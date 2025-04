Usuarios de Cercanías Madrid exigen la instalación de un ascensor en la estación de Las Margaritas

La comunidad vecinal del barrio getafense de Las Margaritas reclaman una solución para los problemas que la actual plataforma elevadora de su estación de Cercanías. Los vecinos y usuarios de la zona señalan que el montacargas sufre averías recurrentemente, haciendo imposible el acceso al servicio de transporte a numerosas personas con discapacidad o de la tercera edad.

En declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los usuarios destacan que el servicio puede permanecer suspendido durante días. Además, critican que, cuando funciona, su modo de uso es "tercermundista, precario e indigno" de unas instalaciones de este calibre. "Cuando funciona, muchas personas mayores no se aclaran para ponerlo en marcha, o llaman al responsable de la estación para activarlo y este no contesta. Debería haber un ascensor al uso que funcione de forma más automática", opina una viajera.

Problemas a diario para acceder o abandonar la estación

Un estudiante de la Universidad Carlos III, que hace uso de la C4 de Cercanías Madrid a diario, cuenta que prácticamente todas las semanas ve personas con problemas en las escaleras que permiten el traslado de un andén a otro. "Siempre te encuentras alguna persona con el carrito de la compra o con uno de bebé que tiene que ser ayudada por otros viajeros. Incluso he llegado a ver a ancianos que son subidos a pulso por varias personas cuando la plataforma no funciona", explica.

En declaraciones a Madridiario, la Asociación Vecinal Getafe Norte traslada su preocupación por el incesante problema. "No entendemos cómo es posible que no haya todavía un ascensor en Las Margaritas. Es una cosa tan básica... No puede ser que continuemos con una plataforma elevadora que, para que funcione, debe activar un trabajador de la propia estación", destacan.

Tras la apertura de la ampliación de la línea 3 de Metro Madrid en El Casar, la comunidad vecinal de Getafe busca una nueva mejora en su transporte público que les haga el día a día un poco más sencillo.