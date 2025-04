La Comunidad de Madrid defiende que el Gobierno "no ha puesto ni un duro" en la ampliación de la línea 3 de Metro y critica la "pataleta" de Puente

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha defendido que el Gobierno de España "no ha puesto ni un duro" en la ampliación de la Línea 3 de Metro hasta El Casar (Getafe) y ha criticado la "pataleta de niño malcriado" del ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Los vecinos de Getafe están encantados y felices de ese nuevo medio de transporte de Metro Madrid. Y lo que tiene su Gobierno, especialmente el ministro Puente, es una pataleta, cinco tuits dedicó y un vídeo específico para criticar que no se había hecho una inauguración", ha afirmado el consejero en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Así, ha defendido que el Gobierno de España "no ha puesto ni un duro" en la infraestructura de la ampliación de la Línea 3 sino que se trata de fondos europeos que son "de todos los madrileños y de todos los españoles". "Ustedes no hacen nada, su Gobierno no hace nada, y lo único que buscan es la foto. Y por eso están, por decirlo de alguna manera, con esa pataleta. Lo mismo ocurre con el Plan Vive, se pasan el día criticando el Plan Vive, pero dos veces se ha venido la ministra de Vivienda pidiendo una foto", ha criticado Rodrigo.

Por parte del PSOE, la diputada Cristina González ha reprochado que el Gobierno regional quiera vender esta ampliación "como propia" pero "las mentiras tienen las patas muy cortas. "Esta semana lo hemos visto con la ampliación de la línea 3 de metro, que es una realidad gracias a los 92 millones de los fondos europeos, esos que ustedes intentaron boicotear por activa y por pasiva", ha reprochado.