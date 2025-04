Fuerte aumento de las temperaturas en Madrid: esta es la previsión de la AEMET para este jueves

Martinho, Nuria, Laurence... Las borrascas que asolaron Madrid durante el mes de marzo ya son historia en la capital. Tras una Semana Santa de chubascos intermitentes, la ciudad vive días de lo más apacibles con cielos despejados y temperaturas en aumento. La primavera se hace notar, con un sol dominante que invita a salir a la calle y pasar una apetecible tarde de paseo en el Parque de El Retiro o en el entorno de Madrid Río.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha sido contundente en su pronóstico, subrayando que las temperaturas -- que este miércoles no sobrepasarán los veintiún grados centígrados -- experimentarán un aumento importante en la jornada de este jueves, con un clima casi veraniego en determinados momentos del día.

Jueves soleado con temperaturas de hasta 25 grados

Tal y como ha confirmado la AEMET, las temperaturas máximas alcanzarán mañana los veinticinco grados en buena parte de la capital, cuatro más que el miércoles. Las horas centrales de la tarde, entre las 14 y las 18 horas, serán las más calurosas de la jornada. En cuanto a las mínimas, también crecen: los termómetros no bajarán de los once grados, por los siete de hoy miércoles. El viento no será un problema, ya que no superará los diez kilómetros por hora en todo el día.

El pico de calor se alcanzará este viernes, con temperaturas máximas de veintiséis grados. El fin de semana bajarán un par de grados las temperaturas, pero no se esperan precipitaciones, más allá de algún posible chubasco débil en la mañana del sábado.