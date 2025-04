Una vecina de Montecarmelo se sube a un cedro para evitar su tala: "Este árbol no se mata"

Una vez más, los vecinos del barrio de Montecarmelo vuelven a intentar impedir la tala de árboles que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo en la parcela destinada a la construcción de un cantón de limpieza. Hace semanas algunos de ellos ya se encadenaron a troncos y ramas, al considerar que las obras en la zona perjudicarán al barrio. Hasta 16 agentes y un furgón policial tuvieron que intervenir hace días en la zona debido a la desobediencia de los vecinos.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya señaló entonces que las labores que se están realizando en la actualidad se limitan solo al trasplante de los árboles de la zona, subrayando que las obras del futuro cantón aún no se han iniciado. "El proyecto todavía no está redactado, estamos a tiempo de llegar a ese acuerdo, pero conductas de este tipo” no son “el medio más adecuado para poder llegar a ese acuerdo", explicó el mandatario.

Una vecina vuelve a intentar evitar una tala

La Asociación Vecinal de Montecarmelo señala que los cedros que se están trasplantando tienen "bajísimas posibilidades de sobrevivir" en la pradera a la que serán trasladados, donde "no crece nada". "El propio Ayuntamiento dijo que no se podía plantar nada allí", sostienen los vecinos del barrio.

Así pues, desde primera hora de la mañana una vecina se encuentra subida a un cedro cuya tala estaba programada para hoy. "Una chapuza de trasplante para construir un megacantón industrial a los pies de un parque regional", sostiene la Federación Vecinal de Madrid, que añade que cinco vecinos han sido identificados por la Policía en la zona.

Más de 4 HORAS lleva una vecina de #Montecarmelo subida a uno de los cedros que el Ayuntamiento de Madrid quiere eliminar



🚨Si el alcalde no lo impide, lo arrancarán como está ocurriendo con el resto de árboles de la zona para construir un #megacantón



‼️#NoAlCantón #NoALaTala‼️ pic.twitter.com/dvMKaAJa4F — Federación Vecinal de Madrid (@FRAVM) April 23, 2025

"Este árbol no se tala", clama la mujer que se mantiene encaramada al árbol de Sabela y Mireya.

Manifestación este próximo jueves

La asociación vecinal de Montecarmelo ha convocado este jueves día 24 una manifestación frente a la sede de Urbaser, empresa concesionaria que prevé levantar el cantón de limpieza. Tendrá lugar de 11 a 14 de la tarde, reclamando la reubicación del cantón y el cese de los trasplantes.