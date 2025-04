Confeti de Odio: "Creo que mi ambición ha sido más sacar un cuerpo de trabajo que me guste de verdad"

Confeti de Odio es el proyecto musical de Lucas Vidaur (Madrid, 1993) y uno de los nombres más particulares dentro del panorama independiente español de la última década. Vidaur ha conseguido mantener una propuesta propia sin afiliarse por completo a ninguna escena ni ceder al molde del indie festivalero. Desde sus primeras canciones autoproducidas hasta su actual etapa de EPs, ha ido trazando una línea que mezcla dolor, ternura, apatía y sentido del humor con una notable intuición pop.

“Empezó siendo un poco de broma. Canciones muy tontas, muy pop. Pero con muchas ganas”, recuerda. Algunas de esas primeras piezas, como Pocos Likes, pasaron de ser chistes privados a convertirse en pequeños himnos que condensaban cierto estado emocional compartido por una generación: vulnerabilidad digital, exposición afectiva, desconexión permanente. Canciones que se grababan en casa pero que hablaban directamente a la pantalla, con cuatro acordes y una voz resignada. Como si The Magnetic Fields hubieran crecido entre foros y stories.

Confeti de Odio tocará en la sala B de Madrid este viernes. / CEDIDA

Ese enfoque se consolidó con Tragedia Española (2020), su primer disco largo, grabado en plena pandemia y recibido con entusiasmo por la crítica. El siguiente paso, Hijos del divorcio (2022), llegó con más producción, más medios y un intento de profesionalizar la propuesta. Tocó en festivales importantes, giró más de lo habitual, fichó por el sello Sonido Muchacho. “Fue una especie de prueba. Ver si eso podía funcionar. Y en parte sí funcionó. Pero no era lo que quería hacer a largo plazo”, reconoce. “Hubo un momento de intentar encajar, de hacer Confeti algo más banda, más escena. Pero enseguida me di cuenta de que me estaba alejando de lo que me hacía feliz”.

Aunque no lo verbalice con contundencia, hay algo generacional también en esa renuncia a “funcionar”. Vidaur forma parte de una generación que ha tenido que negociar sus aspiraciones con algoritmos, presupuestos menguantes y una exposición permanente. Y en ese paisaje, su música ha resonado como una forma de estar sin exagerar, de componer sin estridencia.

Más íntimo y libre

Después de esa etapa más visible, el proyecto ha tomado otro rumbo. Más pequeño en escala, pero más claro en intención. En 2023 lanzó Llorar de fiesta y en marzo de este año, CIELO1. Ambos EPs funcionan como complemento mutuo y resumen el momento actual de Confeti de Odio: más controlado, más íntimo, más libre.

“No quería hacer un tercer disco. No me apetecía entrar en ese bucle otra vez. Tenía canciones, pero no una estructura. Así que los EPs me permitieron publicar lo que tenía, sin presión, sin excusas”, explica.

En CIELO1 hay cinco canciones: Susana, Vacío, Esto que me das, Profecía y Ojos negros. Todas apuntan a un nuevo tono: menos storytelling, más atmósfera; menos relato, más evocación. “Antes escribía con estructura clásica: principio, nudo, final. Ahora prefiero frases más abiertas, que comuniquen más sensación que historia. Me parece más complicado, pero también más interesante”.

El salto a la producción

Esa libertad también se traslada a la producción, donde Vidaur ha ganado terreno. “Antes grababa ideas, pero la parte técnica se la dejaba a Juan Pedrayes (miembro de Carolina Durante y Axolotes Mexicanos). Ahora me interesa más. Me he comprado mis cacharros, he aprendido a producir. No para hacer mezclas profesionales, pero sí para poder jugar con los sonidos desde el principio”.

Esa autonomía sonora se nota en los EPs recientes, donde se mezclan guitarras sucias, sintetizadores con grano, efectos caseros y estructuras abiertas. Vidaur habla de un “enfoque más lo-fi”, pero con intención, no por limitación. Y ahí entra Dani Tezla, filmmaker y colaborador habitual, presente en esta entrevista. Tezla ha dirigido los últimos videoclips y ha definido el imaginario visual del proyecto: glitch, texturas VHS, cámaras caseras, portadas que parecen capturas de error digital. “Nos entendemos muy bien. Compartimos referencias y vamos construyendo a partir de eso. Dani es clave en esta etapa”, dice Lucas.

“No hay un estilo cerrado, pero sí coherencia”, apunta Tezla. “Todo parte de ideas que surgen del propio material: cómo suena, cómo se hizo. No hay estética sin proyecto”.

Una voz generacional

Vidaur no se reconoce fácilmente en términos como “voz de una generación”, pero su obra ha conectado de forma clara con un cierto desencanto contemporáneo. En Sálvese quien pueda, una de sus canciones más citadas, canta: “La guerra ya ha empezado, pero es muy tarde para alistarse. Vas a casa de tu ex a ver qué pasa. Y no pasa nada”. La frase, entre lo absurdo y lo emocional, encapsula bien el espíritu de muchas de sus letras: un lenguaje cotidiano, medio roto, que no busca moralejas.

“Esa canción funcionó muy bien porque hablaba de algo muy concreto pero reconocible. No es una historia, es una imagen. Y creo que eso es lo que más conecta”, dice. “No soy nada nostálgico. No hago canciones para contar mi vida. Hago canciones para expresar lo que me ronda la cabeza. Y a veces es una frase suelta, a veces una atmósfera”.

Lucas Vidaur es el 'alma mater' de Confeti de Odio. / CEDIDA

Su vínculo con la escena madrileña ha sido ambivalente. Cercano a proyectos como Axolotes Mexicanos, Carolina Durante o Yawners, pero también cada vez más separado del ritmo de lanzamientos y colaboraciones que marca ese ecosistema. “Creo que me seduje un poco con eso de entrar en la rueda. Pero se me da mal. No lo disfruto”.

Presentación en directo

El 25 de abril presenta CIELO1 en directo en la Sala B de Madrid, dentro del ciclo de conciertos Sound Isidro. Asegura que habrá mezcla de épocas. “Estoy en contra de no tocar tus canciones más escuchadas porque ya no te representan. El día horrible se va a tocar, claro. Y también alguna de las primeras, que siguen gustando. Hay que saber por qué estás donde estás”.

Aunque reconoce que prefiere el estudio al escenario, no desdeña el directo: “Siempre he sido de grabar. Pero cuando tocamos y la gente conecta, pienso: esto mola mucho. Tiene algo que no puedes fabricar en casa”.

Sobre el futuro inmediato, deja la puerta abierta: “Tocará hacer un disco ahora. Tocará tocar también. Pero si me das a elegir, prefiero componer. Eso siempre”.

Planes futuros

Confeti de Odio nunca ha querido ser otra cosa. Ha coqueteado con estructuras de banda, con sellos, con proyecciones, pero siempre ha terminado volviendo a lo mismo: una habitación, una guitarra, una frase suelta. Y desde ahí, construir.

“No tengo un plan, pero tengo muchas ideas. Confeti seguirá, pero también haré cosas con otros nombres. No sé dónde estaré en 20 años, igual dirigiendo grandes películas con Dani, haciendo música ambiental, vídeos de pájaros modulados, bucles de cuatro horas de pájaros cantando al revés, una canción de pop…”, aventura.