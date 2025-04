Turespaña reflexiona en su 40 aniversario sobre el 'slow travel' y la sostenibilidad como factores clave para reforzar la marca turística España

Bajo el título 40 años construyendo la marca turística España, el Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha celebrado este jueves un acto conmemorativo por su cuatro décadas de trayectoria en el mundo del turismo en nuestro país en el que se han analizado algunos aspectos importantes del sector como la forma en la que ha cambiado el marketing de destinos y la importancia de la marca turística España.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo es uno de los principales motores económicos de España. En 2024, más de 90 millones de turistas eligieron la península como destino para sus vacaciones, lo que se traduce en un 10% más de visitantes que en 2023.

Como bien ha destacado durante su intervención inaugural Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo y presidenta de Turespaña, este fenómeno "tiene un impacto sin precedentes en la historia de nuestro país y en su modernización" y, además, pavimenta el camino para que se exploren nuevos formatos para ello.

Sánchez ha puesto el foco en la sostenibilidad como uno de los factores clave a tener en cuenta a día de hoy. Y es que con unas cifras turísticas que se incrementan cada año, el sector está atravesando un momento de saturación, que provoca un impacto a nivel social, económico y también ambiental. Según la secretaria de Estado, "la población no va a dejar de viajar, pero esa tendencia no va a disminuir". Por ello, ha señalado que "tenemos que ser capaces de entrar con valentía en este debate sobre la sostenibilidad y sobre qué hacemos en el futuro". Si bien antes se decía que el turismo era el petróleo de España, ahora la presidenta de Turespaña descarta esta afirmación y subraya que "el turismo tiene que ser nuestra energía renovable".

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo y presidenta de Turespaña / VÍA @TURISMOESPGOB

España como destino slow travel

Trabajar en el turismo positivo, diversificado y digitalizado se convierte en un asunto fundamental para el desarrollo del organismo. Por eso, su nueva campaña destaca la importancia del slow travel, una nueva forma de viajar que prioriza la calidad de la experiencia sobre la cantidad de lugares visitados, enfocándose en disfrutar del viaje sin prisas. Esta nueva fórmula implica pasar más tiempo en un destino, conocer a fondo la cultura local, probar la gastronomía regional y evitar el estrés de los viajes express.

La campaña, que verá la luz en junio, se ha rodado en once comunidades autónomas de interior y, por primera vez en un spot de Turespaña, no hay playas, islas o grandes ciudades. Destacan los destinos desconocidos para muchos visitantes, precisamente para que muchos descubran la autenticidad y la diversidad de nuestro país.

Miguel Sanz, director general de Turespaña, respalda esta nueva forma de turismo y la "necesidad de incorporar a nuestros productos y experiencias valores que generen 'atractividad' a viajar a los destinos" para provocar "un cambio de modelo turístico".

Para conseguirlo, subraya que "la marca turística no debe ir por un lado, es parte del ecosistema de un país". Para que una marca turística funcione, ha explicado, es importante que exista una coordinación entre la misma y los valores del lugar, además de ir ligada a la innovación tecnológica y los formatos más utilizados.

Del 'Everything under the sun' al 'Everything but the sun'

Durante el evento, también se realizaron dos mesas redondas. La primera, Marketing de destinos: ¿Cómo se crea una marca de destino?, moderada por Miguel Sanz, contó con la participación de expertos como David Colomer, CEO de IPG Mediabrand Iberia & Italia; Nacho Padilla, director de Marca y Publicidad de Renfe, y Elena Vázquez de Parga, CMO de Turismo de Canarias. En este espacio se debatió sobre la existencia de marcas de ciudades o países, las estrategias de comunicación y publicidad de destinos turísticos, y la importancia de la creatividad en la gestión de la marca España. Los especialistas destacaron el caso de Canarias y lo señalaron como un referente en innovación y marketing turístico, especialmente en lo relacionado con el slow travel y el turismo responsable.

La segunda mesa redonda, titulada La evolución de la marca país turística España: del 'Everything under the sun' al 'Everything but the sun', fue moderada por Enrique Ruiz, subdirector general de Marketing Exterior de Turespaña, que junto con Marc Ros, CEO de After; Lisardo Morán, CEO de Turismo Andaluz, y Gemma Junca, CMO de Iberia, analizaron cómo ha cambiado la imagen de España a lo largo de los años y discutieron acerca de los desafíos y oportunidades que entraña la comunicación de la marca país en el contexto actual.

Miguel Sanz, director general de Turespaña, e Ignacio Vasallo, primer director del organismo / VÍA @TURISMOESPGOB

Turespaña celebrará tres eventos más en España

Con esta jornada, Turespaña da inicio a una serie de actividades para celebrar cuatro décadas de esfuerzo y éxito en la promoción de la marca turística España, reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el sector.

Además de este evento, durante 2025 Turespaña celebrará otros tres más: un encuentro con antiguos becarios de Turespaña que ocupan puestos de referencia en el sector turístico; una jornada sobre la evolución de las estadísticas y el conocimiento turístico, y por último, un acto homenaje al talento a empleados en activo con cuarenta años y más en el organismo. Para poner el broche a la celebración de estos 40 años, tendrá lugar un evento institucional durante el mes de julio en Valencia. En esta cita se repasarán los avances y los retos futuros del sector turístico en España.