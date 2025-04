Ayuso defiende su política universitaria en vísperas de la huelga de este lunes: "Las universidades nunca han estado tan financiadas como ahora"

Con una huelga convocada para el próximo lunes por las redes de profesores por la Universidad pública de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Carlos III, Politécnica, Alcalá y Rey Juan Carlos, era previsible que la polémica en torno a la financiación de la educación superior en la Comunidad de Madrid se colara en la sesión de control a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea regional. La portavoz del PSOE en la cámara, Mar Espinar, ha preguntado a Ayuso por el asunto. Y Ayuso ha defendido que su Gobierno es el que más dinero ha destinado. "Las universidades nunca han estado tan financiadas como ahora", ha señalado.

En concreto, ha asegurado, el 4% de los presupuestos regionales se destina a las universidades. Ayuso ha orillado, no obstante, la cuestión de la futura ley de universidades. Un borrador de la misma conocido hace un mes apuntaba a un futuro modelo en que la Comunidad solo aportaría hasta el 70% de los presupuestos de las universidades. Pero la presidenta regional ha zanjado el asunto con una frase en el inicio de su intervención: "Estamos elaborando una ley que no se ha terminado de redactar y ya están preparando el campo de batalla", le ha espetado a Espinar. "Si es que se les ve venir…".

Por lo demás, el debate se ha escurrido hacia el acostumbrado rifirrafe en torno a los casos de corrupción. Mientras la portavoz socialista achacaba a Ayuso que el único "ascensor social" que le preocupa es el que le ha llevado "de su piso en Malasaña al ático de Chamberí", en referencia al piso en que vive con su pareja, Alberto González Amador, la presidenta apuntaba a Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno, ha asegurado Ayuso, "es la única que se ha lucrado con la universidad pública y con los títulos”.

Espinar ha acusado a la presidenta de "profanar la dignidad presupuestaria" de las universidades y de "poner alfombra roja a los chiringuitos". Ayuso la ha acusado de mentirosa por no ser "capaz de reconocer que nosotros no destinamos un euro a la universidad privada". Espinar se ha preguntado con quién comparte el borrador de la nueva ley, si con los rectores de las universidades públicas o con los empresarios. Ayuso le ha dicho "que este Parlamento le queda grande" y que está en la pancarta. Espinar le ha recordado los mandamientos, confundiéndolos, por cierto, al señalar el sexto como "No robarás". Ayuso ha acusado a la izquierda de elitismo...

En la cuestión también ha entrado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Tras afirmar que lo que hubiese querido hacer Ayuso es declarar "tres días de fiesta" por la victoria electoral de Trump en vez de tras días de luto por la muerte del Papa Francisco, ha comparado la persecución ideológica de las universidades en EEUU con la "asfixia financiera" en Madrid. "Ante cada desprecio se van a encontrar una pancarta orgullosa", ha añadido.