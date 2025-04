Madrid sancionará a las empresas si no cumplen los servicios mínimos de la huelga de basuras

Tras el rechazo de anoche de los trabajadores a desconvocar la huelga de recogida de basuras, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado a los sindicatos y empresas adjudicatarias a una reunión esta tarde en Cibeles para exigir que se cumplan los servicios mínimos del 50% decretados por el Consistorio.

Una reunión que, tal y como ha explicado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, llega después de haber constado "a simple vista" que "parece que hay una acumulación mayor” de basura en las calles de la capital desde ayer. “El 50 % de los residuos no han sido recogidos esta noche”, ha asegurado Carabante en declaraciones a los medios desde el Hotel Meliá.

Según el delegado, el Área está a la espera de confirmar el dato definitivo desde el parque tecnológico de Valdemingómez. Con esta información en la mano, el Gobierno municipal recordará en el encuentro de esta tarde, que se celebrará a las 18:30 horas, de la obligación de cumplir con los servicios mínimos. En caso contrario, ha advertido Carabante, las empresas "serán sancionadas".

Para evitarlo, el Consistorio pedirá a las compañías que aumenten los recursos que salen cada noche para recoger los residuos domiciliarios y los contenedores marrón, naranja y amarillo de los distritos de la ciudad. Por lo que respecta a los sindicatos, el Ayuntamiento les conminará a escuchar a los trabajadores antes de cerrar preacuerdos que luego estos rechacen, como ha sucedido.

En todo caso, ha matizado Carabante, esta reunión no es una mediación por parte del Gobierno municipal, pues este no forma parte de la mesa negociadora, si no un intento de facilitar las cosas. “El Ayuntamiento de Madrid no forma parte de esa mesa negociadora, pero sí como responsable del servicio de recogida tenemos que incentivar, tenemos que estimular, que se llegue a un acuerdo”, ha subrayado el titular de Urbanismo.