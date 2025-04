¿Cuándo finalizará la huelga de basuras en Madrid?

Los sindicatos -- CCOO, RSU y UGT -- y las empresas concesionarias del servicio de basuras de Madrid -- FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Prezero y Urbaser -- llegaron este lunes por la noche a un preacuerdo sobre la recogida selectiva de papel, cartón y vidrio que parecía acercar posturas en la negociación. Por tanto, había esperanzas de que la oferta fuese aceptada por los trabajadores en la noche de ayer y se desconvocase la huelga indefinida que vive la ciudad esta semana.

Sin embargo, los empleados votaron 'no' a última hora de este martes a un incremento salarial del 4% anual, dos días libres adicionales y mejoras en los periodos vacacionales, al considerar la propuesta como insuficiente.

Continúa la huelga indefinida de basuras en Madrid

Tras la negativa de la asamblea de trabajadores, la concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Borja Carabante, ha anunciado una nueva reunión entre las partes implicadas para este miércoles, a las 18:30 horas. El objetivo de la misma será volver a poner los puntos de discrepancia encima de la mesa y tratar de desbloquear la situación.

Carabante, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha lamentado que no se llegase a una solución en la jornada de ayer, y ha señalado que tratará de "incentivar" a los agentes involucrados para que el acuerdo fructifique. "Es sorprendente que los trabajadores luego no ratifiquen la propuesta que firma de puño y letra los representantes de los mismos, pero sobre todo también es muy difícil de explicar por qué no se acepta un acuerdo que sí ha sido aceptado para los trabajadores del servicio de recogida de vidrio y papel, que es el mismo trabajo", ha opinado el concejal.

Las empresas serán sancionadas si no se cumplen los servicios mínimos

El Ayuntamiento recordará esta tarde a las empresas concesionarias la obligatoriedad de cumplir con el 50% de los servicios mínimos. En caso de no acometerlos, las entidades podrían ser sancionadas por el Gobierno municipal.