Más Madrid propone un bono cultural de 200 euros para madrileños de entre 14 y 17 años

Muchas cosas cambian a los 14 años. El paso por la pubertad se hace notar en el cuerpo, a menudo en la conducta y con frecuencia también en los hábitos lectores, que suelen caer en esa etapa. Para tratar de evitar que esto suceda, en el Día Internacional del Libro, Más Madrid ha propuesto adoptar en la región una medida que rima con las políticas del Gobierno central: la creación de un Bono Cultural Autonómico para adolescentes.

Se trataría de articular una ayuda directa de 200 euros anuales dirigida específicamente a jóvenes de entre 14 y 17 años para fomentar su acceso a bienes y actividades culturales, desde la compra de libros a la visita a exposiciones o la adquisición de entradas para conciertos, cines y teatros.

La iniciativa seguiría de esa forma al Bono Cultural Joven que concede el Gobierno desde 2022. No se solaparían, porque la ayuda estatal, de 400 euros, se destina a jóvenes que cumplen 18 años durante el año en que se concede. A falta de conocer las cifras de 2024, un total de 94.996 personas se han beneficiado de esta ayuda en la Comunidad de Madrid desde su entrada en vigor. La subvención llegó en 2023 a un 70,33% de los potenciales beneficiarios en la región según los datos del Ministerio de Cultura, por encima de la media nacional, que se sitúa en poco más del 65%.

La propuesta de Más Madrid, en cambio, apunta al tramo de edad inmediatamente anterior, el que va de los 14 a los 17 años. Los cálculos de la formación son que la ayuda que plantean podría llegar a más de 200.000 adolescentes en la región. “La lectura, los libros y sus profesionales deben cuidarse y protegerse, porque son parte esencial de nuestro patrimonio cultural y económico", ha asegurado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot. "Los índices de lectura de los menores de edad caen sustancialmente a partir de los 14 años, por lo que necesitamos políticas públicas que fomenten la lectura en la adolescencia beneficiando a lectores, libreros y al sector cultural en general”. Según una encuesta de marzo elaborada por Conecta para la Federación de Gremios de Editores que recoge Más Madrid, el 86 % de los menores de 14 años lee en su tiempo libre, una cifra que cae al 75 % entre los 15 y los 24 años.

La intención es, además, integrar el bono en programas culturales de institutos, bibliotecas y centros juveniles, así como garantizar su acceso en todos los municipios, especialmente en zonas rurales o con menos recursos. También contempla una evaluación anual de su impacto.

"Ocurrencia"

No parece, sin embargo, que tenga muchos visos de prosperar a tenor de cómo ha sido acogida por el Ejecutivo regional. Preguntado al respecto este mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que aún no conocían en detalle lo que ha denominado "la ocurrencia que haya podido tener hoy" Más Madrid. Ha asegurado, no obstante, que la estudiarían pero ya parecía predecir el diagnóstico de esa consideración cuando afirmaba que esta clase de bonos "no aportan absolutamente nada".

En ese sentido, ha contrapuesto la política cultural "clara" que desarrolla el Gobierno regional y en materia específica de apoyo al sector del libro ha mencionado la decisión de conceder hoy la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a la feria del libro de la Cuesta de Moyano y la existencia de un programa presupuestario para apoyar la lectura. A finales del pasado mes de marzo, el consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, presentaba el Plan Estratégico del Libro y la Lectura 2025/2028. Según enunció entonces, la Comunidad invierte en apoyar al sector del libro 19 millones anuales. Entre las medidas que destacó está el acuerdo marco para la adquisición de volúmenes para sus bibliotecas públicas, con un importe de 10,5 millones de euros a ejecutar hasta 2027 del que se beneficiarán hasta 122 librerías de la región.