Sindicatos y empresas se comprometen a "alcanzar un acuerdo lo antes posible" para terminar con la huelga de basuras

La reunión convocada esta tarde por el Ayuntamiento de Madrid con las empresas y sindicatos involucrados en la huelga del servicio de recogida de basuras se ha saldado con el compromiso de las partes implicadas de retomar la mesa de negociaciones para "alcanzar en el menor breve plazo de tiempo un acuerdo". Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, al término del encuentro convocado para exigir el cumplimiento de los servicios mínimos del 50%.

"Han aceptado esta invitación del Ayuntamiento de Madrid y por tanto van a reanudar las conversaciones desde ahora mismo", ha afirmado el delegado en declaraciones posteriores a los medios. Según Carabante, los propios sindicatos presentes en la reunión han manifestado que las discrepancias de los trabajadores con las adjudicatarias "son cuestiones de matices", por lo que unos y otros "no están lejos" en sus posturas.

Una cercanía que "abre la puerta a esperar que se alcance un acuerdo lo antes posible", ha recalcado el titular de Urbanismo, de forma que la situación no se prolongue innecesariamente en el tiempo una huelga que supone "perjuicios para los ciudadanos como consecuencia de la acumulación de basuras". En este sentido, Carabante ha apuntado que, "afortunadamente, los servicios mínimos se están cumpliendo", no habiéndose producido una "acumulación importante" de residuos hasta la fecha. Lo relevante, ha recalcado, es la "buena voluntad" de las partes a volver a sentarse tras 24 horas sin reunirse de cara a "acordar lo antes posible esa desconvocatoria".

Volviendo al preacuerdo rechazado anoche por los trabajadores, Carabante ha afirmado que tal vez se debería haber "explicado mejor las bondades", ya que se trata "prácticamente del mismo que en la recogida selectiva" de vidrio y papel, el cual sí ha sido aceptado por los empleados. "El propio representante sindical ha reconocido que se trata de cuestiones de matiz", ha insistido el delegado municipal. "Insisto, son matices", por lo que "en el Ayuntamiento de Madrid estamos esperanzados" respecto a una pronta resolución del conflicto, ha zanjado Carabante.

Residuos que empiezan a acumularse en las calles del centro de Madrid. / EPE

Los sindicatos defienden la necesidad de los paros

Horas antes de este encuentro, Sector Profesional RSU Madrid, el sindicato mayoritario dentro del servicio de recogida de basuras de la capital, ha salido en defensa de la huelga convocada en protesta por las precarias condiciones laborales de los trabajadores. Asimismo, ha criticado a Carabante por comparar la recogida de papel y vidrio, en la que las partes sí han conseguido llegar a un acuerdo para evitar los paros, con el resto de residuos.

La recogida de basuras es "un trabajo esencial" que "no se detiene jamás", sea cuales sean las condiciones, y que supone "una carga física enorme y niveles de siniestralidad muy elevados", ha destacado el portavoz de la entidad, Sebastián Bautista, en declaraciones a Europa Press. Los residuos urbanos, en concreto, "implican mojarse, empaparse, trabajar con frío extremo, con calor sofocante, y manipular manualmente la práctica totalidad de los cubos", ha apuntado en relación a las declaraciones de esta mañana del delegado - y repetidas esta tarde-, asegurando no entender por qué los trabajadores de este servicio no aceptan el acuerdo suscrito por los de recogida de vidrio y papel.

Asimismo, Bautista ha negado que estén "rechazando acuerdos razonables", ya que el incremento del 4% en seis años que les ofrecen "es una falta de respeto" en "el contexto actual". Según el portavoz, la huelga "no es un capricho", sino el "resultado de años de olvido institucional" y de un modelo pensado para ahorrar costes, por lo que piden a la ciudadanía "que nos escuche" y a los responsables que les aseguren "un reconocimiento económico real", así como "transparencia" y objetividad en los ascensos y contrataciones.