la familia y afronta "con naturalidad" que así sea. Pese a ello, desde el primer momento, Domingo buscó añadir un culé más a la familia. "No te puedo decir que antes fuera del Barça, pero como mi abuelo es tan culé, tan del Barça, recuerdo que en algún cumpleaños me regalaba cosas como alguna chaqueta o alguna taza y me llamaba la atención...", confiesa Jorge. "Todo eso me lo regalaba para hacerme del Barça, aunque, en realidad, yo era un niño al que no le interesaba en ese momento el fútbol ni veía fútbol en ese momento. Pero mi abuelo decía '¡mira, por fin va a salir otro del Barça, ya no voy a estar solo en la familia!'”, añade.

Jorge, finalmente, eligió seguir los pasos de su padre, en lugar de los de su abuelo. "Mis padres, mis tíos, mis primos, mi hermano… todos eran del Madrid", cuenta. "Mi abuelo es el tío raro dentro de la familia (risas), pero él nunca me forzó a elegir al Barça", confiesa el joven madridista. "Los primeros años que seguí al Madrid también fue la época de Guardiola en el Barça, que parecían imbatibles. Recuerdo que mi abuelo me decía 'te has equivocado, que no deberías haberte hecho del Madrid'", añade. Ahora, viven la rivalidad entre estos dos clubes de la forma más sana posible, aunque Domingo define como "un poco jodida" la relación deportivamente hablando con su nieto y su yerno. "No voy a despedir a mi familia, es la que tengo", bromea.

La habitación de Domingo, preparada para la gran final del sábado. / CEDIDA

Domingo, ahora, vibra con las victorias del conjunto culé. Los de Hansi Flick están en la pelea por los tres títulos que disputan. Pero en los inicios, su sentimiento no era tal. "Si os digo la verdad, yo no era del Barça. Era del Athletic Club, pero como soy antimadridista, el único que le podía hacer sombra era el Barça". De ahí nació su afición al equipo azulgrana, la cual no ha podido transmitir en su familia. Es más, se ha encontrado con el sentimiento totalmente opuesto, el madridismo de su nieto y su yerno. "Normalmente, el resto de miembros de la familia nos prohibían hablar de fútbol porque al final siempre acabamos enfadados. Pero la rivalidad nunca ha derivado en algo más serio, eran conversaciones en las que cada uno defendía a su equipo", cuenta Jorge.

En vísperas de una nueva final

Este sábado, el Estadio de La Cartuja acogerá todas las miradas del fútbol español, también las de los Ortega Delgado. Real Madrid y FC Barcelona se vuelven a encontrar en una nueva final, tras la victoria culé en la Supercopa de España (2-5). "Esta final se vive con ganas de resarcirse, para bajarle también los humos a mi abuelo y demostrarle que podemos ganar, aún más si cabe en una final. Nosotros sabemos cómo es el Madrid en las finales, da igual cómo esté la temporada, normalmente acaba ganándolas. Tenemos ganas de revancha", explica Jorge. "En este punto de la temporada, él se siente como un gigante contra nosotros, que estamos bastante disgustados con la eliminación de Champions... Él está súper subidito y ahora cada vez que vamos a ver la casa, nos dice '¡cómo juega mi equipo!'", confiesa.

Abuelo, Domingo Delgado, y nieto, Jorge Ortega, posan con las camisetas de su equipo. / CEDIDA

Desde la bancada madridista de la familia no se muestran excesivamente optimistas de cara a la gran final. "En estos momentos, el Barça está mejor, jugando un buen fútbol. Y se aventuran a dar un favorito. "Me quedaría con el Barça. Un 51%-49%. Es una final, nunca sabes lo que puede pasar...", confiesa Jorge. "Hay que ser realista, el Barcelona atraviesa un mejor momento de forma", añade Julio. Pero padre e hijo depositan su "confianza en Thibaut Courtois" para acercar al Madrid al título. Domingo, en cambio, visualiza "un gran partido de Lamine Yamal". Cada uno, como es lógico, barre para casa.

Si tiramos de historia, nuestros protagonistas tienen claro sus mejores recuerdos en los clásicos. "El 2-6 del Bernabéu. Ese partido lo voy a recordar siempre, con Thierry Henry, Eto'o... era un equipazo", cuenta el abuelo. Julio, en este caso, se queda con "la manita (5-0) en el Bernabéu". Jorge, en cambio, prefiere el 0-4 en el Camp Nou en la vuelta de semifinales de Copa del Rey de 2023. "Fue brutal, veníamos de un 0-1 en el partido de ida y parecía que el Barça llegaba como favorito, pero el Madrid fue capaz de golear", rememora.

"El fútbol ha sido una parte muy importante en nuestra relación"

Domingo tiene tres hijas, pero "el fútbol no representa nada para ellas, no les gusta nada". Por eso "es bonito poder vivirlo ahora con mi yerno y con mi nieto". Él es una persona futbolera y ha encontrado sus mejores aliados en la familia, pese a que no compartan colores. Los Ortega Delgado han fortalecido su relación, de por sí buena, en torno al fútbol. "El momento de ver fútbol en familia es muy bonito, te juntas con la gente que quieres y disfrutas de un buen rato. Gane quien gane, se disfruta", explica Julio Ortega.

Ahora, ya se preparan para vivir una nueva final, como otras tantas familias madridistas y culés. "Nosotros lo afrontamos con calma, simplemente con ganas de que llegue el día y luego a disfrutar del partido", cuenta Julio. Pero, "durante la semana no hay mucho pique, pero sí que hay algún 'vacile' cuando ya se conoce el resultado. Cuando nos vemos, siempre sale el tema de conversación", añade Jorge, tras las palabras de su padre.

Más allá de la rivalidad entre ambos clubes, disfrutan del fútbol en su totalidad, con pasión. "Mi abuelo me llevaba a jugar al fútbol al parque, cuando mis padres no podían llevarme, mi abuelo siempre ha estado ahí. Era la persona que me llevaba a los partidos, me llevaba a los entrenamientos...", se sincera Jorge. Al final, el fútbol, como en otras muchas familias, "juega un papel importante" y "forma parte de la relación familiar también".

Domingo y Jorge asistiendo a un Leganés - Barça en el Estadio de Butarque. / CEDIDA

En cuanto a cómo se vive esta rivalidad dentro de una misma familia, Jorge lo resume de la siguiente manera: "Si pierde el Madrid, me jode. Pero, por ejemplo, ahora que el Barça que lleva un montón de años sin ganar la Champions, con el Madrid eliminado, si la ganasen me alegraría porque mi abuelo viera otra Champions del Barça". En un mundo en el que Barça y Real Madrid están enfrentados, en este caso, la felicidad de un familiar tiene más peso que el forofismo. Así es como lo viven en esta familia.